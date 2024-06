Cầu thủ Thái Lan khóc

Cầu thủ Thái Lan đã bật khóc. "Voi chiến" thắng Sigapore 3-1 nhưng không đủ để đi tiếp. Họ có cùng 8 điểm so với Trung Quốc, cả hai đội cũng bằng nhau ở tất cả chỉ số phụ như bàn thắng-bại (9 bàn thắng, 9 bàn thua), song thua hiệu số đối đầu.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019