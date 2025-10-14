Võ Lâm Truyền Kỳ - ‘đại hải trình’ 20 năm chinh phục game thủ Việt

|
Tháng 4/2005
Võ Lâm Truyền Kỳ lần đầu ra mắt game thủ Việt
Tháng 4/2005, game thủ Việt lần đầu được biết đến Võ Lâm Truyền Kỳ. Hai tháng sau đó, Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt phiên bản chính thức, đánh dấu sự mở đầu của kỷ nguyên game online Việt Nam.
Tháng 12/2005
Những kỷ lục đầu tiên của làng game Việt
Sau 6 tháng ra mắt, Võ Lâm Truyền Kỳ nhanh chóng trở thành hiện tượng khi đạt đỉnh 200.000 CCU - lượng người chơi đăng nhập cùng lúc. Trò chơi ghi nhận 4,7 triệu tài khoản kích hoạt, trong bối cảnh Việt Nam chỉ có khoảng 10,7 triệu thuê bao Internet, chiếm đến 85% tổng lượng người chơi game online tại Việt Nam thời điểm đó.
2005-2006
Đại Hội Võ Lâm và những mỹ nhân
Trong 2 năm đầu tiên, Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ tổ chức thành công 2 kỳ Đại Hội Võ Lâm, mà còn tiên phong mở ra cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trong làng game Việt - Thập Đại Mỹ Nhân - thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng như Bảo Thy, Ngân Khánh, Hoa hậu Ngọc Hân… tham gia. Năm 2006, số tài khoản Võ Lâm Truyền Kỳ đạt 10,2 triệu, chiếm gần 70% tổng số thuê bao Internet tại Việt Nam.
Tháng 4/2007
Những giải đấu đầu tiên trong lịch sử
Thiên Hạ Đệ Nhất Bang được tổ chức lần đầu và nhanh chóng trở thành giải đấu “truyền thống” không thể thiếu của dòng game nhập vai kiếm hiệp. Cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ cũng vinh danh game thủ Phạm Trung Kiên (máy chủ Yến Sơn) khi anh đăng quang ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ - danh hiệu cao quý nhất trong giải đấu PK cá nhân.
Tháng 12/2007
Võ Lâm Truyền Kỳ II ra mắt game thủ
Võ Lâm Truyền Kỳ II trình làng và tạo nên tiếng vang lớn trong làng game Việt với hàng loạt kỷ lục mới như 30.000 CCU sau 1 giờ ra mắt, 3 năm liền đạt danh hiệu Game PK hay nhất Việt Nam do cộng đồng game thủ bình chọn (2008-2010), 9 năm tổ chức 15 giải đấu Bang Hội Tinh Anh kinh điển.
2008
Thời kỳ đỉnh cao của Võ Lâm Truyền Kỳ II
Với 16,7 triệu tài khoản trên 20,8 triệu thuê bao Internet tại Việt Nam, Võ Lâm Truyền Kỳ II khẳng định sức hút qua loạt sự kiện cộng đồng từ cuộc thi Đệ Nhất Mỹ Nhân - Võ Lâm Truyền Kỳ II, chuỗi offline Đại Hội Võ Lâm tại 2 miền Nam - Bắc, Hào Khí Bang Hội, Sống đẹp cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II đến Võ Lâm Kỳ Họa. Ca sĩ Thanh Ngọc trở thành Đại sứ Võ Lâm Truyền Kỳ II, đại diện cho tinh thần trò chơi thời điểm đó.
2008
Võ Lâm Miễn Phí ra đời
Võ Lâm Miễn Phí là bước đi táo bạo của VNG nhằm chiều lòng nhóm game thủ yêu thích hình thức chơi miễn phí, trong khi vẫn duy trì song song phiên bản thu phí với nhiều cập nhật hấp dẫn, giữ chân lượng lớn người chơi trung thành.
Tháng 9/2009
Kiếm Thế ra mắt
Kiếm Thế xuất hiện với định vị “vị vua dòng game kiếm hiệp” và chinh phục cộng đồng game thủ. Cụ thể, trong ngày đầu ra mắt, “người anh em” của Võ Lâm Truyền Kỳ đón hơn 60.000 người chơi trải nghiệm.
2010
Đại Kiếm Hội quy tụ 21.000 người tham dự
Tháng 1/2010, offline Đại Kiếm Hội thu hút đến 21.000 người tham dự, trở thành kỳ offline đông game thủ quy tụ nhất thời điểm đó. Chương trình có sự góp mặt của danh hài Hoài Linh, Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến, nghệ sĩ hài Quang Thắng và Thành Trung. Tại đây, danh hiệu “Kiếm Thế Đệ Nhất Mỹ Nhân” được trao cho Vũ Hà Kiều My.
2011-2012
Giải đấu giao hữu Việt - Trung
Game thủ Việt lần đầu được giao lưu và so tài cùng nước bạn. Đó là sân chơi thể hiện kỹ năng cá nhân và tinh thần bang hội, đồng thời mở ra kết nối quốc tế đầu tiên cho cộng đồng game thủ Võ Lâm tại Việt Nam.
2012-2013
Đưa nhan sắc Việt vươn tầm châu Á
Giai Nhân Tuyệt Sắc năm 2012 của Võ Lâm Truyền Kỳ II là cơ hội để nhan sắc Việt tỏa sáng cùng bạn bè châu Á. Lê Ngọc Huyền Trâm và Đàm Thị Thu Trang là 2 nữ game thủ Việt khoe sắc tại Đại Hội Võ Lâm II ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 2013, Giai Nhân Tuyệt Sắc 2 tìm ra 4 mỹ nhân sở hữu kỹ năng PK thượng thừa.
Tháng 8/2013
Võ Lâm Truyền Kỳ 3D - kỷ nguyên game 3D hiện đại
Sau một tháng ra mắt, Võ Lâm Truyền Kỳ 3D có hơn 600.000 tài khoản, CCU đạt 30.000. Võ Lâm Truyền Kỳ 3D sở hữu công nghệ đồ họa tiên tiến, không tích hợp auto và độ khó cũng tăng cao. Từ tựa game này, phong trào cosplay nhân vật game nở rộ trên cả nước.
Tháng 5/2014
Tựa game mới đánh dấu 10 năm Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỷ niệm 10 năm dòng game kiếm hiệp tình duyên, VNG ra mắt Võ Lâm Truyền Kỳ Công Thành Chiến, tái hiện phiên bản kinh điển dành cho nhóm người chơi hoài niệm. Giải đấu Tuyệt Đỉnh Bang giữa 2 bang hội Hạo Thiên và Nghịch diễn ra kịch tính, cảm xúc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.
Tháng 12/2015
Sự kiện cộng đồng đầu tiên cho cả dòng game
Vang Danh Thiên Hạ là sự kiện cộng đồng quy mô lớn, quy tụ game thủ từ 9 tựa game nhập vai “tượng đài” của VNG như Võ Lâm Truyền Kỳ, Võ Lâm Truyền Kỳ II, Võ Lâm Miễn Phí, Võ Lâm Truyền Kỳ Công Thành Chiến, Phong Thần, Tân Thiên Long 3D, Kiếm Thế, Kiếm Thế 2 và Thiên Long Bát Bộ Web. Buổi offline có sự góp mặt của Ưng Hoàng Phúc, Lam Trường, Kim Minh Huy, Thanh Ngọc, MC Thanh Bạch.
Tháng 10/2016
Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ra mắt
Sau 12 năm, dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ chính thức “chuyển mình” lên nền tảng di động, vừa giữ được tinh hoa của “người tiền nhiệm’’, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người chơi. Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile xô đổ loạt kỷ lục của làng game Việt: 80 máy chủ luôn “chật cứng” trong tháng đầu tiên, thu hút 3 triệu người chơi sau 6 tháng.
Tháng 5/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ Web trình làng
Kế thừa tinh hoa từ phiên bản cài đặt, Võ Lâm Truyền Kỳ Web mang đến trải nghiệm “tiện dụng” cho game thủ, hoàn thiện tham vọng đa nền tảng của Võ Lâm Truyền Kỳ.
Tháng 6/2017
12 gương mặt của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tìm kiếm gương mặt thương hiệu từ chính cộng đồng người chơi sôi nổi. Từ đây, 12 gương mặt đại diện cho 12 môn phái của VLTKM lúc bấy giờ đã ra mắt ấn tượng.
Tháng 8/2018
Miss Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đầu tiên
Miss Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile là cuộc đua nhan sắc quy mô lớn nhất tính đến thời điểm đó dành cho game thủ nữ. Sau nhiều vòng bình chọn, vòng chung kết cuộc thi được diễn ra tại Hội An với các hoạt động online và offline đặc sắc. Đêm thi chung kết và trao giải của cuộc thi đã diễn ra trong đêm Dạ Tiệc Thượng Đỉnh của NPH VNG.
