Phản ứng bất ngờ của CĐV Thái Lan khi đội nhà bị loại tức tưởi

Trên sân Rajamangala, tuyển Thái Lan hạ Singapore 3-1 nhưng vẫn dừng bước ở vòng loại hai World Cup 2026.

"Voi chiến" có cùng 8 điểm so với Trung Quốc, cả hai đội cũng bằng nhau ở tất cả các chỉ số phụ như bàn thắng-bại (9 bàn thắng, 9 bàn thua). Song, Thái Lan bị loại vì kém chỉ số đối đầu.

Trên fanpage chính thức, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan viết: "Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Xin lỗi vì không thể đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026. Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ đội tuyển".

Bên dưới bài đăng, hầu hết CĐV Thái Lan đều bày tỏ sự cảm thông dành cho Chanathip và các đồng đội.

"Các bạn đã làm tốt rồi", "Chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn", "Các bạn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi", "Đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục chiến đấu", "Kết quả thật buồn nhưng tự hào với các bạn", "Một cái ôm dành cho tất cả"... là phản ứng của hầu hết người hâm mộ xứ sở chùa vàng.

Thực tế, Thái Lan có màn trình diễn không tồi tại vòng loại hai World Cup 2026. Họ cầm hòa tuyển Hàn Quốc ngay trên đất khách. Tiếc là ở cuộc cạnh tranh tấm vé trực tiếp với Trung Quốc, "Voi chiến" lại thất thế.

Tại trận đấu lượt đi hồi tháng 11/2023, Thái Lan thua Trung Quốc 1-2, hai đội sau đó hòa nhau 1-1 ở lượt về.

Như vậy, Indonesia là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại ba World Cup 2026. Lần lượt Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore và Philippines đều bị loại.

"Voi chiến" dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á dù thắng Singapore 3-1 ở lượt đấu cuối bảng C.

