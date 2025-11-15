Madison Beer diện váy quá táo bạo

Madison Beer gây chú ý tại tiệc GQ khi suýt gặp sự cố với chiếc váy đen xẻ cao táo bạo. Dù vậy, thiết kế gợi cảm vẫn giúp cô nổi bật và lấn át nhiều khách mời trên thảm đỏ.

Theo Daily Mail, Madison Beer trở thành tâm điểm chú ý tại bữa tiệc GQ khi suýt gặp sự cố trang phục trên đường rời sự kiện. Cụ thể, ca sĩ 26 tuổi diện chiếc váy đen dài với đường xẻ đầy táo bạo. Phần cổ váy được khoét sâu, kết hợp quai bản lớn buộc sau gáy, đi cùng giày cao gót đen giúp tôn dáng. Dù vậy, phần xẻ lại sâu đến mức không an toàn khi cô di chuyển.

Trước đó, chiếc váy cũng giúp Madison thu hút ống kính và không lép vế trước nhiều khách mời đình đám khác như Hailey Bieber hay Kendall Jenner. Trên thảm đỏ, cô tạo dáng tự tin trong bộ váy gợi cảm, phô diễn đường cong.

Cùng sự kiện, Hailey Bieber gây chú ý với chiếc váy đen xuyên thấu cổ yếm, khoét lưng sâu và đính kim sa. Cô để lộ mẫu quần lót dây đính kim cương của Gucci, kết hợp giày cao gót hở mũi và trang sức kim cương.

Trang phục của Madison tại sự kiện. Ảnh: Backgrid.

Trong khi đó, Olivia Rodrigo lựa chọn váy navy đính sequin dáng ôm cùng tà ngắn, còn Sydney Sweeney xuất hiện với thiết kế nhung đen của Versace, xẻ ngực sâu và phom dáng ôm sát.

Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với The Independent, Madison cho biết nhiều đánh giá về mình không phản ánh đúng con người thật. Song, nữ ca sĩ khẳng định không để những chỉ trích làm ảnh hưởng đến tinh thần hay công việc. Madison nhấn mạnh vẫn có lượng lớn khán giả theo dõi, yêu thích âm nhạc và đồng hành trong các tour diễn của cô.

Madison Beer sinh năm 1999 tại New York trong gia đình gốc Do Thái. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng các video cover trên YouTube và được Justin Bieber chia sẻ, giúp cô nhanh chóng được biết đến. Madison Beer ra mắt đĩa đơn Melodies năm 2013 và phát triển sự nghiệp qua EP, album phòng thu. Năm 2023, cô tiếp tục gây chú ý với album Silence Between Songs.

Nổi tiếng sớm, cô từng gặp nhiều áp lực và chia sẻ về các vấn đề tinh thần. Madison cũng trải qua không ít ồn ào đời tư, từ việc bị xâm phạm quyền riêng tư đến những mối quan hệ gây chú ý trong giới giải trí.