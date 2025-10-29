Sự nổi lên của các câu lạc bộ sách dành riêng cho nam

Những câu lạc bộ sách dành riêng cho nam giới đang giúp họ vun đắp tình yêu với tiểu thuyết và gây dựng cộng đồng riêng, theo The Telegraph.

Câu lạc bộ sách của Chris Wright. Ảnh: The Telegraph.

Một tối thứ năm cuối tháng 8, 15 người đàn ông tụ tập trong một căn phòng riêng của một quán bar ở Crosby, Merseyside. Họ thuộc rất nhiều thế hệ, có độ tuổi trải rộng từ 20 đến 70 tuổi. Trong khi thưởng thức những cốc bia lạnh, họ trò chuyện về tiểu thuyết trinh thám mới ra mắt của Abir Mukherjee là Hunted.

Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của Câu lạc bộ Bia & Sách được nhà sách Pritchards tổ chức. Thành viên của nhóm toàn nam giới.

Chris Wright, 45 tuổi, người tổ chức câu lạc bộ chia sẻ: “Tôi luôn là một người thích đọc sách, nhưng đến một độ tuổi nhất định, mọi thứ đều xoay quanh con cái, công việc và gia đình. Tôi không còn dành nhiều thời gian cho sách và việc giao lưu. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần”.

“Tôi có nhiều bạn bè nói rằng họ cũng từng đọc sách trước đây nhưng đã bỏ thói quen này. Khi tìm kiếm các câu lạc bộ sách thì phần lớn là cho phụ nữ, nên tôi muốn có một nhóm nào đó tập trung vào nam giới”, Chris cho hay.

Sau thành công của buổi họp đầu tiên, Câu lạc bộ Bia & Sách thường tổ chức gặp mặt khoảng bốn tuần một lần.

Chris nói: “Có một người bạn đã đến câu lạc bộ và anh ấy chưa đọc cuốn sách nào kể từ khi học xong. Nhưng anh ấy có trải nghiệm tốt và nói rất thích”. Chris đang lên kế hoạch giới thiệu tiểu thuyết của các tác giả còn sống, thay vì các tác phẩm kinh điển, để tạo sự gần gũi và mang lại cảm giác thoải mái.

Chris nói thêm: “Việc giao một cuốn sách để đọc trước cuộc gặp không phải là bài tập về nhà, nên nếu bạn có một tháng bận rộn mà không đọc hết sách thì cũng không sao. Không ai muốn thừa nhận mình đang cô đơn hay gặp khó khăn, đặc biệt là nam giới, vì vậy, cuộc gặp của nhóm là một nơi tích cực để gặp gỡ, kết bạn và có thể khơi dậy lại ngọn lửa đọc sách đã mất”.

Còn thiếu không gian đọc sách cho nam giới

Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội bán sách Anh, hơn 60% hiệu sách ở Anh hiện có tổ chức câu lạc bộ sách, nhưng nhìn chung chúng là không gian dành cho phụ nữ. Tình hình tại Mỹ cũng tương tự. Publishers Weekly cũng cho biết 88% câu lạc bộ sách tư nhân tại Mỹ thường dành cho nữ.

Lý do cho tình trạng này một phần là vì nữ giới có nhu cầu đọc sách nhiều hơn nam giới. Báo cáo của Deloitte năm 2021 đã ước tính nam giới và trẻ em trai ở hầu hết quốc gia sẽ tiếp tục dành ít thời gian đọc sách hơn và đọc ít thường xuyên hơn so với trẻ em gái và phụ nữ.

Tiến sĩ Alistair Brown, phó giáo sư về nhân văn và văn học hiện đại tại Đại học Durham, giải thích rằng gốc rễ của khoảng cách này bắt đầu từ thời thơ ấu. “Từ khi sinh ra đến hai tuổi, 44% bé gái được nghe sách, trong khi chỉ có 29% bé trai được trải nghiệm điều tương tự”, ông nói.

“Và mặc dù việc đọc tiểu thuyết để giải trí nói chung đã giảm đáng kể trong 25 năm qua, nhưng vẫn có sự phân chia giới tính rõ ràng”, Alistair cho hay.

Lợi ích của câu lạc bộ sách dành cho nam

Wright thừa nhận rằng một phần động lực thành lập Câu lạc bộ Bia & Sách của ông là để trở thành hình mẫu tích cực cho hai con trai, tám và mười tuổi.

“Trẻ em bắt chước và làm theo cha mẹ. Nếu chúng thấy tôi tham gia một nhóm đọc sách, chúng sẽ thấy tôi là một tấm gương tốt. Tôi cũng hy vọng câu lạc bộ sẽ bình thường hóa quan niệm đọc sách để giải trí và giúp các con trai tôi nhận ra rằng chúng có thể đọc sách khi buồn chán thay vì tìm đến điện thoại”.

Số câu lạc bộ sách cho nam giới dường như đang ngày càng tăng. Câu lạc bộ sách Tough Guy ra đời tại Melbourne, Australia vào năm 2012 và hiện được nhân rộng ra 157 câu lạc bộ trên toàn thế giới, bao gồm cả London, Belfast và Birmingham. Tất cả đều họp tại một quán rượu lúc 7 giờ tối vào thứ tư đầu tiên của tháng.

Câu lạc bộ sách gắn kết nhiều năm của Tony Barton. Ảnh: The Telegraph.

Khi được phỏng vấn trên Desert Island Discs vào tháng 12/2024, một cựu huấn luyện viên bóng đá Anh tiết lộ rằng ông đã tham gia một câu lạc bộ sách với các ông bố từ trường cũ của con gái mình. Trong những năm qua, họ đã đọc khoảng 40-50 tác phẩm tiểu thuyết kinh điển, bao gồm cả Rebecca của Daphne du Maurier. Ngoài mục đích này, họ thừa nhận: "Cuộc họp của câu lạc bộ cũng là dịp để được đi chơi".

Nhờ đó, các độc giả nam đã tạo được sự gắn kết với một cộng đồng cùng chung sở thích. Tony Barton, 68 tuổi, một kiến ​​trúc sư, chia sẻ: “Tôi và ba người bạn thường gặp nhau ở quán rượu sau khi bọn trẻ đã đi ngủ. Chúng tôi chia sẻ về việc chúng tôi thích đọc sách cho con cái và cũng nói về việc vợ của chúng tôi đều tham gia một nhóm sách nhưng chúng tôi chưa bao giờ được mời. Vì vậy, chúng tôi thành lập nhóm của riêng mình”.

Vào tháng 1/2001, Barton đã tổ chức buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ The Hoole Book và đã chọn cuốn Ông già và biển cả của Ernest Hemingway. Câu lạc bộ được duy trì cho đến nay và cả nhóm đã tích lũy được hơn 150 cuốn sách.

“Việc đọc sách đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi trở thành những người bạn tri kỷ, luôn hỗ trợ nhau trong nhiều vấn đề”, Barton nói.