Chuyện gì đang xảy ra với Jack?

Jack vốn là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất Vpop. Thế nhưng, dịp cuối năm, khi đồng nghiệp cạnh tranh giải thưởng, nam ca sĩ lại "biến mất".

Đã có thời điểm Jack được nhắc tới rất nhiều như một người kế cận hoặc đối thủ có thể cạnh tranh với Sơn Tùng M-TP. Nhưng ở hiện tại, người được nhắc tới nhiều hơn ở nội dung tương tự là HIEUTHUHAI. Cục diện nhạc Việt đã có sự thay đổi rõ rệt, mà ở đó, HIEUTHUHAI đang là một trong những nghệ sĩ nam được mong đợi, kỳ vọng nhiều nhất.

Sức bứt phá chỉ trong khoảng một năm qua của HIEUTHUHAI là rất đáng kinh ngạc, công thêm sự vươn lên của nhiều gương mặt nam khác, chẳng hạn RHYDER, Quang Hùng MasterD, Wren Evans…

Trong cuộc cạnh tranh đó, Jack vẫn là đối thủ khá đáng gờm, nếu xét về thành tích. Tuy nhiên, sau 2 sản phẩm khá an toàn là Thiên lý ơi và Dưới tán cây khô hoa nở cộng thêm những ồn ào đời tư, Jack có lẽ cần cú bứt phá ngoạn mục hơn để củng cố thêm chỗ đứng giữa lúc có quá nhiều thế lực đang lên.

Hai lần trở lại chưa như kỳ vọng của Jack

Năm qua, Jack lần lượt trở lại với Thiên lý ơi và Dưới tán cây khô hoa nở. Cả hai sản phẩm đều cho thấy một Jack rất quen thuộc, từ việc lồng ghép các yếu tố âm nhạc truyền thống tới lối viết ca từ có một số từ Hán Việt và cách luyến láy đặc trưng. Tuy nhiên, Thiên lý ơi mang giai điệu vui tươi, trẻ trung còn Dưới tán cây khô hoa nở là bản ballad buồn, chậm rãi. Âm nhạc không mới, thậm chí khá cũ kỹ nhưng cả 2 sản phẩm của Jack đều đạt thành tích tốt.

Điều đó chứng tỏ dẫu có những ồn ào, tranh cãi khiến hình ảnh không còn được như xưa nhưng Jack vẫn được quan tâm với mọi động thái. Chưa kể, anh vẫn có lượng fan đông đảo và rất trung thành. Với nền tảng vững chắc như thế, Jack không bị ảnh hưởng quá nhiều ngay cả khi anh trở lại đúng thời điểm 2 concert anh trai đang chi phối thị trường.

Thiên lý ơi sau 9 tháng phát hành đạt 31 triệu lượt xem. Trong đó, đoạn lời “Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó / Có trăm điều khó / Muốn lên thành phố nên phải cố / Sao cho bụng anh luôn no” hay điệp khúc “Thiên lý ơi, em có thể ở lại đây không / Biết chăng ngoài trời mưa giông / Nhiều cô đơn lắm em” được sử dụng rất nhiều trong các video phổ biến trên mạng xã hội. Bài hát cũng đạt hơn 35 triệu lượt nghe trên một trang nhạc số.

"Dưới tán cây khô hoa nở" thuộc thể loại ballad quen thuộc và thiếu đột phá. Ảnh: FBNV.

Với Dưới tán cây khô hoa nở, Jack thu về 6,7 triệu lượt xem sau chỉ 12 ngày phát hành dù sản phẩm này có dạng visualizer chứ không phải MV.

Tuy nhiên, điều chưa trọn vẹn và chưa như kỳ vọng trong mỗi lần trở lại trong năm qua của Jack là những ồn ào xảy ra xung quanh bài hát. Với Thiên lý ơi, trong một video reaction, ViruSs cho biết anh rất sốc khi nhận ra bản beat của ca khúc dường như được tham khảo từ bản demo do anh và Jack hợp tác sản xuất từ cách đây vài năm.

