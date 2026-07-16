Mai Phương rời công ty quản lý

Người đẹp thông báo rời khỏi công ty VMAS sau 2 năm. Hiện tại, Mai Phương hoạt động độc lập.

Chiều 16/7, Mai Phương thông báo rời công ty giải trí VMAS. Cô cho biết từ ngày 10/7, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và công ty chấm dứt hiệu lực theo đúng quy định, điều khoản hợp đồng. Hiện tại, mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của Mai Phương sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của cô và đội ngũ nhân sự mới.

Cô gửi lời cảm ơn tới công ty sau hành trình vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía đối tác, khán giả.

Mai Phương rời công ty, hoạt động độc lập. Ảnh: FBNV.

Trong hai năm hoạt động ở VMAS, Mai Phương không để lại quá nhiều dấu ấn. Cô chỉ phát hành duy nhất album A Beautiful Mess, tổ chức buổi showcase và xuất hiện vài sân khấu nhỏ.

Thời điểm đó, Mai Phương cho biết hơn hai năm, cô dừng lại, sống chậm hơn để bước sang một hành trình mới. Cô tập trung đầu tư cho sản phẩm, rèn luyện vũ đạo và thanh nhạc. Mai Phương cũng tập sáng tác, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ producer trong công ty.

Gần đây, cô góp mặt trong phim Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh. Song diễn xuất của Mai Phương trong phim còn nhiều hạn chế. Dự án Trùm Sò cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, doanh thu thấp.

Trước đó, người đẹp khá kín tiếng. Cô không góp mặt ở các sự kiện giải trí nhiều như trước. Thỉnh thoảng, hoa hậu đến chúc mừng các đồng nghiệp chung công ty như Phương Mỹ Chi, DTAP khi phát hành sản phẩm mới.

Trên trang cá nhân, Mai Phương chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường như đi cà phê, nấu ăn, du lịch...

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Sau đó, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40.

Đến tháng 8/2024, Mai Phương rời công ty Sen Vàng. Thông qua trang cá nhân, cô thông báo về chung công ty với Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP.