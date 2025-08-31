Sức hút của câu lạc bộ sách 100 năm tuổi

Sau 100 năm, câu lạc bộ sách đăng ký thành lập năm 1926 đã tìm ra cách thu hút một thế hệ độc giả mới, theo Fast Company.

Ảnh: Taste of Home.

Một trăm năm trước, đọc sách không hề dễ dàng. Sách đắt đỏ và thư viện chưa phổ biến, vì vậy rất khó để được đọc sách liên tục.

Năm 1926, một giáo sư kiêm biên tập viên tạp chí và người đứng đầu một nhà xuất bản sách cố gắng giải quyết vấn đề này bằng việc lập một câu lạc bộ, gọi là Book of the Month Club.

Họ tiếp cận những cuốn sách sắp ra mắt, chọn những cuốn họ cho là hay nhất, sau đó sản xuất hàng loạt, nhờ đó giảm giá thành.

Trong nhiều thập kỷ, hàng nghìn độc giả trên khắp nước Mỹ đã dựa vào danh mục sách của Book of the Month Club để khám phá những tác phẩm văn học mới. Nhưng đến đầu những năm 2010, khi Blake Orlandi, một sinh viên mới tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard, tình cờ biết đến câu lạc bộ này, nó đã mất đi sức hút.

Người tiêu dùng hiện không thiếu nơi mua sách giá cả phải chăng, từ Amazon đến Barnes & Noble cho đến các hiệu sách độc lập địa phương. Sự cạnh tranh đã khiến Book of the Month Club tụt dốc không phanh và gần như không thể tiếp tục sinh tồn.

Tuy nhiên, Orlandi vẫn không thể nào quên Book of the Month. Đơn vị truyền thống này dường như có rất nhiều tiềm năng, nếu nó có thể thích nghi với bối cảnh đọc sách hiện tại. Orlandi cho hay: "Người tiêu dùng ngày nay rất khó lựa chọn. Vì vậy, sứ mệnh ban đầu của Book of the Month Club là tuyển chọn sách lại trở nên đầy hấp dẫn".

Ảnh: Book of the Month Club.

Cùng với đối tác của mình, John Lippman, Orlandi đã mua lại cổ phần của Book of the Month Club. Vào năm 2016, giữa thời kỳ bùng nổ của sách trực tuyến, họ tái khởi động câu lạc bộ, hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, nhắm vào thế hệ Millennials và đặc biệt là phụ nữ.

Hàng tháng, câu lạc bộ chỉ giới thiệu năm cuốn sách bìa cứng mới phát hành, chủ yếu là tiểu thuyết, thỉnh thoảng có hồi ký.

Vì họ có quyền xuất bản sách với logo Book of the Month trên bìa, nên giá sách có thể rẻ hơn so với mua tại hiệu sách.

Hội viên trả 13- 17 USD /cuốn, tùy thuộc vào gói dịch vụ họ đăng ký với câu lạc bộ.

Tăng trưởng ấn tượng

Orlandi hiện là CEO của thương hiệu. Trong chín năm qua, Book of the Month Club đã phát triển lên 400.000 thành viên, nhận doanh thu từ phí đăng ký và lợi nhuận bán sách. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của câu lạc bộ thấp hơn so với các hiệu sách truyền thống vì họ tự xuất bản sách.

Orlandi nói: "Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất khác với hiệu sách, nơi họ trả tiền cho nhà xuất bản để mua sách. Chúng tôi xuất bản một số lượng nhỏ đầu sách và chúng tôi tự hào khi bán được tất cả chúng".

Book of the Month Club hiện là một nhân tố quan trọng giúp đưa sách và tác giả lên bản đồ, tương tự các câu lạc bộ sách dành cho người nổi tiếng, chẳng hạn như câu lạc bộ của Oprah Winfrey, Reese Witherspoon và Jenna Bush Hager.

Tác giả V. E. Schwab cho biết sau khi cuốn tiểu thuyết The Invisible Life of Addie LaRue của bà được Book of the Month Club lựa chọn vào năm 2020, cuốn sách đã đón được một lượng độc giả mới.

Thành công của Book of the Month Club đặc biệt ấn tượng khi tỷ lệ người Mỹ đọc tiểu thuyết đang giảm mạnh. Từ năm 2017-2022, số người trưởng thành đọc tiểu thuyết giảm từ 42% còn 38%.

Kinh nghiệm thành công

Trong chín năm qua đổi mới hoạt động, Book of the Month Club đã có được cái nhìn sâu sắc về thói quen và bản sắc của độc giả thế hệ Millennials và Gen Z, những yếu tố tạo nên một cuốn sách thành công và cả những điều đang thay đổi trải nghiệm đọc.

Thiết kế thương hiệu thu hút độc giả nữ. Ảnh: Apartment Therapy.

Brianna Goodman, Giám đốc biên tập của Book of the Month Club, người điều hành nhóm tuyển chọn năm cuốn sách mỗi tháng, cho biết: "Nhiều người cho rằng đọc sách đang dần mai một vì chúng ta cứ dán mắt vào điện thoại. Nhưng chúng tôi không nhận thấy điều đó. Mọi người đang tìm đến sách dường như là để thoát khỏi thế giới trực tuyến".

Trong những năm qua, Book of the Month Club tiếp tục tập trung vào nhóm độc giả có sở thích đọc sách, đặc biệt là phụ nữ. Nghiên cứu nhận thấy phụ nữ đọc sách thường xuyên nhiều hơn nam giới: Một phần tư nam giới đọc tiểu thuyết, trong khi con số này ở phụ nữ là khoảng 50%.

Những thành viên đóng góp nhiều nhất của Book of the Month Club là những phụ nữ có trình độ đại học, trong độ tuổi hai mươi, đọc một hoặc nhiều cuốn sách mỗi tháng. Orlandi cho biết độ tuổi này là thời điểm vàng khi mọi người không còn đọc sách vì mục đích học tập nữa, nhưng vẫn chưa bận rộn vì gia đình và con nhỏ.

Ngoài việc có chiến lược phát triển độc giả và xây dựng thương hiệu dễ nhận diện, với trang web và ứng dụng được thiết kế gọn gàng và tối giản, phông chữ vui tươi và tông màu xanh lam tinh tế, Orlandi tin rằng thành công của họ cũng đến từ việc quản lý sách hiệu quả.

Goodman, người quản lý một nhóm bảy trợ lý biên tập, cho biết việc chọn sách không hoàn toàn dựa trên khoa học. Họ tuyển dụng những người mà họ tin là có gu thẩm mỹ và bản năng văn học tốt. Hàng tháng, họ xem qua hàng trăm cuốn sách mà các nhà xuất bản gửi đến và chọn ra từ năm đến bảy cuốn.

Với độc giả, câu lạc bộ cho phép thành viên đổi sách khác nếu họ không thích cuốn sách đã chọn. Mục tiêu duy nhất là giúp độc giả gắn kết với gu đọc sách của câu lạc bộ.

Goodman tin rằng công chúng đang dần chán ngán trực tuyến và họ tìm đến Book of the Month Club để quay lại nhịp sống chậm rãi. Do vậy, đội ngũ tuyển chọn rất coi trọng trách nhiệm của mình. "Độc giả có thời gian hạn hẹp, và họ tìm đến sách để quên đi muộn phiền. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng thời gian của họ được sử dụng hiệu quả", Goodman bày tỏ.