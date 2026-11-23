Giá thành rẻ, phù hợp với nhiều loại đồ ăn và hương vị đa dạng, đó là những ưu điểm của bia. Các xưởng sản xuất bia nhỏ có những công thức riêng để tạo hương vị đa dạng.

Bia là đồ uống yêu thích của nhiều người trong những bữa tiệc. Ảnh minh họa: B.K.

Bia không chỉ tồn tại với một hương vị duy nhất, và chúng ta hẳn đã vượt ngoài những lựa chọn, và thích thú với “vị như bia”. Nhờ nguồn bổ sung hương vị gần như vô tận, tôi tin chắc rằng bia kết hợp với mọi loại thực phẩm thì ngon hơn bất kỳ thức uống có cồn nào khác. Vâng, ngay cả rượu vang. Các nhà hàng có vẻ cũng đồng ý với điều này.

Những chai bia 750ml hay bia tươi đã xuất hiện đường hoàng trên menu của các bàn tiệc sang trọng khắp thế giới. Trong những chiếc xe tải thực phẩm, hàng bánh mì kẹp, quán ăn bình dân, các dòng bia thượng hạng đang dần thay thế hoặc xuất hiện song hành với các chai bia đại trà nổi tiếng lâu đời, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn hơn.

Chỉ khi công nghệ hiện đại thay đổi cách làm bia, truyền thông mới đưa ta tới những quán bia đa văn hóa, những nơi không bao giờ đóng cửa và dường như mọi người nói cùng một thứ ngôn ngữ. Nhiều trang web và cộng đồng mạng ra đời để bàn luận, đánh giá, mổ xẻ, tán dóc, mua bán và mê đắm với thức uống này.

Khắp nơi, từ tờ Beer Advocate đôi khi lén lút và ngoan cố (cái đã tạo ra cả một tạp chí và hàng tá lễ hội), đến trang tin có tính phân tích và trịch thượng như RateBeer (hiện tại thuộc một phần sở hữu của công ty đầu tư mạo hiểm Anheuser-Busch InBev), đến ứng dụng điện thoại Untappd xuất hiện nhan nhản trên tay những người uống, cho phép họ “thử trải nghiệm” bia, ta chẳng mấy khó khăn để tìm được những triết gia bên bàn nhậu đồng thanh tương ứng, những lời khuyên tự phát hay những kẻ châm chọc ra chiều đồng cảm.

Bia không hề nhị nguyên. Nó là một sự phát triển liên tục. Định nghĩa về bia và thứ nó sẽ trở thành cũng là chủ đề của vô số các tranh luận. Từng có một quan điểm được nhiều sự đồng thuận cho rằng bia có mùi hương skunky là bia hỏng.

Thứ bia này là nạn nhân do ánh sáng Mặt trời tác động tiêu cực lên phần hoa bia trong ly. Nhưng giờ đây, một số nhà sản xuất đã đáp trả điều ngược lại. Họ nghĩ (và đã đúng) rằng những ý tưởng về mùi vị được phơi sáng lại, thật ra giúp cải thiện một số phong cách bia nhất định, ví dụ như bia saison.[1]

Tất cả những nhà sản xuất bia mới và tất cả những vị bia mới ra mắt thị trường cần một con đường để tạo sự khác biệt, để thể hiện mình là một thương hiệu tách rời với khuôn mẫu lịch sử.

Do vậy, để có hai thập kỷ sáng sủa hơn, từ "thủ công" đã được đặt bên cạnh từ bia để thể hiện cảm giác trang trọng nào đó: Đây là thứ bia cao cấp hơn thức uống sản xuất đại trà của những nghiệp đoàn lớn. Giờ đây, những thương hiệu lớn đang mua lại những nhà sản xuất nhỏ hơn và thêm chúng vào hồ sơ công ty vốn đã rất phong phú. Hiện tượng này đã kích thích hãng làm ra những loại bia mới dùng từ "thủ công" một cách tự do. Kết quả là, những thương hiệu nhỏ hơn đã phải tìm cho mình một biệt danh mới.

Nhưng dù sao chăng nữa, chúng vẫn là bia, là thứ người ta tụ hội quanh trong các quán. Là thứ họ nâng lên để ăn mừng cả mất mát lẫn thành công. Là thứ chúc tụng chiến thắng hay nốc cạn để thoát khỏi thực tại. Là thứ mà mỗi sáng, chúng ta nguyền rủa đêm hôm trước sao uống quá nhiều.

Bia vượt trên cả định nghĩa một chất lỏng thông thường. Như lời người bạn đã chỉ ra cho tôi vào một đêm sau vài chầu nhậu, bia là gia vị của cuộc sống. Và khi ta càng hiểu biết, càng trân trọng, càng thấu hiểu bia và lịch sử, vị trí xã hội của nó trong thế giới của chúng ta, thì trải nghiệm thưởng thức thức uống này sẽ càng trọn vẹn.

[1] Bia saison: Một loại bia nhạt có nhiều ga, trái cây, gia vị và thường có những điều kiện sản xuất nhất định. Trước đây, nó được ủ với nồng độ cồn thấp, nhưng các sản phẩm hiện đại của kiểu bia này có nồng độ cồn từ trung bình đến cao.