Ronaldo muốn gây chấn động Internet

Trong đoạn teaser trên kênh YouTube "UR Cristiano" được đăng tải hôm 17/11, Ronaldo thông báo: "Khách mời tiếp theo xuất hiện trên kênh của tôi sẽ gây chấn động Internet".

Ít giờ sau khi đăng tải đoạn teaser, Ronaldo cũng đăng một tấm hình anh ngồi cười đùa cùng Lionel Messi trên tài khoản X của mình. Cư dân mạng tỏ ra phấn khích và tin rằng M10 có thể là khách mời tiếp theo được Ronaldo mời đến.

Từ đầu tháng 9, hai khách mời đầu tiên tham dự talkshow của CR7 là bạn gái Georgina Rodriguez và đồng đội cũ Rio Ferdinand ở Manchester United. Riêng trong talkshow với Ferdinand, CR7 hứa hẹn khách mời kế tiếp còn "nổi tiếng hơn Ferdinand".

Ngoài Messi, cư dân mạng cũng nghi ngờ khách mời tiếp theo trong talkshow của Ronaldo có thể là MrBeast, người sở hữu hơn 331 triệu người theo dõi trên YouTube. Hôm 3/9, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng tuyên bố: "MrBeast ư, trong 2 năm, tôi sẽ vượt mặt anh chàng đó, hãy chờ xem".

Nếu điều này thành hiện thực, sự kết hợp giữa Ronaldo và MrBeast không chỉ mang tính giải trí mà còn là một cú bắt tay thú vị trong kinh doanh. Nhiều người cho rằng đây là một sự kiện cần thiết trong bối cảnh Ronaldo đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình trên các nền tảng mạng xã hội trong giai đoạn cuối sự nghiệp thi đấu.

Với sức hút khổng lồ, Ronaldo lập kỷ lục Guinness ngay trong tuần đầu công bố kênh YouTube riêng. "UR Cristiano" là kênh có nhiều người đăng ký nhất lịch sử nền tảng này trong 24 giờ đầu tiên, kể từ khi kênh xuất hiện (19.729.827 người). Hiện tại, kênh này sở hữu hơn 67 triệu người theo dõi.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.