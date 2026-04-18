Quyền lực của các câu lạc bộ sách với gen Z

Các câu lạc bộ sách, cả trực tiếp và trực tuyến, đang có tác động đáng kể đến sự hồi sinh văn hóa đọc trong giới trẻ thuộc gen Z (thế hệ Z) và Millennials, theo The Conversation.

Những ngôi sao đứng đầu các câu lạc bộ sách hàng đầu. Ảnh: Reuters.

Tại Bắc Mỹ, ước tính có khoảng 57-61% người thuộc gen Z và Millennials tự nhận mình là người đọc sách. Họ đọc trung bình từ 3,5 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm, đồng thời ưa thích sách giấy.

Những người đọc trẻ tuổi cũng chuộng mua sách ở hiệu sách và tích cực sử dụng thư viện, một điều đáng chú ý trong thời đại mà truyền thông số thống trị.

Trong khi có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới những tín hiệu tích cực này, có một điều đáng chú ý là sự phát triển đáng kể của các câu lạc bộ sách và sự tham gia của thế hệ trẻ vào hoạt động này. Hiện có khoảng 21% người thuộc gen Z và 29% người thuộc thế hệ Millennials cho biết có tham gia câu lạc bộ sách.

Câu lạc bộ sách đặc trưng cho gen Z

Trên thực tế, các câu lạc bộ sách không phải mới. Chúng xuất hiện ít nhất từ thế kỷ 16, khi nhiều người, thường là phụ nữ, tụ tập để học hỏi và tranh luận, thường là về các văn bản tôn giáo.

Nhiều thế kỷ sau đó, các nhóm đọc sách trở thành không gian quan trọng cho sự phát triển kiến thức của phụ nữ, đặc biệt vào những thời điểm giáo dục chính quy bị hạn chế.

Tuy nhiên, trong văn hóa đại chúng gần đây, các câu lạc bộ sách lại bị coi là nơi tụ tập của các ​​“bà mẹ thích nhậu nhẹt”. Nhiều người cho rằng các bà mẹ sử dụng thời gian tại câu lạc bộ như một đêm hiếm hoi được nghỉ ngơi khỏi việc chăm sóc con cái và khỏi việc giao lưu xã hội.

Tuy nhiên, gen Z và Millennials đang dần xóa bỏ quan điểm này. Sự tham gia chủ động vào các câu lạc bộ sách đã tạo nên những không gian mới phù hợp với cuộc sống, giá trị và năng lượng của họ.

Gen Z và Millennials đang định hình lại câu lạc bộ sách. Ảnh: Unsplash+.

Một trong những hình thức phát triển nhanh nhất là câu lạc bộ sách im lặng, nơi các thành viên tụ tập tại những không gian công cộng như thư viện hoặc quán cà phê để tự đọc sách một cách yên tĩnh. Sau khoảng một giờ, người đọc có thể chọn giao lưu với những người khác hoặc rời đi.

Hình thức này mang đến cho các thành viên cảm giác thuộc về một cộng đồng nhưng không bị ràng buộc với các quy định truyền thống. Hiện nay, các câu lạc bộ sách im lặng có mặt tại 60 quốc gia với hơn 2.000 cơ sở trên toàn thế giới.

Ngoài các câu lạc bộ im lặng, các câu lạc bộ sách chuyên biệt cũng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng độc giả trẻ, bao gồm các nhóm tập trung vào sách về người đồng tính, người da màu, người bản địa hay người khuyết tật, hoặc chia theo thể loại cụ thể, như trinh thám, lãng mạn, lãng mạn giả tưởng... Chính sự chuyên biệt này giúp các mảng sách ngách tìm được độc giả phù hợp và nhận được sự trân trọng đáng được nhận.

Định hình gu đọc của gen Z

Đón nhận đà ăn khách của văn học, ngày càng nhiều người nổi tiếng lấn sân sang mở câu lạc bộ sách và trở thành một trong những tiếng nói có ảnh hưởng đáng kể tới lựa chọn đọc của thế hệ trẻ.

Có thể kể đến một số câu lạc bộ của nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, diễn viên Reese Witherspoon, ca sĩ Dua Lipa hay người dẫn chương trình Jenna Bush Hager. Nhiều tác phẩm do họ chọn giới thiệu đã đạt doanh thu ấn tượng cả ở ấn bản sách gốc và phim truyền hình. Hay thậm chí sau khi đọc sách, Reese còn đứng ra sản xuất một số tác phẩm chuyển thể gây tiếng vang, chẳng hạn Where the Crawdads Sing, Big Little Lies và Daisy Jones & the Six.

Sự nổi lên của mạng xã hội và các câu lạc bộ sách số cũng đang định hình lại gu đọc sách của độc giả, đặc biệt thế hệ trẻ. Các hashtag như #BookTok và #Bookstagram đang ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của các câu lạc bộ, ví dụ như ưu tiên các thể loại như giả tưởng, lãng mạn và kinh dị, từ đó tác động đến lựa chọn đọc và mua sách của người trẻ. Điều này phần nào khiến các tác phẩm kinh dị, lãng mạn và lãng mạn giả tưởng trở thành những xu hướng ăn khách hàng đầu hiện nay.

Không giống các câu lạc bộ truyền thống, các nền tảng số có thể tạo điều kiện cho độc giả từ khắp nơi trên thế giới tham gia thảo luận và chia sẻ đề xuất mà không bị giới hạn về địa lý.

Những câu lạc bộ này không chỉ có người hướng dẫn việc thảo luận mà đôi khi còn bao gồm cả hình thức hỏi đáp với tác giả. Đối với nhiều người trẻ tuổi, sự linh hoạt này giúp các câu lạc bộ sách số trở nên dễ tiếp cận hơn và phù hợp hơn với lối sống bận rộn và năng động.