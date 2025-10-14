Võ Lâm Truyền Kỳ - ‘đại hải trình’ 20 năm chinh phục game thủ Việt

Từ cú click chuột đầu tiên năm 2005 đến nay, Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ là tựa game, mà đã trở thành một phần ký ức của hàng triệu game thủ, được xem như “di sản số” trong dòng chảy công nghệ Việt Nam. 2 thập kỷ qua, thế giới Võ Lâm đã chào đón hàng chục triệu người chơi thuộc nhiều thế hệ và vẫn không ngừng phát triển, cùng cộng đồng viết tiếp những truyền kỳ mới.