Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giữ 8 đối tượng vào hội chợ uy hiếp tiểu thương, đòi tiền bảo kê

  • Thứ sáu, 14/11/2025 11:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phát hiện các tiểu thương tổ chức gian hàng trong hội chợ, nhóm đối tượng liền lên kế hoạch rủ nhau vào hội chợ đe dọa, uy hiếp tinh thần để đòi tiền bảo kê.

Sáng 14/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Văn Sang (SN 1998), Nguyễn Nhựt (SN 1993), Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), Nguyễn Văn Lâm (SN 2000), Phùng Tấn Bảo (SN 2003), Cao Xuân Hưng (SN 2001), Lê Quyền (SN 2001, cùng trú tại xã Krông Năng) và Đinh Ngọc Lương (SN 2000, trú tại xã Pơng Drang) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một số tiểu thương tham gia hội chợ tại xã Krông Năng có một số đối tượng đến gây rối trật tự cộng cộng, uy hiếp, yêu cầu các hộ kinh doanh trong hội chợ phải nộp tiền bảo kê nếu không sẽ bị quậy phá, không cho kinh doanh, buôn bán.

Vao hoi cho, Uy hiep tieu thuong, Doi tien bao ke anh 1

Hai đối tượng Nguyễn Văn Sang và Đinh Ngọc Lương đang bị tạm giữ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Krông Năng tổ chức theo dõi, mật phục. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Sang và Đinh Ngọc Lương đang nhận số tiền 30 triệu đồng của các hộ kinh doanh trong hội chợ. Từ lời khai của 2 đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ thêm 6 đối tượng khác gồm: Nguyễn Nhựt, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Lâm, Phùng Tấn Bảo, Cao Xuân Hưng và Lê Quyền.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận: Khi biết thông tin có hội chợ thương mại sắp được tổ chức tại nhà văn hóa xã Krông Năng, Nhựt nảy sinh ý định đến quấy rối để thu tiền bảo kê của các tiểu thương trong hội chợ.

Ngày 6/11, khi hội chợ đang diễn ra, Nhựt đã chỉ đạo Sang và Lương đến quậy phá, uy hiếp không cho người dân tham gia, không cho các tiểu thương tổ chức các trò chơi trúng thưởng. Đồng thời, nhóm này đòi số tiền bảo kê 50 triệu đồng mới cho tổ chức chơi trò chơi.

Do đòi số tiền quá cao, các hộ kinh doanh trong chợ đã không đồng ý. Những ngày sau đó, Nhựt và Lượng gọi thêm các đối tượng còn lại vào hội chợ tiếp tục uy hiếp, quậy phá. Để yên ổn làm ăn, các hộ kinh doanh trong hội chợ đã phải góp tiền đưa cho nhóm đối tượng 30 triệu đồng. Khi các đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết" đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-giu-8-doi-tuong-vao-hoi-cho-uy-hiep-tieu-thuong-doi-tien-bao-ke-i787999/

Văn Thành/Công an Nhân dân

Vào hội chợ Uy hiếp tiểu thương Đòi tiền bảo kê Vào hội chợ Uy hiếp tiểu thương Đòi tiền bảo kê

    Đọc tiếp

    Giang bay lua dao chiem doat 6 chiec oto hinh anh

    Giăng bẫy lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc ôtô

    4 giờ trước 11:16 14/11/2025

    0

    Đào Thị Mỵ lên mạng thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong thời gian ngắn, người phụ nữ này đã lừa đảo chiếm đoạt được 6 chiếc ôtô trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

    3 doi tuong co hanh vi mo am trong quan cat toc hinh anh

    3 đối tượng có hành vi mờ ám trong quán cắt tóc

    4 giờ trước 10:59 14/11/2025

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", loại ma túy tổng hợp dạng tinh dầu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý