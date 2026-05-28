Lý do khiến hàng loạt tài khoản Instagram ở Việt Nam bị khóa

Chủ sở hữu Facebook xác nhận sự cố khóa hàng loạt tài khoản Instagram tại Việt Nam, nghi bị lợi dụng hệ thống kiểm duyệt AI.

Ngày 28/5, Meta đã chính thức phản hồi về sự cố khóa hàng loạt tài khoản Instagram tại Việt Nam. Thông báo được đăng tải ở trang của nền tảng trên Facebook. Công ty ghi nhận sự cố gần đây khiến "một số tài khoản Instagram tạm thời bị ảnh hưởng". Hãng cho biết đã khôi phục những trường hợp nói trên và gửi đến người dùng lời xin lỗi.

Trong thông báo bằng tiếng Việt, công ty đứng sau Instagram ghi nhận "một số" tài khoản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên theo phản ánh của người dùng trong nước, số lượng lớn shop online phải đóng cửa tạm thời vì sợ bị khóa. Sự cố của Meta bắt nguồn từ vài ngày trước khi hàng loạt tài khoản Instagram tại Việt Nam bị vô hiệu hóa đột ngột. Trong đó, các chủ shop kinh doanh online chịu thiệt hại lớn nhất.

Nghi vấn bắt nguồn từ những tin nhắn lạ trong hộp thư. Tài khoản ảo gửi tin nhắn bằng tiếng nước ngoài, phổ biến là Tiếng Nhật với nội dung thường liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, bị cấm trên nền tảng.

Người dùng chỉ cần bấm vào xem tin nhắn, hay thậm chí một số bấm nút chấp nhận đoạn chat, tài khoản Instagram của họ lập tức bị khóa. Kẻ xấu có thể đã lợi dụng hệ thống kiểm duyệt tự động bằng AI của Instagram.

Theo đó, chúng chủ động gửi nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, rồi đồng loạt báo cáo tài khoản mục tiêu để AI tự động xác định vi phạm. Vì giai đoạn kiểm duyệt ban đầu phần lớn dựa trên trí tuệ nhân tạo, tài khoản không đăng tải nội dung sai phạm vẫn có thể bị khóa nhầm.

Các cửa hàng trực tuyến bị thiệt hại khi không thể nhắn tin với khách hàng và chặn tính năng đăng bài trên mục story. Các shop phải đăng thông báo tạm ngưng giao dịch, yêu cầu khách hàng mới chuyển sang Zalo hoặc Threads.

Sau sự việc, không ít chủ shop online vẫn lo ngại về cách bảo vệ tài khoản. Phần lớn các tài khoản này đều do cá nhân tự quản lý, không có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ như doanh nghiệp lớn nên dễ rơi vào thế bị động khi gặp sự cố. Ngoài ra từ ngày 25 đến 27/5, một số TikToker nổi tiếng thông báo tài khoản Instagram của họ cũng đang trong tình trạng bị khoá với lý do tương tự. Hiện nhóm này đã được khôi phục.