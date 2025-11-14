Điều bất thường xảy ra tại cơ sở Mailisa trước khi bị Công an khám xét

Trong khoảng nửa tháng gần đây, hệ thống Mailisa quyết định giải thể hàng loạt công ty. Thông báo mới nhất cho thấy hệ thống này còn 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc. Điều bất thường diễn ra sát thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thương hiệu này.

Theo nhiều thông tin bên lề, ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà chủ Mailisa, đã ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa (trụ sở đường Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 28/10. Lý do được nêu: "Hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả".

Ngay sau đó, ngày 29/10, ông Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (Phú Quốc, An Giang) với lý do tương tự.

Bảng giới thiệu 17 chi nhánh trước đó của hệ thống Mailisa.

Trên fanpage Facebook chính thức của Mailisa với hơn 2,8 triệu người theo dõi hệ thống công bố có 9 chi nhánh trên toàn quốc: 2 chi nhánh tại TPHCM. Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ - mỗi nơi 1 chi nhánh.

Điều này trái ngược với thông tin trước đó trên website của doanh nghiệp, nơi quảng cáo có tới 17 chi nhánh và "hiện diện tại tất cả thành phố lớn".

Trên website của doanh nghiệp hệ thống Mailisa quảng bá được thành lập năm 1998, đến nay có hơn 2.000 nhân sự bao gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên tay nghề giỏi, đầy đủ chứng chỉ. Hiện hệ thống Mailisa có 17 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 16 triệu khách hàng.

Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh văn Bánh, TPHCM vẫn hoạt động bình thường vào sáng 14/11.

Ngày 14/11, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh văn Bánh, TP.HCM vẫn hoạt động bình thường. Ngay từ 8h, nhân viên đã có mặt để đón khách, nhưng lượng khách đến tư vấn thăm khám thưa thớt hơn mọi ngày rất nhiều.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp công an các địa phương triển khai khám xét các cơ sở của Thẩm mỹ viện Mailisa.

Tại TP.HCM, sau nhiều giờ đồng hồ khám xét cơ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, lực lượng công an rời đi với nhiều thùng hồ sơ và nhiều người được mời đến trụ sở làm việc. Lực lượng công an cũng tổ chức khám xét biệt phủ 4.000 m2 tại phường Thới An của vợ chồng bà chủ hệ thống Mailisa. Bộ Công an hiện chưa công bố nguyên nhân cụ thể và nội dung vụ việc.

Mailisa và cặp vợ chồng doanh nhân sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, hồ sơ doanh nghiệp cùng những thông tin liên quan được lật giở gây choáng trong dư luận

Việc giải thể công ty thành viên và thông báo giảm chi nhánh diễn ra chỉ trước và trong khoảng thời gian hệ thống Mailisa bị cơ quan công an kiểm tra khiến dư luận xôn xao.