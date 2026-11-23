Nhìn từ chính diện, đài sen hiện lên như một phào cong với hai đĩa mặt trăng, mặt trời hình ellipse tù.

Minh Họa 26 và 27 diễn tả một số liên hoa tòa để bản tôn an tọa hoặc đứng trên đó. Nhìn từ trên xuống, đài sen tạo thành một mandala cánh hoa tròn, có tâm sen hình đĩa sắc xanh nổi lên chính giữa, bên trên an trí đĩa mặt trời (nhật luân) và mặt trăng (nguyệt luân).

Nhìn từ chính diện, đài sen hiện lên như một phào cong với hai đĩa mặt trăng, mặt trời hình ellipse tù. Hoa sen biểu trưng cho sự thanh tịnh và buông xả; đĩa mặt trời là bồ-đề tâm tối thượng; đĩa mặt trăng là bồ-đề tâm tương đối hoặc thế gian. Trong tiếng Phạn, bồ-đề tâm (Skt. bodhichitta; Tib. byang chub kyi sems) mang ý nghĩa “tâm thức giác ngộ”, và cũng là nền tảng của Đại Thừa Phật giáo.

Hai bức tranh thangka Đức Phật ngự trên tòa sen có niên đại thế kỷ 19, hiện vật thuộc Bảo tàng Metropolitan, Mỹ. Ảnh: Metmuseum.

Bồ-đề tâm thế gian hàm ý tâm nguyện vị tha muốn chứng đạt giác ngộ vì lợi ích của tất cả hữu tình. Còn bồ-đề tâm tối thượng ngụ ý tới trí tuệ giác ngộ để trực tiếp trải nghiệm tính không, thông qua việc thành tựu tâm nguyện lợi tha này. Trong mật điển tantra, “bồ-đề tâm” đồng thời là tên của hai “giọt minh điểm” sinh lý vi tế lan tỏa khắp cơ thể: giọt tinh chất trắng từ cha và giọt tinh chất đỏ từ mẹ (tham khảo trang 150).

Hoa sen đại diện cho tâm buông xả và sự vô nhiễm, là hoa trái của Phật giáo Tiểu Thừa và Đại Thừa. Sự giao thoa giữa nhật luân và nguyệt luân biểu trưng cho Phật giáo Kim Cương Thừa, cũng là sự hợp nhất của trí tuệ và từ bi. Hai thiên luân này được tạo nên từ “tinh thể nước quý giá” của mặt trời và “tinh thể nước dịu mát” của mặt trăng. Đĩa mặt trời tựa như thấu kính rực lửa giúp “nảy mầm” giác ngộ, đĩa mặt trăng tựa như thấu kính băng giá tỏa ra ánh sáng từ bi dịu mát. Dù nằm riêng hay ở trên đĩa mặt trời, đĩa mặt trăng sắc trắng thường gắn liền với bản tôn an bình, nơi khía cạnh từ bi và phương tiện thiện xảo của tantra phụ được nhấn mạnh. Đĩa mặt trời sắc vàng hoặc đỏ thường gắn liền với bản tôn phẫn nộ, nơi khía cạnh trí tuệ và tính không của tantra mẫu được nhấn mạnh.

Một số truyền thống quả quyết rằng nếu đĩa mặt trăng nằm trên cùng thì cánh hoa sen phải được vẽ hướng lên, bởi tác động của mặt trăng ban đêm phần nào khiến hoa nở; nếu đĩa mặt trời nằm trên cùng thì cánh hoa phải được vẽ hướng xuống. Một truyền thống khác lại khẳng định cánh hoa hướng lên đối với bản tôn an bình, và hướng xuống với bản tôn phẫn nộ. Quy tắc này nhìn chung cũng áp dụng được phần nào. Dù vậy, sự phức tạp trong hình họa Kim Cương Thừa hiếm khi ủng hộ luật số đông.

Khi xuất hiện cùng quyến thuộc và những bản tôn khác ở tám phương, bản tôn thiền định chính (Tib. yi dam) được mô tả đang “an trụ trong mandala”. Trong tranh mandala, các bản tôn như Kim Cương Tát Đỏa Vajrasattva, Kim Cương Trì Vajradhara hay Bí Mật Tập Hội Guhyasamaja được thể hiện trên liên hoa tòa đa sắc, với một hoặc hai tầng cánh sen hướng lên. Nghi quỹ (sadhana) của một số bản tôn sẽ bao gồm những miêu tả cụ thể về tòa sen của các ngài.

