Nhìn lại hành trình của Võ Lâm Truyền Kỳ tại Việt Nam qua hai thập kỷ

20 năm kể từ thời điểm ra mắt tại Việt Nam, Võ Lâm Truyền Kỳ trở thành một trong những dòng game hiếm hoi duy trì sức sống bền bỉ cùng cộng đồng người chơi đông đảo.

Ra mắt vào tháng 4/2005, khi Internet Việt Nam còn sơ khai, Võ Lâm Truyền Kỳ mở ra bước chuyển quan trọng của thị trường game với mô hình game online nhập vai. Tựa game đặt nền móng cho việc phát triển văn hóa cộng đồng thông qua yếu tố bang hội, kết nghĩa, giao thương và thi đấu, tạo nên sự gắn kết vượt ra khỏi phạm vi giải trí thuần túy.

Tiệm Internet thời Võ Lâm Truyền Kỳ mới ra mắt tại Việt Nam.

Suốt 2 thập kỷ, từ sự kiện offline quy mô hoành tráng cho đến hoạt động offline quy mô bang hội, Võ Lâm Truyền Kỳ trở thành điểm hẹn kết nối game thủ mọi miền. Không chỉ dừng lại ở đam mê kiếm hiệp, cộng đồng còn cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia qua nhiều hoạt động thiện nguyện tích cực. Ngoài ra, từ giang hồ ảo, nhiều mối quan hệ gắn bó bền lâu bước sang cột mốc quan trọng trong đời thực, với những đám cưới “game ảo tình thật”, trở thành minh chứng ngọt ngào và rực rỡ cho sự gắn kết bền chặt bắt đầu từ giang hồ võ lâm.

Không chỉ là “chứng nhân lịch sử” của thế hệ game thủ Việt lứa 8x, 9x, Võ Lâm Truyền Kỳ không ngừng chuyển mình để bắt nhịp cùng thời đại. Từ thời đồ họa 2D mộc mạc, dòng game từng bước mở rộng qua thiết bị và nền tảng mới để thích nghi với thói quen trải nghiệm của người chơi. Dấu ấn rõ nét nhất là hành trình chinh phục mobile với Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile vào năm 2016, tiếp nối là Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile khi ra mắt năm 2021 và tạo nên tiếng vang lớn trong ngành. Cùng với đó, sự xuất hiện của Võ Lâm Truyền Kỳ MAX, Kiếm Thế Origin là lời khẳng định cho việc dòng game sẵn sàng làm mới trải nghiệm và mở rộng thế giới võ lâm để phù hợp mong muốn của người chơi. Qua từng giai đoạn đổi thay, tinh thần kiếm hiệp và giá trị cộng đồng vẫn được gìn giữ, trở thành sợi dây bền bỉ kết nối nhiều thế hệ game thủ hơn 2 thập kỷ.

Từ game online đến đời thực, người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ gặp mặt trực tiếp và giao lưu gắn kết tình bằng hữu.

Sau 2 thập kỷ, cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ trưởng thành cùng thời gian, mở rộng qua nhiều độ tuổi, thế hệ, vị trí xã hội khác nhau. Từ mối quan hệ hình thành trong game, không ít người gắn bó ngoài đời thực, trở thành đồng nghiệp, tri kỷ, thậm chí là gia đình. Trong hành trình đó, Võ Lâm Truyền Kỳ tiếp tục giữ vai trò như cầu nối để game thủ quay về gặp người cũ và mở ra kết nối mới, nuôi dưỡng tinh thần bằng hữu của giang hồ võ lâm.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 20 năm Võ Lâm Truyền Kỳ tại Việt Nam với chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô và giàu ý nghĩa. Mở đầu là dấu ấn đặc biệt tại GameVerse 2025 khi dòng game được vinh danh với hai giải thưởng “Tựa game vượt thời gian” và “Cộng đồng được yêu thích nhất”. Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình phát triển ổn định và vai trò lâu dài của Võ Lâm Truyền Kỳ trong hệ sinh thái game Việt Nam. Dịp này cũng là thời điểm để nhìn lại và tri ân hành trình đã qua. Vì thế, chuỗi phóng sự Võ Lâm Đại Hải Trình được thực hiện nhằm ghi lại quá trình hình thành, phát triển của dòng game cùng dấu ấn của các thế hệ nhân sự đồng hành. Song song, triển lãm Võ Lâm Trường Ký lần đầu được tổ chức tái hiện các cột mốc quan trọng trong suốt 20 năm, như bản chép sử sống động về hành trình của Võ Lâm Truyền Kỳ tại Việt Nam.

Võ Lâm Truyền Kỳ được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá trong cộng đồng game online tại Việt Nam.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình offline Đại Hội Võ Lâm, tổ chức đồng thời tại hai đầu cầu Bắc Nam vào tháng 8, gây ấn tượng bởi quy mô, tiết mục dàn dựng công phu và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Quan trọng hơn, sự kiện mở ra không gian kết nối để game thủ hai miền gặp gỡ, giao lưu, thi đấu và chia sẻ đam mê chung. Đây cũng là dịp ban điều hành tri ân cộng đồng người chơi đối tác cùng tập thể đã đồng hành, góp phần gìn giữ và phát triển giang hồ võ lâm nhiều năm qua.

Hành trình 20 năm võ lâm được xây dựng và tiếp nối bởi sự tham gia, yêu thích của hàng triệu game thủ.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó cùng người chơi Việt, Võ Lâm Truyền Kỳ phát hành 15 tựa game, thu hút hơn 7 triệu người chơi và hình thành hàng nghìn bang hội trên khắp cả nước. Những con số ấy là minh chứng cho sự gắn bó bền bỉ giữa trò chơi và cộng đồng qua nhiều thế hệ. Trên nền tảng ký ức và nghĩa tình ấy, dòng game tiếp tục hướng đến bước phát triển phù hợp thời đại, đồng thời gìn giữ bản sắc riêng, khẳng định vị thế như di sản văn hóa số của ngành game Việt.