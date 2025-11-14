Nữ giám đốc lập bẫy 'tour du lịch giá rẻ', lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Trần Ngọc Bích, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Bích (SN 1974, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Ngọc Bích đã đưa ra thông tin gian dối về việc giảm giá các tour du lịch trong nước, quốc tế để thu hút khách hàng ký hợp đồng, chuyển tiền, sau đó không tổ chức được các tour du lịch như ký kết, chiếm đoạt số tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đối tượng Trần Ngọc Bích.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho Trần Ngọc Bích hoặc chuyển cho Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á (giai đoạn trước đây chưa gửi đơn trình báo), thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định. Địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Liên hệ Điều tra viên Nguyễn Chu Chiến, Cán bộ điều tra Nguyễn Quang Nghị.

Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra gồm: Toàn bộ các chứng từ (bản chính) gồm Phiếu thu tiền, Hợp đồng du lịch (nếu có). Toàn bộ chứng từ (sao kê giao dịch tài khoản tại Ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại Ngân hàng hoặc giấy tờ viết tay biên nhận việc chuyển tiền) thể hiện việc đưa, chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Trần Ngọc Bích hoặc của Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà các cá nhân không đến Cơ quan điều tra trình báo, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can theo quy định.