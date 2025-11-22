Mailisa chi hàng nghìn tỷ mua đất xây thẩm mỹ viện trước khi bị bắt

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Phan Thị Mai, Giám đốc Mailisa từng tiết lộ đã chi hàng nghìn tỷ đồng mua đất và xây tòa nhà riêng cho hệ thống thẩm mỹ thay vì thuê mặt bằng.

Phan Thị Mai (biệt danh Mailisa), Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là Hoàng Kim Khánh, lúc khai trương cơ sở ở Phú Quốc. Ảnh: FBNV.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với vợ chồng Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh và 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Thực tế, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa từng phủ khắp nhiều tỉnh thành với tổng cộng 17 chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa... Điểm đáng chú ý là hầu hết cơ sở đều nằm tại các vị trí trung tâm, mặt tiền lớn, được xây dựng thành những tòa nhà nhiều tầng thiết kế theo phong cách tân cổ điển.

Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để mua đất, xây cơ sở kinh doanh

Trong một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 9 năm ngoái, Phan Thị Mai khẳng định 16 trong số các chi nhánh này là nhà do bà sở hữu, không thuê mặt bằng.

"Mai đầu tư rất bài bản. 16 căn nhà đó là nhà của Mai chứ Mai không thuê. Chỉ có căn ở Buôn Ma Thuột là thuê, nhưng Mai cũng đang xây một căn mới để chuyển chi nhánh sang đó", bà nói khi đó.

Thẩm mỹ viện Mailisa đang xây dựng thêm một chi nhánh mới tại số 59A Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, từng dự kiến khai trương vào cuối năm nay. Ảnh: Mailisa.

Theo bà, việc tự sở hữu mặt bằng giúp Mailisa giảm chi phí vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ.

Bà cũng từng tiết lộ đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào hệ thống này.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 11, sau khi Bộ Công an tiến hành kiểm tra hệ thống, số lượng chi nhánh Mailisa giảm mạnh.

Trang fanpage chính thức chỉ còn liệt kê 9 cơ sở, trong khi nhiều điểm từng quảng cáo là "đông khách nhất Đông Nam Á" đã biến mất khỏi danh sách hoạt động.

Việc thu hẹp mạng lưới diễn ra song song với tình trạng hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Mailisa giải thể trong 2 tháng gần đây.

Vị trí đắc địa, giá trăm tỷ

Tại TP.HCM, chi nhánh của Mailisa nằm tại 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Phú Nhuận) với quy mô tòa nhà cao 9 tầng.

Đây là tuyến phố thương mại sầm uất, kết nối nhanh với quận 1 và quận 3 cũ, mật độ dân cư cao và nằm trong nhóm khu vực có giá đất đắt đỏ nhất TP.HCM. Nhờ vị trí mặt tiền dễ nhận diện, xung quanh là dịch vụ cao cấp, chi nhánh này được xem có lợi thế lớn trong việc thu hút khách hàng và nâng hình ảnh thương hiệu.

Trên thị trường, giá đất khu vực này phổ biến từ 300 triệu đồng/m2 trở lên, đồng nghĩa giá trị tòa nhà Mailisa có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Mailisa đặt chi nhánh tại 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy). Đây là khu vực phát triển mạnh về thương mại, văn phòng, thu hút dân cư trung lưu - thượng lưu và là nơi có nhu cầu lớn về dịch vụ làm đẹp.

Giá đất trên tuyến phố này dao động 300-500 triệu đồng/m2, tùy vị trí, được xem là một trong những khu vực có giá đất cao nhất tại phường Cầu Giấy.

Chi nhánh Mailisa ở Đà Nẵng được khai trương vào năm 2022. Ảnh: Mailisa.

Đáng chú ý, tại Đà Nẵng, Mailisa sở hữu căn nhà 15 tầng tại 97 Nguyễn Văn Linh, rộng khoảng 10 m mặt tiền và dài hơn 20 m.

Phan Thị Mai từng chia sẻ đã mua tài sản này với giá hơn 100 tỷ đồng . Nếu cho thuê, bà ước tính mức giá có thể đạt 400-500 triệu đồng/tháng, song cơ sở này được giữ lại để làm thẩm mỹ.

Tòa nhà được sửa chữa từ năm 2020, khai trương năm 2022 với 15 tầng, trong đó 11 tầng dùng cho dịch vụ và 4 tầng làm penthouse.

Ngoài những khu đất để làm cơ sở kinh doanh, tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại quận 12 cũ, TP.HCM. Công trình được bà Mai cho biết mất 2 năm để thiết kế, gần 5 năm để thi công và tổng cộng hơn 6 năm mới hoàn thiện.

Mailisa khởi đầu từ một cửa tiệm nhỏ tại TP.HCM vào năm 1998 và phát triển thành mạng lưới rộng khắp các tỉnh, thành với tổng số nhân viên hơn 2.000 người. Các dịch vụ chủ yếu tại Mailisa bao gồm phun xăm, triệt lông, chăm sóc da, nâng mũi, độn cằm... với mức giá từ dưới 1 triệu đồng đến khoảng 15 triệu đồng mỗi dịch vụ.

Hệ sinh thái Mailisa cũng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó nổi bật là kinh doanh mỹ phẩm và đào tạo nghề thẩm mỹ. Công ty MK Skincare, thuộc hệ thống Mailisa, chịu trách nhiệm phân phối các dòng mỹ phẩm như Doctor Magic, Maika Beauty, MK... với mức giá 2-4 triệu đồng cho một bộ sản phẩm, thường được quảng bá mạnh qua livestream.

Song song đó, hệ thống tận dụng chính các cơ sở làm điểm thực hành đào tạo nghề, tạo ra mô hình doanh thu đa tầng: Khách hàng đến sử dụng dịch vụ, mua mỹ phẩm, tham gia đào tạo, rồi quay lại sử dụng dịch vụ tiếp theo.