Tháng 10/2018
Võ Lâm Truyền Kỳ H5 ra mắt
Võ Lâm Truyền Kỳ H5 đánh dấu cột mốc quan trọng trong cả lịch sử phát triển công nghệ tại Việt Nam và lịch sử dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ nói riêng. Từ đây, người chơi có thể “sống trong thế giới Võ Lâm” trên mọi nền tảng, ở bất cứ nơi đâu.
Tháng 12/2018
Kiếm Thế Mobile ra mắt
Kiếm Thế Mobile tiếp bước những người anh em trong dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ, giúp game thủ tái ngộ “vị vua” dòng game kiếm hiệp trên mobile.
Tháng 8/2020
Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15
Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15 lần đầu được tổ chức dưới hình thức gameshow thực tế, giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng. Cuộc thi quy tụ game thủ từ 10 tựa game, nổi bật là Võ Lâm Truyền Kỳ, Võ Lâm Truyền Kỳ II, Võ Lâm Miễn Phí, Võ Lâm Truyền Kỳ Công Thành Chiến, Kiếm Thế và Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Sân chơi là dấu mốc kỷ niệm 15 năm phát triển của dòng game tại Việt Nam.
Tháng 12/2020
Đại Hội Võ Lâm Online đầu tiên
Đại Hội Võ Lâm Online lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu 15 năm đồng hành của VNG cùng cộng đồng game thủ dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ. Sự kiện là dịp để ôn lại kỷ niệm, chia sẻ câu chuyện “game ảo tình thật”, hành trình lập bang hội hay tình bằng hữu nhiều năm. Game thủ còn được giao lưu với đội ngũ vận hành game, lắng nghe định hướng phát triển tương lai.
Tháng 4/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile ra mắt
Kế thừa tinh hoa 16 năm, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile tái hiện trọn vẹn hình ảnh và tinh thần của Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản PC, đồng thời mang đến nhiều cải tiến mới mẻ, phù hợp với sự phát triển của dòng chảy công nghệ nói chung và cộng đồng game thủ nói riêng.
Tháng 8/2021
Võ Lâm 102 - Đấu trường tài năng và nhan sắc
Võ Lâm 102 là sân chơi tài năng và sắc đẹp dành cho cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile và Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Sự kiện thu hút hơn 12.000 thí sinh tài sắc vẹn toàn, cá tính nổi bật. Tổng giá trị giải thưởng đến 38 tỷ đồng. Hàng trăm phần quà hiện vật và hàng nghìn vật phẩm ingame giá trị cũng được trao đến thí sinh, khán giả bình chọn.
Tháng 9/2022
Võ Lâm Truyền Kỳ MAX ra mắt
Võ Lâm Truyền Kỳ MAX kế thừa dòng game kiếm hiệp kinh điển, đồng thời đổi mới với chất lượng đồ họa siêu thực. Võ Lâm Truyền Kỳ MAX là game Việt Nam đầu tiên tái hiện huyền thoại Lý Tiểu Long trong hình tượng 3D. Hơn nữa, Võ Lâm Truyền Kỳ MAX còn ghi dấu ấn quốc tế khi đạt giải tại sự kiện MMA Smarties toàn cầu, khẳng định vị thế game Việt trên bản đồ thế giới.
Tháng 3/2023
Kiếm Thế Origin ra mắt
“Vị vua của dòng game kiếm hiệp nhập vai” tiếp tục khẳng định ngôi vương khi ra mắt Kiếm Thế Origin cùng loạt sự kiện ingame hấp dẫn. Tựa game quy tụ dàn đại sứ gồm Đan Trường, Midu, Cris Phan, Quế Ngọc Hải, MONO, tạo nên sợi dây kết nối giữa các thế hệ game thủ. Mỗi đại sứ mang màu sắc và tinh thần riêng, cùng vẽ nên bức tranh kiếm hiệp tình duyên sống động, lan tỏa sức hút của dòng game huyền thoại.
Từ cú click chuột đầu tiên năm 2005 đến nay, Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ là tựa game, mà đã trở thành một phần ký ức của hàng triệu game thủ, được xem như “di sản số” trong dòng chảy công nghệ Việt Nam. 2 thập kỷ qua, thế giới Võ Lâm đã chào đón hàng chục triệu người chơi thuộc nhiều thế hệ và vẫn không ngừng phát triển, cùng cộng đồng viết tiếp những truyền kỳ mới.