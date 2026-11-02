Mặc pyjama đến hiệu sách, giới trẻ Hàn Quốc đang tạo trào lưu mới

Mặc đồ ngủ đọc sách tại các hiệu sách sau giờ đóng cửa, thi đọc sách trong môi trường ồn ào và lạnh, loạt sự kiện biến chính hành động đọc sách thành một dạng nội dung văn hóa.

Từ các "câu lạc bộ sách mặc đồ ngủ" (pajama book clubs) tụ họp tại các hiệu sách sau giờ đóng cửa, cho đến những "cuộc thi đọc sách bền bỉ" diễn ra trong môi trường ồn ào và lạnh giá, hàng loạt sự kiện biến chính hành động đọc sách thành một dạng nội dung văn hóa đang xuất hiện ngày càng nhiều trong mùa Thu năm nay tại Hàn Quốc.

Các nhà quan sát cho rằng, đọc sách đang dần chuyển mình từ một hoạt động đơn độc, mang tính chiêm nghiệm, trở thành một trải nghiệm cộng đồng và một hình thức vui chơi, giải trí.

Chuỗi hiệu sách Kyobo (Kyobo Book Centre) thông báo sẽ tổ chức "Câu lạc bộ sách mặc đồ ngủ dành cho độc giả" vào ngày 14/11. Sự kiện này sẽ quy tụ khoảng 70 người tại chi nhánh Gwanghwamun của Kyobo sau khi cửa hàng đã đóng cửa, để cùng nhau đọc sách và trò chuyện.

Kyobo Book Centre dự kiến ​​mở cửa từ 23h30 đến 5h30 sáng hôm sau để phục vụ sự kiện này. Việc ở trong một hiệu sách vào khung giờ thường đóng cửa, đọc sách giữa đêm khuya, khi cả thế giới đang chìm vào giấc ngủ, biến trải nghiệm đọc sách trở nên độc đáo và đầy lôi cuốn.

Trước đó, vào ngày 31/10, "Cuộc thi Đọc sách bền bỉ lần thứ nhất" đã diễn ra trên đảo Nodeulseom, Seoul. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ "Reading Wave 2026", một chương trình "dã ngoại đọc sách" kéo dài bốn ngày, do thương hiệu phong cách sống "On the Page" tổ chức từ ngày 29/10 đến ngày 1/11. Cuộc thi được thiết kế theo phong cách sinh tồn, với khoảng 100 người tham gia cùng tranh tài xem ai có thể duy trì việc đọc những cuốn sách giấy của mình trong thời gian lâu nhất. Thử thách đặt ra là người tham gia phải tiếp tục lật từng trang sách, bất chấp các yếu tố gây xao nhãng như nhạc heavy metal, những bài hát ru, hay thời tiết lạnh giá.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ suất đăng ký tham gia đã kín chỗ chỉ trong vòng một ngày kể từ khi thông báo được đưa ra. Họ chia sẻ: "Cốt lõi của sự kiện này nằm ở việc biến hành động đọc sách vốn mang tính cá nhân trở thành một trải nghiệm được chia sẻ cùng nhau".