Lý do Ronaldo không có kênh YouTube riêng

Việc những người nổi tiếng lập kênh YouTube là chuyện hoàn toàn bình thường và còn được nền tảng này khuyến khích. RIêng với riêng trường hợp của Cristiano Ronaldo thì ngược lại hoàn toàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha không được phép có kênh riêng trên nền tảng này.

Nguyên nhân được nhận định có thể là do nền tảng này lo sợ một lượng lớn người hâm mộ và người xem đổ vào kênh của Ronaldo, gây ảnh hưởng đến tài chính của nền tảng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang là cầu thủ bóng đá có lượng người theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội nhiều nhất thế giới. Thống kê tính đến tháng 2/2024, CR7 có hơn 621 triệu người theo dõi trên tất cả tài khoản mạng xã hội của anh.

Nhiều người có lẽ cũng còn nhớ, vào năm 2023, CR7 đã có một tài khoản TikTok. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, tài khoản này của Ronaldo bị khóa.

Nguyên nhân được cho là video của anh có số lượt "like" tăng với tốc độ khủng khiếp. Nền tảng này nhận định CR7 đã có hành động "tăng tương tác".

Dù CR7 không tạo kênh YouTube, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi các hoạt động của anh trên Instagram hoặc mạng xã hội X. CR7 hiện có hơn 632 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 111 triệu người theo dõi trên X.