Thời điểm bài hát ra mắt, họ không còn hợp tác, nên việc Jack vẫn tham khảo bản demo nói trên mà không xin phép khiến ViruSs bất ngờ. Sau đó, công ty quản lý của Jack là J97 Entertainment chính thức lên tiếng và khẳng định “ViruSs đã đăng tải các phát ngôn sai lệch liên quan đến nghệ sĩ Jack trên các nền tảng giải trí và mạng xã hội”. Sự việc sau nhiều ngày tranh cãi thì tạm lắng xuống mà chưa rõ kết quả làm việc giữa đôi bên thế nào.

Sang đến Dưới tán cây khô hoa nở vừa được phát hành, Jack lại vướng tranh luận đạo nhạc. Khán giả cho rằng bài hát này có 6 nốt đầu tiên trong đoạn điệp khúc, tức câu hát "Mà tại vì sao em ơi?" tương đồng với Catch Me If You Can ở Anh trai "say hi". Điều này làm dấy lên tranh luận nhưng cũng có khán giả bênh vực Jack và cho rằng việc trùng hợp một số nốt nhạc khó có thể kết luận nam ca sĩ sinh năm 1997 đạo nhạc.

Biến mất khỏi các giải thưởng

Gác lại những tranh luận trong cả âm nhạc lẫn chuyện đời tư, Jack nhìn chung vẫn ở một vị thế mà ít ai có được ở thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, điều khó hiểu hơn cả với trường hợp nam ca sĩ này là anh có thành tích tốt nhưng đang vắng bóng ở tất cả giải thưởng âm nhạc.

Chẳng hạn, ở Làn sóng xanh, Sơn Tùng thống trị giải thưởng với 5 hạng mục gồm Nam ca sĩ/ rapper của năm, Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Nhà sản xuất âm nhạc của năm, MV của năm. Các ca sĩ nam nổi bật năm qua như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER, MONO… cũng được ghi nhận thông qua nhiều hạng mục khác nhau. Thế nhưng, giữa lúc đó, Jack biến mất ở tất cả hạng mục của Làn sóng xanh dù năm qua Thiên lý ơi có nhiều tuần đứng top đầu trên BXH của giải thưởng này.

Có thành tích tốt nhưng Jack đang vắng mặt ở tất cả giải thưởng. Ảnh: FBNV.

Giải thích sự vắng bóng của giọng ca Bến Tre, đại diện Làn sóng xanh giải thích giải thưởng có tính chất vinh danh nên không đưa vào đề cử nghệ sĩ có vấn đề.

“Các nghệ sĩ gây tranh cãi không nằm trong đề cử. Đây là định hướng thẩm mỹ cũng như yêu cầu về chất lượng giải thưởng nhiều năm qua. Tất nhiên, đây là yếu tố thời điểm. Nếu những năm tới, nghệ sĩ có chuyển hóa, thay đổi hình tượng, tạo nên ảnh hưởng tích cực cho xã hội, cộng đồng, chúng tôi sẽ ghi nhận”, đại diện BTC cho biết.

Tương tự, ở hạng mục Nam ca sĩ – Rapper của giải Mai Vàng, cuộc chiến lại thuộc về những gương mặt quen thuộc gồm RHYDER, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Soobin và S.T Sơn Thạch. Trong 2 hạng mục khác liên quan đến lĩnh vực âm nhạc của giải thưởng này là Ca khúc và MV ca nhạc, Jack cũng hoàn toàn biến mất.

Nam ca sĩ cũng không có mặt trong hạng mục Gương mặt trẻ ấn tượng, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của VTV Awards, trong khi RHYDER, HIEUTHUHAI tiếp tục xuất hiện bên cạnh Double2T, Phương Mỹ Chi…

Ngoài Làn sóng xanh, các giải thưởng còn lại chưa đưa ra lời giải đáp cho sự vắng mặt của Jack.

Vệc một nam ca sĩ vốn thuộc top đầu, thậm chí rất đắt show với lượng fan đông đảo, các sản phẩm âm nhạc vẫn viral trên MXH, lại im ắng vào thời điểm đồng nghiệp bận rộn tranh giải gây khó hiểu.