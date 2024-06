Sự cố trong trận đấu giữa Indonesia - Philippines

Phút 86 trên sân Bung Karno, Ugelvik ngã xuống sân sau pha va chạm với thủ thành Indonesia, trong tình huống lên tham gia tấn công từ pha đá phạt góc. Ugelvik nghi vấn bị nuốt lưỡi.

Ngay lập tức, dàn sao Indonesia và Philippines cùng tạo vòng tròn che chắn cho cầu thủ này. Hành động của hai đội rất giống với trường hợp Christian Eriksen bị ngừng tim tại EURO 2020.

Đội ngũ y tế phải vào sân để chăm sóc cho cầu thủ Philippines. Ban tổ chức cũng điều xe cứu thương và đưa Ugelvik tới bệnh viện. Hiện tại, chưa rõ tình trạng của trung vệ này.

Trận đấu gián đoạn hơn 5 phút. Ban huấn luyện Philippines buộc phải đưa Christian Rontini vào sân thay thế.

Trận này, Philippines nỗ lực phòng ngự chặt và chờ đợi thời cơ phản công. Nhưng trước sức ép mạnh mẽ từ phía đội chủ nhà, thầy trò HLV Tom Saintfiet chỉ có thể đứng vững trong khoảng 30 phút.

"Tim Gruda" tung ra tới 20 cú sút, 7 lần đưa bóng đi trúng đích và có 2 bàn do công của Thom Haye và Rizky Ridho. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng 2-0 trước Philippines, Indonesia tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 châu Á. Tuyển Việt Nam chính thức bị loại ngay cả khi chưa ra sân gặp Iraq. Đội bóng xứ vạn đảo có 10 điểm sau 6 lượt trận, trong khi Việt Nam có 6 điểm sau 5 lượt trận.

