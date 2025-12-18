Android không còn đặc sắc

Sự thay đổi giữa các phiên bản Android ngày càng ít, bắt đầu từ chính những tên gọi giờ không còn đặc biệt.

Android từng là một hệ điều hành "ngọt ngào". Ảnh: Google.

Năm 2025 được đánh giá là một năm đột phá đối với hệ điều hành Android, với Android 16 là một trong những bản nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, chính điều này lại đặt ra vấn đề về các bản cập nhật Android hiện tại. Nếu người dùng được hỏi về sự khác biệt giữa Android 16, 15 hay 14, khó có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ngược lại, nếu được yêu cầu mô tả về các phiên bản Android cũ như Gingerbread hay Lollipop, các ký ức lại hiện về rất chi tiết.

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Google quyết định loại bỏ tên gọi theo chủ đề đồ ngọt (dessert) khỏi các phiên bản Android. Khoảng thời gian không có những cái tên này càng dài, các bản cập nhật Android càng trở nên nhạt nhòa và dễ bị quên lãng.

Tên gọi thương hiệu

Google bắt đầu sử dụng chủ đề bánh kẹo từ phiên bản Android thứ 3 - Android 1.5, ra mắt vào tháng 4/2009 với cái tên thương hiệu: Android Cupcake.

Kể từ đó, xu hướng này trở thành một phần quen thuộc. Android 1.6 là Android Donut, Android 2.0/2.1 là Android Eclair, Android 2.2 là Android Froyo, và tiếp diễn cho đến năm 2018.

Mặc dù không phải là công ty đầu tiên đặt mật danh "dễ thương" cho sản phẩm, sự kết hợp giữa chủ đề món tráng miệng và chiến lược marketing hiệu quả của Google đã tạo nên một công thức thành công vang dội.

Mỗi phiên bản Android từ 2008 - 2019 đều gắn liền với một món ăn tráng miệng. Ảnh: TrueJunctionTech.

Khi nhắc đến Android Ice Cream Sandwich, người dùng có thể hình dung ngay linh vật Android hình bánh kẹp kem. Hay hình ảnh kẹo hạt đậu của Android Jelly Bean vẫn giữ được sức hút cho đến ngày nay. Ngay cả các phiên bản hợp tác thương hiệu như Android KitKat và Android Oreo cũng tạo ra sự hứng thú.

Các tên gọi đồ ngọt gần như quan trọng tương đương với bản thân các bản cập nhật. Việc công bố tên phiên bản Android mới luôn là một sự kiện được mong chờ. Trước mỗi lần ra mắt, tin đồn, suy đoán và danh sách đề xuất về mật danh luôn xuất hiện rầm rộ.

Không chỉ mang lại niềm vui, sự kiện này còn tạo ra dấu ấn lâu dài cho từng phiên bản. Dù đã 14 năm tuổi, Android Ice Cream Sandwich vẫn gợi nhớ rõ ràng về giao diện "Holo" và trang ứng dụng gần đây (recent apps) mang tính đột phá thời bấy giờ. Những tên gọi này đã mang lại cho các phiên bản Android một bản sắc và cá tính không thể nhầm lẫn.

Bản sắc mờ nhạt

Hiện tại, các bản cập nhật Android không còn sự đặc trưng đó. Google đã chấm dứt chương trình đặt tên món tráng miệng vào năm 2019 với Android 10, và tiếp tục với Android 11, 12, 13, 14, 15, và Android 16 ra mắt năm nay.

Mỗi phiên bản Android vẫn có logo riêng, và chất lượng cập nhật được duy trì tốt, như Android 16 là một trong những bản cập nhật được đánh giá cao. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống đặt tên số hóa đơn giản đã khiến những bản cập nhật này trở nên dễ bị lãng quên.

Các bản Android sau này dù sở hữu nhiều nâng cấp quan trọng, đều trở nên nhạt nhòa. Ảnh: Edgar Cervantes/AndroidAuthority.

Ngay cả đối với những chuyên gia, việc phân biệt sự khác nhau giữa các bản Android 10 và Android 11 cũng là một thách thức. Android 12 và Android 13 được biết đến là các bản cập nhật tốt, nhưng nếu không tra cứu, khó có thể xác định đâu là các tính năng quan trọng của từng phiên bản.

Mặc dù nhiều tính năng tốt nhất của Android đã xuất hiện trong giai đoạn từ Android 10 đến Android 16, việc thiếu đi một bản sắc rõ ràng cho mỗi phiên bản khiến Android trở nên nhạt nhòa. Đây là một điều đáng tiếc, cách xây dựng thương hiệu nghiêm túc, thiếu cá tính này của Google đã vô hình làm Android trở nên nhạt nhòa.

Nhiều ý kiến cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng và các tính năng mới mà bản cập nhật mang lại. Điều này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, sự thiếu vắng cá tính từng có đã khiến cộng đồng người hâm mộ Android không còn giữ được sự hứng khởi như trước đây.