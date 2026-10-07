Trao sách, gửi yêu thương đến bệnh nhi khó khăn

Câu lạc bộ Phát hành Sách Miền Nam hỗ trợ 10 bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đồng thời trao gần 1.900 quyển sách và đồ dùng học tập.

Đại diện CLB Phát hành Sách Miền Nam trao quà hỗ trợ các bệnh nhi ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Câu lạc bộ (CLB) Phát hành Sách Miền Nam vừa công bố kết quả chương trình thiện nguyện được thực hiện từ nguồn tiền đấu giá trong buổi tất niên của CLB. Theo đó, 10 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tổng cộng 50 triệu đồng.

Chương trình huy động 52 triệu đồng từ hoạt động đấu giá và sự đóng góp của các thành viên, đơn vị đồng hành. Số tiền được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp 10 bệnh nhi, mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Bệnh viện đã gửi thư cảm ơn cùng danh sách các bệnh nhi nhận hỗ trợ, có chữ ký xác nhận của gia đình.

Bên cạnh khoản hỗ trợ tiền mặt, CLB còn thực hiện chương trình “Tủ sách yêu thương”, tiếp nhận 1.881 sản phẩm với tổng giá trị gần 55 triệu đồng. Phần lớn là sách do các đơn vị xuất bản, phát hành và thành viên CLB đóng góp, cùng một số đồ dùng học tập dành cho các em nhỏ. Các đơn vị đồng hành đóng góp nhiều loại sách, từ vài chục đến hàng trăm cuốn, góp phần hình thành tủ sách dành cho hoạt động thiện nguyện của CLB.

"Tủ sách yêu thương" được các thành viên trong CLB đóng góp cho bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Đây là một trong những hoạt động xã hội được CLB Phát hành Sách Miền Nam triển khai từ khi thành lập. Trước đó, CLB đã trao 10 triệu đồng cho quỹ học bổng dành cho sinh viên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm của Trường đại học Văn hóa TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Huy Hải - Chủ nhiệm CLB, qua các hoạt động này, CLB hướng đến việc đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với những nhóm cần được hỗ trợ. Bên cạnh giá trị vật chất từ những khoản tiền, sách và đồ dùng học tập, các chương trình cũng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia của những người làm trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách, để sách trở thành một phần của những hoạt động cộng đồng và mang đến thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.