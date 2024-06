Lịch thi đấu EURO ngày 22/6: Mọi ánh mắt đổ dồn về Lukaku và Ronaldo

Tuyển Bỉ sẽ rơi vào thế khó nếu Romelu Lukaku tiếp tục vô duyên trước mành lưới đối phương, trong khi Cristiano Ronaldo tiếp nối hành trình tìm bàn thắng đầu tiên tại EURO 2024.

Tuyển Bỉ không mong gì hơn ngoài một chiến thắng trước Romania tại lượt trận thứ hai vòng bảng.

Thất bại 0-1 của tuyển Bỉ trước Slovakia hôm 17/6 là một trong những cú sốc lớn nhất vòng bảng EURO 2024 đến lúc này. Đội tuyển Đông Âu thua đối phương đến 42 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng có được 3 điểm nhờ vào pha lập công ở phút thứ 7 của Ivan Schranz.

Trận thua trong ngày ra quân là gáo nước lạnh dành cho đoàn quân HLV Domenico Tedesco. Ở đó, hàng tấn công của “Quỷ đỏ” (biệt danh tuyển Bỉ - PV) đáng bị lên án, đặc biệt là Lukaku với nhiều pha bỏ lỡ.

Ngôi sao hiện thuộc biên chế Chelsea có thể đổ lỗi cho thần may mắn khi không đứng về phía anh. Lukaku có 2 lần làm tung lưới Slovakia, nhưng đều bị VAR từ chối. Một trong số đó do lỗi việt vị, trong khi bàn thắng còn lại không hợp lệ do lỗi dùng tay chơi bóng của người kiến tạo, Lois Openda.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Lukaku phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Tiền đạo 31 tuổi bỏ lỡ ít nhất hai pha dứt điểm cận thành trong hiệp một, và tiếp tục chứng tỏ sự vô duyên với bàn thắng trong hiệp hai sau pha volley ra ngoài dù chỉ cách khung thành đối phương khoảng 5 m.

Là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất vòng loại EURO 2024 (14), Lukaku lẽ ra phải thể hiện bản lĩnh và làm được nhiều hơn thế. Trong cuộc đối đầu Romania rạng sáng 23/6, chân sút có nhiều bàn thắng nhất lịch sử ĐTQG Bỉ (85) không được phép mắc sai lầm tương tự. Nếu không, "Quỷ đỏ" sẽ rơi vào thế “nghìn cân treo sợi tóc” tại bảng E.

Thất bại trước Slovakia trong ngày ra quân giải đấu trên đất Đức là trận thua đầu tiên của HLV Tedesco từ khi cầm quân tuyển Bỉ vào tháng 2/2023, ngay sau kỳ World Cup 2022 thảm hoạ với việc đội bóng chỉ ghi vòn vẹn 1 bàn thắng và bị loại từ vòng bảng. Nhìn vào màn trình diễn của Lukaku và các đồng đội tại lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2024, vấn đề nơi hàng công có lẽ chưa được giải quyết thoả đáng.

Lukaku không còn cơ hội sửa sai nếu tiếp tục phung phí các cơ hội ngon ăn như trong ngày ra quân gặp tuyển Slovakia.

Trái ngược với Bỉ, tuyển Romania không gặp vấn đề trong khâu ghi bàn khi giành thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Ukraine ở ngày ra quân dù chỉ tung ra 9 cú sút. Ở đó, tập thể HLV Edward Iordanescu cũng không cần cầm bóng nhiều với tỷ lệ kiểm soát bóng 29%.

Bước vào màn chạm trán đầu tiên với tuyển Bỉ tại một giải đấu lớn (World Cup/EURO - PV), tuyển Romania đang có lợi thế về mặt tinh thần. Với 3 điểm có sẵn trong tay, đội bóng vùng Đông Âu có quyền toan tính các phương án chiến thuật, biết chắc rằng đối phương bắt buộc phải chơi tấn công.

Cũng trong lượt trận đêm 22/6, rạng sáng 23/6, hai trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F, cuộc đối đầu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỹ cùng màn chạm trán giữa CH Czech và Georgia, sẽ diễn ra.

Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ hiện chia nhau hai vị trí đầu bảng khi cùng sở hữu 3 điểm trong ngày ra quân. Với “Selecao” châu Âu, cuộc lội ngược dòng để thắng CH Czech 2-1 cho thấy bản lĩnh của một ông lớn. Trong khi đó, dàn nhân sự chất lượng của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nổi bật với Hakan Calhanoglu và tài năng trẻ Arda Guler, biết cách tạo khác biệt trong chiến thắng 3-1 trước Georgia.

Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn thể hiện khát khao có bàn thắng tại EURO 2024. Trận đấu sắp tới là cơ hội để CR7 điền tên lên bảng tỷ số. Song, dựa vào lịch sử đối đầu, có thể nói tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ khó chịu với ngôi sao Al Nassr, khi anh chưa từng lập công vào lưới đối thủ này trong 3 lần gặp nhau trước đây.

Trong khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ phân định ngôi đầu bảng F, màn chạm trán giữa CH Czech và Georgia là nơi những "người cùng khổ" gặp nhau. Đội nào thắng sẽ có cơ hội vươn lên ít nhất là vị trí thứ 3, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng trong. Trong khi đó, thất bại đồng nghĩa với bước một chân ra khỏi giải đấu, còn kết quả hoà sẽ khiến cả hai cùng lâm vào thế khó trước lượt trận cuối của vòng bảng.

