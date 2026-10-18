Làn sóng câu lạc bộ đi bộ nghe sách nói tại Mỹ

Sự bùng nổ của sách nói kéo theo sự phổ biến của các câu lạc bộ kết hợp đi bộ và nghe sách nói.

Ảnh: Time.

Kelsey Bettis biết đến câu lạc bộ đi bộ nghe sách nói Fleuria nhờ thuật toán của Instagram gợi ý, có lẽ vì ứng dụng này nhận ra Bettis thường xuyên đọc tiểu thuyết lãng mạn, theo tờ Time.

Bettis muốn mở rộng các mối quan hệ xã hội, nhưng gặp trở ngại vì chứng lo âu và cảm thấy ngại ngùng khi kết nối với người khác. Lúc này, câu lạc bộ đi bộ và nghe sách nói có vẻ là lựa chọn vừa sức: Bettis có thể trò chuyện nếu muốn, hoặc đắm mình vào cuốn sách nếu không muốn giao tiếp.

Bettis nhanh chóng hòa nhập với các thành viên khác, tụ họp ít nhất mỗi tháng một lần, đôi khi thường xuyên hơn, tại các bãi biển và đường mòn khắp miền Nam California. Bettis thậm chí còn đi uống cà phê cùng vài người phụ nữ mà mình gặp trong buổi đi bộ đầu tiên. "Điều tuyệt vời nhất chính là sự kết nối với mọi người", Bettis chia sẻ và cho biết có một sức hút khó cưỡng khi nhìn thấy "một nhóm phụ nữ cùng nhau sải bước trên bãi biển" trong khi tận hưởng niềm đam mê chung.

Người khởi xướng câu lạc bộ này là là Stephanie Pao, chủ sở hữu The Fleuria, một hiệu sách di động trên một chiếc xe tải chuyên dụng. Buổi tụ họp đầu tiên diễn ra vào tháng 7/2025 với khoảng 50 người tham gia. Sau đó, có tới gần 200 người có mặt tại sự kiện thứ 2. Pao nói: "Đọc sách thường là một thú vui mang tính cá nhân và đơn độc, nhưng độc giả cũng muốn gặp gỡ những người cùng đam mê đọc sách".

Làn sóng các câu lạc bộ đi bộ nghe sách nói

Tại Mỹ, các câu lạc bộ đi bộ nghe sách nói đang xuất hiện ở khắp cả nước. Các thành viên tập hợp trong khoảng một giờ, vừa đi bộ vừa nghe cuốn sách mà mình đã chọn, sau đó chia sẻ cảm nhận, gợi ý sách cho nhau và lên kế hoạch cho lần đi bộ tiếp theo. Các câu lạc bộ này không bắt buộc đọc một cuốn cụ thể, không đặt nặng chuyện đi được bao xa và cho phép các thành viên tự chìm đắm trong không gian riêng bất cứ khi nào.

Một chuyến đi bộ nghe sách nói ở Los Angeles. Ảnh: LA Times.

Desiree Bailey, quản lý hiệu sách lâu đời San Marco Books and More ở Jacksonville, Florida, đã thành lập một câu lạc bộ như vậy vào tháng 7 năm ngoái, theo Publishers Weekly. Bailey tin rằng sức hút của câu lạc bộ nằm ở chỗ mọi người có thể tự chọn cuốn sách mình muốn đọc và tham gia bất cứ khi nào lịch trình bận rộn cho phép. Bailey cho biết: "Không có áp lực hay kỳ vọng nào cả. Bạn có thể là một “mọt sách” chính hiệu và mọi người sẽ đón nhận bạn đúng như con người thật của bạn".

Các thành viên tập trung vào sáng thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng để cùng đi bộ một vòng khoảng 4 km. Sau khi đi bộ, họ thường cùng nhau thưởng thức cà phê và bánh ngọt và trò chuyện về những cuốn sách đang đọc.

Còn tại câu lạc bộ của Pao, mọi người thường dành khoảng 30 phút để trò chuyện, làm quen trước khi bắt đầu đi bộ. Sau đó, họ đeo tai nghe và chia thành các nhóm đi nhanh hoặc chậm tùy ý, mỗi người đều đắm mình vào một câu chuyện riêng. Pao chia sẻ: "Ai cũng có thể tham gia, bất kể gu đọc sách của bạn là gì".

Hiệu sách di động của Pao và những người yêu sách. Ảnh: LA Times.

Ở Bakersfield, California, Angelica Sabiano và người chị em gái Joanna đã cùng sáng lập một câu lạc bộ như vậy sau khi xem video trực tuyến về một nhóm tương tự ở thành phố khác, theo Bakersfieldnow. Câu lạc bộ của họ tổ chức các buổi gặp mặt hàng tuần vào mỗi sáng thứ Tư. Tại đây, các thành viên nhận thẻ tên, tự giới thiệu và chia sẻ về cuốn sách mình đang đọc trước khi bắt đầu hành trình đi bộ theo một cung đường vòng dài khoảng 3,7 km.

Tại khu vực Washington, Morgan Menzies điều hành một câu lạc bộ tương tự có tên là Pages on the Path, Hiện nay, thường có khoảng 30 độc giả tham gia các buổi đi bộ hàng tháng của nhóm.

Sức hút của sách nói và kết nối xã hội

Sự phát triển của các câu lạc bộ này diễn ra song hành với sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường sách nói. Theo Hiệp hội các nhà xuất bản sách nói, doanh số bán sách nói tại Mỹ đã đạt 2,43 tỷ USD vào năm 2025, tăng 9% so với năm trước. Jim Dinegar, Giám đốc điều hành Hiệp hội, nhận định: "Mức tăng trưởng này tuy không bùng nổ như tên lửa nhưng cũng rất ấn tượng".

Sách nói đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh minh họa: LA Times.

Theo Dinegar, mọi người đang ngày càng cởi mở hơn khi chia sẻ những niềm yêu thích của mình. Trước đây, thính giả thường thừa nhận việc mê sách nói với vẻ hơi e ngại. Ông thường trấn an họ: "Không sao cả… Bạn không hề đơn độc đâu." Giờ đây, theo ông, những người cùng sở thích ấy đang tìm thấy nhau theo cách thoải mái nhất.

Tại các sự kiện của nhóm Pages on the Path, người tham gia có thể trò chuyện với nhau hoặc đơn giản là "bấm nút nghe sách và đắm mình vào thế giới riêng", Menzies chia sẻ. Không có màn giới thiệu bắt buộc hay các trò chơi làm quen gượng gạo.

Tại Thư viện công cộng Hedberg ở Janesville, Wisconsin, hai thủ thư Gabrielle Draxler và Amy Christian đã thành lập một câu lạc bộ đi bộ nghe sách nói mang tên These Books Are Made for Walkin.

Draxler kể: "Ban đầu, mọi thứ có chút gượng gạo. Chúng tôi cùng đi bộ nhưng chẳng ai nói chuyện với ai". Tuy nhiên, ngay khi buổi đi bộ kết thúc, mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi đến mức khó mà theo kịp. Họ cùng ăn nhẹ, so sánh các cuốn sách và chia sẻ sách hay cho nhau. "Đó là một hình thức giao lưu xã hội rất nhẹ nhàng, không áp lực", Draxler cho hay.