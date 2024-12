Hết game show, các anh trai 'trở lại mặt đất'

Game show anh trai thống trị thị trường âm nhạc suốt nhiều tháng qua. Nhưng nhiều giọng ca bước ra từ 2 chương trình vẫn thất bại khi đi một mình.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Anh trai “say hi” rồi tới Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng liên tiếp khuấy động thị trường, kéo theo hàng loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu”. Người hưởng lợi nhiều nhất ngoài đơn vị sản xuất với doanh thu khổng lồ còn là các chị đẹp, anh trai bước ra từ 3 chương trình. Có những ca sĩ từng đuối sức trong cuộc đua Vpop được cứu nhờ các chương trình và có những gương mặt mới bứt phá trở thành ngôi sao được săn đón.

Thế nhưng, thực tế những gì đang diễn ra sau khi 3 chương trình kết thúc cho thấy, sức nóng và độ nổi tiếng không chia đều cho tất cả anh trai, chị đẹp mà tập trung vào nhóm người gây chú ý nhất.

Người chiến thắng thực sự

Ngay từ khi 2 chương trình Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai chưa kết thúc, hàng loạt nghệ sĩ đã tận dụng sức nóng để ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Thị trường Vpop rộn ràng nửa cuối năm.

Ali Hoàng Dương, Quân A.P, Nicky, Phạm Anh Duy, Dương Domic, Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI, Captain Boy, Pháp Kiều, WEAN, Hùng Huỳnh, Vũ Thịnh, Đỗ Phú Quý, Quang Hùng MasterD, ít nhất 14 anh trai kể trên trong số 30 nghệ sĩ của Anh trai “say hi” đã có sản phẩm âm nhạc riêng kể từ khi chương trình lên sóng.

Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai có Binz, Cường Seven, Jun Phạm, Quốc Thiên, Neko Lê, (S)TRONG Trọng Hiếu, Tuấn Hưng, Tăng Phúc, Phan Đinh Tùng cũng kịp thời tận dụng lúc chương trình đang thu hút hiệu ứng mạng xã hội lớn để tung ra dự án cá nhân.

Có thành tích nổi bật trong số nghệ sĩ kể trên là HIEUTHUHAI, Captain Boy, Dương Domic, Anh Tú Atus, Pháp Kiều với Nicky. Ở Anh trai vượt ngàn chông gai, việc MV của Binz đạt hàng triệu lượt xem cho thấy anh tài này đã “hồi sinh” ấn tượng như thế nào sau giai đoạn anh im ắng.

HIEUTHUHAI và Dương Domic là 2 trong những anh trai nổi bật nhất Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Trình của HIEUTHUHAI thậm chí không phải sản phẩm âm nhạc chính thức, càng không được đầu tư MV mà đơn giản là những lời nam rapper này nhắn nhủ tới anti-fan. Thế nhưng, nó nhanh chóng tăng tốc trên đường đua âm nhạc hồi đầu tháng 11, thậm chí đá văng tất cả đối thủ cản đường để leo lên top 1 thịnh hành. Ngôi vị quán quân nằm gọn trong tay HIEUTHUHAI suốt nửa tháng cho đến khi Trúc Nhân soán ngôi. Chất lượng của Trình còn gây nhiều tranh luận nhưng sức nóng của HIEUTHUHAI, anh trai có lượng fan đông nhất nhì chương trình thừa sức để kéo sự chú ý của công chúng vào sản phẩm này.

Cũng chính độ nổi tiếng sẵn có từ chương trình đã kéo khán giả dồn sự quan tâm cho sản phẩm của Captain Boy, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều hay Anh Tú Atus. Và sau đó, chất lượng âm nhạc là yếu tố níu chân khán giả để họ quyết định có tiếp tục ủng hộ sản phẩm đó không. Dương Domic thậm chí trước Anh trai “say hi” là cái tên mà gần như rất ít khán giả Việt biết tới nhưng anh đang có MV Mất kết nối đạt 21 triệu lượt xem chỉ sau 4 tuần đăng tải, một con số rất lớn với ngay cả ca sĩ lâu năm.

Trong khi đó, sản phẩm của Captain Boy và Anh Tú Atus đều có sự góp giọng, thậm chí sáng tác từ á quân Anh trai “say hi” RHYDER. Kết quả là Nỗi đau đính kèm của Anh Tú Atus với RHYDER đạt 3,1 triệu lượt xem sau 11 ngày ra mắt, còn Ừ thì chia tay của Captain đạt hơn 5 triệu lượt xem tới tối 21/12 sau nhiều ngày cạnh tranh trên top thịnh hành.

