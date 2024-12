Mai Hoa sau những bản nhạc phim đình đám

NSND Mai Hoa nổi tiếng với những bản nhạc phim nhưng giờ đây cô quyết định chuyển sang thể loại mới với mong muốn thử sức qua nhiều dòng nhạc khác nhau.

NSND Mai Hoa đến gần với khán giả thông qua các bản nhạc phim Đất và người, Hương đất, Chuyện phố phường... Cô cũng thử sức với vai trò diễn viên qua một số bộ phim như Hương đất, Bí thư tỉnh ủy... Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghệ sĩ có sự chuyển hướng, không còn hát những bản nhạc phim.

Lý do dừng hát nhạc phim

Tạm gác lại giai đoạn hát nhạc phim, Mai Hoa mới đây trở lại với đĩa than Nốt trầm Vol 1 gồm các ca khúc Biệt ly, Bóng chiều xưa, Cô đơn, Anh đến thăm em một chiều mưa, Bản không tên số 1, Ngày về, Làng tôi và Ngày mùa. Dự án được cô ấp ủ trong 3 năm và mất nửa năm 2023 để thu thanh.

Lý giải việc không tiếp tục hát nhạc phim, Mai Hoa cho biết đã đến giai đoạn, cô sang trang mới. Những bản nhạc phim đó đã khép lại một chương và giờ nữ ca sĩ sang dòng nhạc khác.

“Tôi hơi tham, nên muốn thử sức với những lĩnh vực mới miễn sao phù hợp với bản thân thay vì đóng đinh, hạn chế với dòng nhạc nào đó. Đương nhiên, tôi không tham đến mức dòng nhạc không phù hợp vẫn cố thử sức”, cô cho biết.

Về lý do đặt tên sản phẩm là Nốt trầm và liệu nó có thể hiện tâm trạng, cuộc sống hiện tại, Mai Hoa trả lời: “Nốt trầm ở đây không mang ý nghĩa là buồn. Từ trước đến nay, tôi luôn sống rất tích cực. Thế nhưng, các bài hát của tôi, kể cả nhạc phim đều mang nhiều số phận với những cái tên gợi lên sự chia ly. Nhưng không có nghĩa tôi hát những bài đó là cuộc sống bên ngoài sẽ buồn. Nốt trầm ở đây chỉ là đại diện cho giọng hát chứ không phải cuộc sống".

"Tôi sống chậm"

Trong khi đồng nghiệp đồng trang lứa làm giám khảo hay đào tạo học trò thì Mai Hoa khá im ắng, thậm chí ít ra sản phẩm. Theo Mai Hoa lý giải, mỗi người có cách sống, nuôi dưỡng tình cảm và kinh tế riêng. Nghệ sĩ cho rằng một miếng bánh mà ai cũng lao vào thì không còn ngon nữa. Chẳng hạn, ai cũng muốn đào tạo lớp trẻ thì làm gì còn đủ người trẻ để đào tạo.

Mai Hoa thừa nhận cô sống chậm, không thích bon chen, không thích những sự kiện hào nhoáng mà muốn lui về phía sau. Nghệ sĩ thừa nhận đây là nhược điểm khi làm việc trong môi trường nghệ thuật.

NSND Mai Hoa cho biết cô sống hướng nội, không thích xô bồ. Ảnh: NVCC.

“Đôi khi tôi hơi chậm khi theo được thời cuộc. Nhưng lúc nào cần thiết, tôi vẫn bắt kịp. Tôi may mắn được ông trời ban cho những cách riêng để bản thân được an yên. Tôi nghĩ có chọn cách gì thì quan trọng vẫn là bình an và đi về đích một cách vui vẻ nhất", cô tâm sự.

Khi được hỏi về đời sống tình cảm hiện tại, Mai Hoa cho biết cô không chia sẻ sâu về cuộc sống gia đình. “Cuộc sống của ai cũng có những cơn sóng, tức có lúc cơn sóng dạt vào và rồi lại dạt ra. Rồi có khi cơn sóng đến rất lâu nhưng cũng có khi rất nhanh. Chuyện tình cảm cũng thế, có lúc thăng hoa, có lúc lại bình bình và đi xuống. Không ai có thể vui hết cả ngày được, sẽ có những vấn đề này, vấn đề kia về gia đình, con cái... ập tới. Nhưng sau tất cả, tôi không ghét ai, không thù hằn, không nuôi dưỡng những điều không tích cực. Tôi quan niệm mọi thứ đến và đi đều có lý do. Tôi cư xử với người thân hoặc những người đến với tôi bằng tư duy như vậy”, cô trả lời.