Mạc Anh Thư sau 2 năm ở Phần Lan

Mạc Anh Thư chia sẻ khoảnh khắc nhận bằng cử nhân tại Phần Lan sau hơn 2 năm học tập. Cô gửi lời cảm ơn gia đình, con gái và những người đã ủng hộ.

Mới đây, Mạc Anh Thư đăng tải loạt ảnh trong ngày tốt nghiệp tại Phần Lan. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Mạc Anh Thư diện áo dài vàng, cầm bó hoa và bìa bằng tốt nghiệp. Cô xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn bên cạnh con gái.

Chia sẻ về cột mốc này, Mạc Anh Thư viết: “2,5 năm đèn sách của mình, vừa kết thúc một chặng đường, nhận tấm bằng cử nhân xong rồi. Giờ làm gì tiếp theo đây cả nhà”. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã ủng hộ cô trên con đường học tập.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Mạc Anh Thư khi cô hoàn thành chương trình học sau thời gian dài nỗ lực thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Theo chia sẻ, Mạc Anh Thư đang theo học ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Khoa học Ứng dụng Turku, thành phố Turku.

Dù vậy, trong bài đăng chia sẻ kinh nghiệm sống tại Phần Lan sau đó, Mạc Anh Thư cho biết đôi lúc cô vẫn cảm thấy hối hận khi chọn sống và học tập ở nước ngoài.

Mạc Anh Thư và con gái trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: @macanhthu.

“Có hối hận không? Câu này không ai hỏi nhưng tự trả lời: có! Nhưng Thư nghĩ mỗi bước đi của mình đều có lý do hết. Dù hối hận cũng đã đi nên phải cố gắng. Tập nhìn nhận mọi thứ đang là để phấn đấu tốt hơn từng chút, biết đâu vài năm nữa nhìn lại mình sẽ thấy xứng đáng", cô viết

Trước đó, Mạc Anh Thư sang Phần Lan cùng con gái vào khoảng năm 2024. Con gái cô theo học tại đây, còn Mạc Anh Thư vừa chăm sóc con, vừa duy trì công việc cá nhân và tiếp tục học tập.

Mạc Anh Thư từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Cô sinh năm 1986, từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008.

Người đẹp sau đó tham gia một số dự án phim, trong đó có Sắc đẹp và danh vọng - bộ phim đưa cô gặp diễn viên Huy Khánh. Sau nhiều năm gắn bó và có con gái chung, Mạc Anh Thư dần ít xuất hiện trong showbiz, tập trung cho gia đình, công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.

Cô xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn Huy Khánh vào cuối năm 2023, sau khoảng 12 năm gắn bó. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ quan hệ tích cực để cùng chăm sóc con gái.