Với trường hợp Nicky, anh bị loại khá sớm khỏi Anh trai “say hi” nhưng thật quá đáng... để yêu mà nam ca sĩ này tung ra vào 9/10 có sự góp giọng từ AMEE nên đó là một trong những lý do anh comeback tương đối thành công. Con số 3,6 triệu lượt xem mà thật quá đáng... để yêu đạt được sau hơn 2 tháng phát hành là thành tích khả quan với gương mặt mới solo như Nicky.

Binz có màn trở lại thành công nhất trong số các anh tài đã phát hành sản phẩm solo từ khi Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng. Ảnh: FBNV.

Các anh trai 'trở lại mặt đất'

Thế nhưng, ở một mặt còn lại của cơn sốt, có những anh trai tung ra sản phẩm solo nhưng con số họ nhận được lại rất ảm đạm. Chẳng hạn, Đừng nói là... của Ali Hoàng Dương chỉ đạt 432.000 lượt xem sau khoảng 4 tháng ra mắt. Hay Vũ Thịnh với MV Khóa môi ra mắt cách đây 3 tháng đạt hơn 1 triệu lượt xem. Đỗ Phú Quí bất ngờ có Pickleball viral khắp nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng, nó đến từ sự kỳ quặc, thảm họa của câu từ và hầu hết bình luận về anh trai này đều là mỉa mai, chỉ trích.

Tương tự, Cường Seven nhận giải Thủ lĩnh toàn năng của Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng tương lai của anh vẫn rất mông lung, khó đoán. MV Lướt trên con xe được anh tài này ra mắt vào 19/11 hiện chỉ đạt 376.000 lượt xem. Con số này so với chính Cường Seven là có tăng trưởng nhưng chưa đủ cạnh tranh trên thị trường âm nhạc ngập tràn MV hàng triệu, chục triệu lượt xem.

Thành tích của Neko Lê, (S)TRONG Trọng Hiếu cũng không khả quan. Rise Up Underdog được Trọng Hiếu ra mắt chỉ vài ngày sau khi Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tới nay vẫn chưa đạt được 900.000 lượt xem. Tối 19/12, Jun Phạm tung ra ca khúc Sơn thủy khúc khá hấp dẫn về mặt âm nhạc nhưng nam ca sĩ cần tăng tốc hơn nữa để có thể tranh lấy một thứ hạng trên top thịnh hành.

Nhìn lại cuộc cạnh tranh của chính các anh trai bên ngoài khuôn khổ 2 game show, có thể thấy những giọng ca đạt thành tích nổi bật nhất khi tung sản phẩm solo như HIEUTHUHAI, Dương Domic, Binz, Quang Hùng MasterD... cũng đồng thời là những giọng ca đông fan nhất nhì chương trình.

Điều đó đặt ra câu hỏi rằng, liệu sức nóng mà công chúng vẫn nói về Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai có tập trung gần hết vào một nhóm nghệ sĩ nổi tiếng nhất? Và nếu tách lẻ, nhiều anh trai kém nổi hơn sẽ sớm trở về “mặt đất”.

Màn trở lại của Cường Seven và Ali Hoàng Dương chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, điều đó là khó tránh khỏi ở bất kỳ nhóm nhạc nào chứ chưa kể tới các chương trình có tới 30 anh trai. Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai là những hiện tượng chưa từng có, nhưng không phải ai trong số đó cũng trở thành sao.

Ở Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi”, cơ hội đã chia đều cho hơn 30 anh trai nhưng để bứt phá, họ cần rất nhiều yếu tố mà điều quan trọng nhất ngoài ngoại hình còn là tài năng và đặc biệt tài sáng tác, sản xuất âm nhạc, nắm bắt thị hiếu khán giả trẻ. Thành công của HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD hay Dương Domic cho thấy rõ tầm quan trọng của việc biết sáng tác âm nhạc trong thời đại chuộng nghệ sĩ “đa zi năng” như hiện tại.

Những con số nổi bật của Trình (HIEUTHUHAI), Duyên kiếp cầm ca (Binz), Mất kết nối (Dương Domic), Hão huyền (Quang Hùng MasterD)... đương nhiên không hoàn toàn chỉ đến từ sự nổi tiếng của các anh trai. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự nổi tiếng là yếu tố đầu tiên và rất quan trọng để khán giả chú ý tới các sản phẩm. Tiếp sau đó, chất lượng, độ phù hợp thị hiếu... sẽ quyết định sản phẩm đó có thể bật lên top đầu trong cuộc đấu âm nhạc hay không.