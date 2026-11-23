Dù huy động được hàng triệu USD, Theranos phải từ bỏ ý tưởng sản phẩm ban đầu vì những trở ngại kỹ thuật. Công ty tiếp tục phát triển thiết bị xét nghiệm máu mới.

Trong khi nguồn tiền đổ về, Shaunak cũng dần dần nhận ra rằng miếng dán nhỏ có thể làm được những việc như Elizabeth mong muốn gần như là chuyện viễn tưởng. Nó có thể khả thi về mặt lý thuyết, giống như sự khả thi về mặt lý thuyết của việc tổ chức những chuyến bay có người lái lên sao Hỏa. Nhưng những điều oái oăm lại nằm ở phần chi tiết thực hiện. Nhằm tăng tính khả thi cho ý tưởng miếng dán, họ đã rút gọn bớt các chức năng xuống chỉ còn chức năng chẩn đoán, nhưng ngay cả như vậy thì đó vẫn là một thách thức không tưởng.

Rốt cuộc, họ loại bỏ ý tưởng miếng dán và chuyển sang nghiên cứu thiết bị cầm tay giống các thiết bị dùng để theo dõi lượng glucose trong máu ở các bệnh nhân tiểu đường. Elizabeth muốn thiết bị của Theranos có kích thước nhỏ gọn như vậy, nhưng phải đo được nhiều chất trong máu hơn chứ không chỉ dừng lại ở việc đo lượng đường, vì thế chiếc máy sẽ trở nên phức tạp và do đó cồng kềnh hơn.

Để dung hòa hai yêu cầu trên, họ xây dựng một hệ thống gồm hộp chứa và đầu đọc, kết hợp giữa hai lĩnh vực kênh dẫn vi lưu và hóa sinh. Bệnh nhân sẽ chích đầu ngón tay mình để lấy một lượng máu nhỏ cho vào hộp chứa có kích cỡ bằng chiếc thẻ tín dụng dày. Hộp chứa sẽ được đặt vào một cái máy lớn hơn gọi là đầu đọc. Các ống bơm trong đầu đọc sẽ đẩy máu chảy qua hệ thống rãnh nhỏ trong hộp chứa đi vào những ống nhỏ phủ các chất protein gọi là kháng thể. Trên đường tới các ống đó, một đầu lọc sẽ tách các thành phần chính trong máu, tức hồng cầu và bạch cầu, ra khỏi huyết tương và chỉ cho phép huyết tương đi qua. Khi huyết tương tiếp xúc với kháng thể, một phản ứng hóa học sẽ xảy ra và tạo ra một tín hiệu để đầu đọc có thể “đọc” và diễn dịch lại thành kết quả.

Theo hình dung của Elizabeth, hộp chứa và đầu đọc sẽ được đặt tại nhà bệnh nhân để họ có thể xét nghiệm máu thường xuyên. Ăng-ten vô tuyến gắn trên đầu đọc sẽ gửi kết quả xét nghiệm đến máy tính của bác sĩ phụ trách thông qua máy chủ trung tâm. Nhờ vậy, bác sĩ có thể nhanh chóng điều chỉnh liều lượng thuốc cho bệnh nhân mà không phải đợi đến khi bệnh nhân đi làm xét nghiệm ở một trung tâm lấy máu hay trong lần khám bệnh tiếp theo.

Đến cuối năm 2005, 18 tháng sau khi gia nhập Theranos, Shaunak bắt đầu cảm thấy họ đang đạt được những bước tiến nhất định. Công ty đã có sản phẩm chạy thử, gọi là Theranos 1.0, và số lượng nhân viên tăng lên thành 24 người. Họ cũng đã xây dựng xong một mô hình kinh doanh được kỳ vọng là sẽ sớm tạo ra doanh thu: cấp giấy phép sử dụng công nghệ xét nghiệm máu của mình cho các hãng dược phẩm nhằm giúp họ thu thập được dữ liệu về các phản ứng thuốc không tốt trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Doanh nghiệp nhỏ của họ thậm chí cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng. Vào ngày Giáng sinh, Elizabeth gửi email cho nhân viên với tiêu đề: “Nghỉ lễ thật vui vẻ,” trong đó cô ghi đường dẫn tới một cuộc phỏng vấn mà cô vừa thực hiện với tờ tạp chí công nghệ Red Herring. Email kết thúc bằng câu: “Và hãy cùng chúc mừng ‘công ty khởi nghiệp nổi tiếng nhất Thung lũng’!!!”