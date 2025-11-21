Đã có thể 'AirDrop' từ Android sang iPhone

Giải pháp mới của Google giúp người dùng Pixel 10 truyền dữ liệu trực tiếp sang iPhone thông qua AirDrop.

Ứng dụng Quick Share trên Pixel 10 hỗ trợ gửi file đến iPhone qua AirDrop. Ảnh: 9to5Google.

Google vừa thông báo mở rộng tính năng Quick Share trên smartphone Pixel, cho phép gửi/nhận dữ liệu với iPhone thông qua giao thức AirDrop. Đây được xem là động thái nhằm vượt qua tính độc quyền của hệ sinh thái đối thủ.

Lần đầu ra mắt trên iPhone năm 2013, AirDrop hỗ trợ truyền file không dây giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Apple với tốc độ cao. Google cũng trang bị tính năng tương tự trên Android, mang tên Quick Share.

Chia sẻ với Bloomberg, đại diện Google nói rằng Apple không tham gia quá trình phát triển tính năng, nhấn mạnh khi cần chia sẻ khoảnh khắc giữa gia đình và bạn bè, việc sử dụng thiết bị Apple hay Google “không quan trọng”.

“Chúng tôi làm được điều này thông qua giải pháp tự phát triển”, đại diện Google cho biết. Người này nói rằng công ty đã hợp tác với đơn vị bảo mật NetSPI, việc triển khai tính năng được giám sát kỹ lưỡng để duy trì quyền riêng tư và bảo mật.

Dave Kleidermacher, Phó chủ tịch Bảo mật và Quyền riêng tư Nền tảng tại Google, khẳng định giải pháp này đảm bảo quyền riêng tư bởi dữ liệu được chia sẻ trực tiếp giữa các thiết bị.

“Tính năng không sử dụng giải pháp thay thế, vẫn dựa trên kết nối trực tiếp và ngang hàng. Điều này đồng nghĩa dữ liệu của bạn không bao giờ truyền qua máy chủ, nội dung chia sẻ không được ghi lại và cũng không có dữ liệu khác”, Kleidermacher nhấn mạnh.

Để nhận file từ thiết bị Pixel, người dùng iPhone cần chỉnh chế độ AirDrop trên máy thành Mọi người trong 10 phút. Tương tự thao tác thông thường, người dùng có thể đồng ý hoặc từ chối nhận file.

Thao tác gửi file sang iPhone trong ứng dụng Quick Share của Google Pixel 10. Ảnh: 9to5Google.

Hiện tại, giải pháp của Google chỉ dành cho dòng Pixel 10. Theo Bloomberg, quá trình gửi ảnh qua lại giữa Pixel 10 Pro và iPhone 17 Pro Max diễn ra trơn tru. Chiếc Pixel cũng có thể gửi file đến máy tính Mac gần đó.

Để đảm bảo tính năng hoạt động ổn định, trang tin 9to5Google cho biết người dùng Pixel 10 nên cập nhật phiên bản mới nhất của Quick Share Extension trên Play Store, sau đó khởi động lại máy. Google dự tính mở rộng giải pháp trên nhiều thiết bị trong tương lai.

Để bảo vệ quyền riêng tư, AirDrop sẽ tự động chuyển đối tượng nhận file về danh bạ sau 10 phút. Do đó, người dùng iPhone cần mở chế độ nhận file từ mọi người trong 10 phút để nhận/gửi dữ liệu từ Pixel 10.

Ngoài smartphone Pixel, điện thoại của nhiều hãng như Oppo, Vivo đã có giải pháp chuyển tập tin sang iPhone, nhưng người dùng cần cài thêm ứng dụng. Khi có ứng dụng, ảnh, tập tin sẽ được gửi qua kết nối Wi-Fi trực tiếp giống như AirDrop.

Google cho rằng giải pháp mới mang đến nhiều lợi ích, cho phép chia sẻ file thuận tiện bất kể hệ điều hành. Trước đây, hãng cũng cố gắng để giao thức nhắn tin RCS (Rich Communication Services) tương thích giữa 2 nền tảng, giúp iPhone và thiết bị Android dễ dàng nhắn tin, chia sẻ nội dung chất lượng cao.

Sau áp lực từ cơ quan quản lý, Apple tuyên bố hỗ trợ RCS trên iPhone từ năm ngoái. Dù vậy, không phải công ty nào cũng thành công trong việc hỗ trợ tính năng độc quyền của iPhone.

Năm 2023, ứng dụng nhắn tin Beeper tuyên bố hỗ trợ thành công iMessage trên Android, song ứng dụng nhanh chóng bị Apple gỡ bỏ. Trong quá khứ, hãng điện thoại Palm cũng phát triển giải pháp giúp Palm Pre tương thích với iTunes, sau đó cũng bị Apple bác bỏ.

