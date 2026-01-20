Lý do giới trẻ nghiện game: Phụ huynh làm gì?

Cuốn "Internet Gaming Disorder" giải thích về thói quen nghiện game của người trẻ và cách phụ huynh, nhà cung cấp trò chơi và cả người chơi tự soi chiếu mình để tìm ra giải pháp phù hợp, theo The Star.

Minh họa. Ảnh: spiked-online.

Chơi game có thể coi là một sở thích trung tính, tuy nhiên, việc người chơi dành quá nhiều thời gian cho loại hình giải trí này khiến họ bị đánh giá tiêu cực.

40 tác giả của cuốn Internet Gaming Disorder: A Clinical Strategy Guide for Providers, Parents, and Players đã tiếp cận vấn đề nghiện game theo một cách khác biệt. Họ giải thích lý do phức tạp của vấn đề, cung cấp cho độc giả quan điểm của người nghiện game và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh với việc chơi game.

Mỗi chương sách là công trình nghiên cứu của 3-5 tác giả, tập trung vào nhiều chủ đề như lợi ích của chơi game, bao gồm phát triển nhận thức và ứng dụng trong trị liệu, văn hóa của cộng đồng game thủ và cả những rủi ro của việc chơi game quá mức. Cuốn sách cũng phân biệt giữa nghiện game và chơi game thường xuyên, đồng thời đưa ra hướng dẫn để thoát khỏi rối loạn nghiện game.

Các chương sách cũng được xây dựng độc lập, giúp độc giả tập trung vào bất cứ chủ đề nào họ muốn.

Sự ra đời của hội chứng nghiện game Internet

Tiến sĩ James Sherer, Giám đốc y tế tại phòng khám Hackensack Meridian và là chuyên gia về rối loạn công nghệ, một trong các tác giả của cuốn sách, cho biết ông đã chứng kiến ​​nhiều gia đình và mối quan hệ bị hủy hoại vì nghiện game.

Bản thân cũng là một người chơi game và từ trải nghiệm cá nhân của mình, ông thấy rằng mình đã đánh đổi thời gian chơi game thay vì có nhiều lựa chọn khác lành mạnh hơn.

Cuốn sách ra mắt tháng 12/2025. Ảnh: Amazon.

“Một câu hỏi trị giá triệu USD là trò chơi điện tử đã ảnh hưởng đến cuộc sống của một người như thế nào. Khi viết cuốn sách, tôi tự hỏi mình tiếp cận chủ đề này ra sao… Chơi game giờ đã là một phần của cuộc sống. Trong khi nhiều người cho rằng thời lượng chơi game như này là quá mức thì người khác lại có thể coi đó là điều bình thường,” Sherer nói.

Hai tác giả Nathan Carroll và James Sherer đều từng đam mê game vào những năm 1980-1990, đến mức mỏi cả tay vì giữ bàn phím và bấm các nút điều khiển.

“Trải nghiệm của tôi với trò chơi điện tử luôn tích cực, nhưng tôi có thể bị cuốn vào nó hàng giờ liền. Do đó, tôi quan tâm đến nghiên cứu về mối liên hệ giữa công nghệ và sức khỏe tinh thần, cũng như cách mọi người sử dụng thời gian của bản thân”, Carroll nói.

Khi trưởng thành, Carroll đã học được cách cân bằng giữa chơi game và các hoạt động ngoài trời và thể thao. Tuy nhiên, đó là một hành trình đầy khó khăn. Các thế hệ trẻ thậm chí phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi sự phát triển của công nghệ khiến các thiết bị chơi game hấp dẫn hơn và thế giới game trực tuyến ngày càng đa dạng.

Lúc này, hội chứng nghiện game Internet dần trở nên phổ biến. Sự ám ảnh với game đẩy người chơi đi quá nhu cầu và mong muốn thông thường trong thế giới trò chơi. Họ bắt đầu chơi game hàng giờ liền khiến chức năng cơ thể bị gián đoạn và suy giảm năng suất làm việc.

Không dễ nhận ra bản thân nghiện game

Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị không phải là chuyện dễ dàng vì thói quen chơi game của mỗi người rất khác nhau. Trong khi một người có thể nghiện chơi game mỗi ngày, người khác có thể dừng lại sau hai giờ và không chơi lại trong nhiều tháng. Sự khác biệt này phụ thuộc vào khả năng của từng cá nhân trong việc dừng lại và thiết lập các giới hạn tự chủ.

“Chơi game giống như nước. Chúng có thể giúp bạn tỉnh táo hoặc bạn có thể chết đuối trong đó. Giống như các hoạt động khác, điều quan trọng là cách bạn tiếp xúc với nó” Carroll nói.

Ngoài ra, không nhiều người nhận ra vấn đề của bản thân, theo Sherer.

Cha mẹ và bạn đời thường là những người đầu tiên nhận ra hội chứng nghiện game của người chơi. Các bác sĩ cho biết rất hiếm khi có người tự tìm đến sự trợ giúp chuyên nghiệp về hành vi chơi game quá mức của bản thân.

Tuy nhiên, để quá trình điều trị rối loạn nghiện game được thuận lợi, cha mẹ cũng cần đánh giá chính xác thói quen của con em mình. Chơi game cần được nhìn nhận là một hoạt động giải trí trung lập và tùy thuộc vào độ tuổi sẽ có những hệ lụy khác nhau nếu chơi game quá mức.

Khuyến nghị chơi game phù hợp

Các tác giả khuyến nghị nên hạn chế thời gian sử dụng màn hình đối với trẻ em từ 9 tuổi trở lên. Lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông là thời điểm thích hợp nhất để giới thiệu trò chơi điện tử và cách chơi phù hợp cho trẻ em. Lúc này, việc chơi game của trẻ em cần được giới hạn ở mức độ hữu ích và có mục đích, thay vì để các em tự phát chơi với mục đích giải trí.

Nếu không có cách tiếp cận phù hợp, việc để người trẻ chơi game tự do phát sinh rất nhiều hệ lụy.

Carroll lưu ý rằng lo lắng và trầm cảm là những dư chấn phổ biến của việc chơi game quá lâu hoặc bị kích thích quá mức trong thế giới điện tử. Một số triệu chứng khác cần lưu ý là các phản ứng sinh lý và mất tự chủ, có thể leo thang thành hành vi bạo lực.

Các tác giả cho hay: “Chúng ta chưa đề cập nhiều đến những hệ lụy này trong lâm sàng. Nhiều trẻ em dành phần lớn cuộc đời trong thế giới ảo và vẫn nghĩ đó là một sở thích lành mạnh”.