Mailisa có động thái lạ

  • Thứ hai, 17/11/2025 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 16/11, nhiều người dùng phát hiện website chính thức của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đã âm thầm gỡ bỏ toàn bộ mục sản phẩm. Động thái này diễn ra đúng lúc rộ tin Mailisa nhập lượng lớn mỹ phẩm từ Trung Quốc.

Theo ghi nhận từ Tiền Phong, truy cập vào website Mailisa.com - trang chính của Thẩm mỹ viện Mailisa trên thanh công cụ mục “Sản phẩm - Product”, vốn xuất hiện ổn định trong thời gian dài, nay đã biến mất hoàn toàn.

Doctor Magic anh 1

Trên thanh công cụ của Mailisa.com hiện đã không còn mục sản phẩm.

Khi kéo xuống phía dưới, mục "sản phẩm" vẫn hiển thị hình ảnh và thông tin sản phẩm Mỹ phẩm Doctor Magic đồng thời có dòng giới thiệu: "Mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu - phân phối chính ngạch, đã có phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số...".

Tuy nhiên khi PV nhấp vào thì không hiện thị ra phần giới thiệu sản phẩm mà chuyển về trang chủ, giới thiệu đội ngũ y bác sĩ, KOL quảng cáo cho Mailisa...

Trước đó, khi nhấp vào "sản phẩm", hệ thống hiển thị đầy đủ hình ảnh, thông tin mô tả và giá bán của các bộ mỹ phẩm Doctor Magic, vốn được Mailisa quảng bá rầm rộ. Mục này giới thiệu hàng loạt mỹ phẩm được Mailisa quảng cáo là: “Nhập khẩu chính ngạch”; “Đạt chuẩn kiểm nghiệm”; “An toàn tuyệt đối”; “Do Mailisa phân phối độc quyền”...

Việc gỡ bỏ diễn ra đột ngột, không có thông báo hay lý giải từ doanh nghiệp dù trước đó, ngày 11/11 đích thân bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Mailisa lên tiếng khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic - dòng mỹ phẩm được Mailisa phân phối - không phải hàng giả, không phải kem trộn, mà được nhập khẩu chính ngạch và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

Doctor Magic anh 2

Hình ảnh giới thiệu sản phẩm trước đó hiện đã không còn trên website Mailisa.com.

Theo bà Mai, tất cả sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép. Mỗi lô sản phẩm nhập khẩu đều được gửi kiểm nghiệm tại các đơn vị uy tín như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) và Công ty Phân tích - Kiểm nghiệm Việt Tín, đồng thời đối chiếu kết quả từ 2-3 phòng kiểm nghiệm khác nhau để đảm bảo minh bạch.

Về quy trình kiểm nghiệm, quá trình này bao gồm kiểm tra kim loại nặng (Thủy ngân, chì, asen...) và vi sinh vật để đảm bảo sản phẩm sạch khuẩn, không chứa nấm mốc hay vi khuẩn gây hại, tuyệt đối an toàn cho mọi loại da - kể cả làn da nhạy cảm.

Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe của khách hàng cũng như uy tín của thương hiệu Mailisa.

Lời thanh minh của bà Mai xuất hiện trên mạng xã hội hôm 11/11, đến sáng ngày 13/11 hệ thống Mailisa hứng chịu sự quan tâm lớn của dư luận sau khi cơ quan công an tiến hành khám xét nhiều chi nhánh trên toàn quốc và thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra.

Hé lộ việc đóng thuế của thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng. Số tiền đóng thuế mấy năm gần đây của doanh nghiệp tại Đắk Lắk rất cao. Công ty này vừa mua đất và xây dựng trụ sở mới, chuẩn bị khai trương.

18:54 14/11/2025

Cơ ngơi nghìn tỷ của vợ chồng Mailisa trước khi bị Công an khám xét

Từ một cơ sở nhỏ ở TP.HCM, Mailisa vươn lên thành chuỗi thẩm mỹ viện quy mô toàn quốc, gắn liền với cặp vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh.

15:51 13/11/2025

Điều bất thường xảy ra tại cơ sở Mailisa trước khi bị Công an khám xét

Trong khoảng nửa tháng gần đây, hệ thống Mailisa quyết định giải thể hàng loạt công ty. Thông báo mới nhất cho thấy hệ thống này còn 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc. Điều bất thường diễn ra sát thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thương hiệu này.

17:09 14/11/2025

https://tienphong.vn/mailisa-co-hanh-dong-la-giua-luc-ro-thong-tin-hot-bac-tu-my-pham-trung-quoc-post1796726.tpo

Nguyễn Dũng/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Doctor Magic Mailisa thẩm mỹ viện Mailisa

