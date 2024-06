Madam Pang rơi nước mắt xin lỗi người hâm mộ Thái Lan

Trên sân Rajamangala hôm 11/6, Madam Pang liên tục được nhìn thấy lấy tay ôm mặt bày tỏ nỗi thất vọng. Vẻ mặt buồn xo và giọt nước mắt cũng lăn trên má người đàn bà quyền lực nhất bóng đá Thái Lan.

Chia sẻ sau trận, Madam Pang nói: "Tôi phải xin lỗi người dân và người hâm mộ bóng dá Thái Lan về thất bại hôm nay. Như tôi đã nói trước khi gặp Trung Quốc, chúng tôi cần 6 điểm. Thật không may, chúng tôi chỉ có được 1 điểm trước Trung Quốc và bị đẩy vào tình thế khó khăn".

"Trận này các cầu thủ trẻ chơi rất tốt. Thất vọng là cảm giác chung khi đội tuyển không còn cơ hội. Nhưng tôi cảm ơn các bạn trẻ vì sự cố gắng. Cảm ơn những người hâm mộ đến rất đông. Chỉ thiếu một bàn thắng thôi, nhưng kết quả đồng nghĩa chúng ta phải đợi thêm 5 năm nữa (thời điểm diễn ra vòng loại World Cup 2030 - PV)", Madam Pang xúc động.

Không chỉ Madam Pang, dàn sao Thái Lan cũng rơm rớm nước mắt khi phải dừng bước sớm ở vòng loại hai World Cup 2026.

Kết quả có phần cay đắng với "Voi chiến". Họ thắng Sigapore 3-1 nhưng không đủ để đi tiếp. Thái Lan bằng điểm và tất cả chỉ số phụ, song xếp dưới Trung Quốc vì thua thành tích đối đầu (1 hòa, 1 thua - PV).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019