Theo đó, Bạch Độ Phật Mẫu Tara an tọa trên đài sen utpala trắng giản dị; Lục Độ Phật Mẫu Tara, trong tư thế “an nhiên du hý” lalitasana một chân đặt ngoài tòa sen, được diễn tả với một bệ sen nhỏ đỡ chân ngài. Số lượng cánh hoa trên mỗi đài sen tương ứng với số lượng “cánh sen bí mật” của các luân xa: bốn, tám, mười sáu, hai mươi tư, ba mươi hai, sáu mươi tư và một nghìn. Theo kinh điển, tòa sen của bản tôn có tám cánh tương tự hoa sen nơi luân xa tim, tuy nhiên trong mỹ thuật, chúng được vẽ phổ biến nhất với mười sáu cánh. Đối với bản tôn an tọa, liên hoa tòa thường được thể hiện với năm cánh chính diện và hai hoặc bốn cánh lộ một phần ở hai bên. Đối với bản tôn đứng, do chân các ngài thường dang rộng nên đĩa mặt trời, mặt trăng cũng được kéo dài hơn bình thường, theo đó sẽ có bảy hoặc chín cánh ở chính diện tòa sen, và hai hoặc bốn cánh ở hai bên.

Hình thái đài sen đơn giản nhất được diễn tả với cánh hoa đơn sắc hướng xuống. Chúng thường có màu hồng, mỗi cánh hoa phủ màu độc lập từ trong ra ngoài, hoặc đồng đều từ trên xuống dưới, viền nhấn mạnh bằng nét đỏ đậm.

Trong tranh thangka, tòa sen đơn sắc thường được dùng cho các bản tôn nhỏ ở xung quanh bố cục trung tâm. Liên hoa tòa đa sắc tượng trưng cho trí tuệ của Ngũ Bộ Phật giác ngộ. Thông thường, cánh hoa có bốn màu đỏ, xanh dương, da cam và xanh lục, tuy nhiên màu trắng cũng được sử dụng trên các cánh phụ phía sau. Cánh hoa được phối màu theo nguyên tắc so le. Với cặp cánh hoa chính diện, cánh trong mang màu đỏ và cánh ngoài màu xanh dương; cặp cánh kế tiếp ở hai bên có cánh trong da cam và cánh ngoài xanh lục; quy luật này lặp lại ở các cánh hoa kế tiếp. Phương pháp phối màu này cũng không cố định, bởi cặp cánh hoa chính diện có thể mang màu đỏ–xanh lục hoặc da cam–xanh lục. Cánh sen bên trong tạo khối bằng cách đổ màu từ tâm ra ngoài, đồng thời màu sắc ở nếp cong chính giữa cánh cũng biến đổi uyển chuyển.

Trên cánh hoa xanh dương hay xanh lục bao ngoài, một lớp màu chàm sẽ được phủ nhẹ từ trong ra hoặc từ viền vào. Phía sau những cánh chính có thể điểm thêm một hàng đỉnh cánh phụ, màu sắc chuyển nhẹ từ trắng dưới gốc sang đỏ, da cam, vàng, xanh lục hoặc xanh dương trên đỉnh.

Tòa sen đa sắc với cánh hoa hướng lên thường đi kèm một hàng lá đối xứng dưới chân, so le hai màu xanh lục và xanh dương. Có thể dùng viền vàng kim mỏng để trang trí hoa văn “dây lá” hoặc “quyển vân” lên hai cạnh và đỉnh cánh hoa. Những đài sen đa sắc đơn giản hơn sẽ bo viền trơn màu vàng. Tòa sen đa sắc đôi (vishvapadma) bao gồm hai tầng cánh hoa đôi: cánh chính hướng lên và cánh phụ nhỏ hơn hướng xuống.

Hơi nhô lên sau cánh hoa, gương sen được diễn tả bằng màu xanh lục, nhị hoa là nhiều đường kẻ dọc song song sẫm màu. Nét chỉ vàng kim hoặc sắc trắng thường được thêm vào giữa những đường dọc này. Gương sen chia thành nhiều khoang, với hạt sen xuất hiện dưới đĩa mặt trời và mặt trăng. Tòa sen đa sắc hoặc nhiều cánh-đặc biệt là những tòa nghìn cánh-cực kỳ khó vẽ đối xứng. Kỹ thuật can nét (back-tracing) hay khuôn tô (stencil) được sử dụng để diễn tả cho chính xác nhất. Công đoạn lên màu từng cánh sen cũng đòi hỏi nhiều thời gian và đức kiên trì.