Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 - quà sinh nhật cho cộng đồng game thủ

Thông tin về Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 - tựa game PC tiếp nối hành trình 20 năm Võ Lâm Truyền Kỳ - chính thức được hé lộ, đánh dấu bước tiến mới về trải nghiệm lẫn nội dung.

Trong khuôn khổ sự kiện “Đại hội võ lâm 2025” diễn ra vào đầu tháng 8, VNGGames chính thức công bố tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0, mở ra chương mới cho dòng game huyền thoại. Đây không phải bản cập nhật mà là sản phẩm hoàn toàn mới trên PC, với sự “lột xác” toàn diện về hình ảnh, gameplay, trải nghiệm người chơi được đầu tư nghiêm túc và bài bản đúng như kỳ vọng của cộng đồng.

Bước cải tiến vượt bậc của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 trên PC sở hữu diện mạo mới với nền đồ họa 2D đạt chuẩn Full HD sắc nét, lung linh hơn nhưng vẫn trung thành chất hoài cổ và bản sắc nguyên bản của thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ. Cùng với đó, tốc độ khung hình được nâng lên 60 FPS, mang lại cảm giác PK mượt mà, nhanh nhạy và đậm tính cạnh tranh - điều mà game thủ kỳ cựu luôn mong đợi.

Tại “Đại hội võ lâm 2025”, trong trận giao hữu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, game thủ kỳ cựu có dịp trải nghiệm tốc độ khung hình mới với chất lượng đồ họa của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC. Nhóm game thủ được trực tiếp “tham chiến” đều cảm thấy bất ngờ trước trải nghiệm mượt mà và mãn nhãn, với tốc độ khung hình mới. Từ kinh nghiệm 20 năm “hành tẩu giang hồ”, họ sớm bắt nhịp và cho thấy đẳng cấp của những huyền thoại đồng hành cùng Võ Lâm Truyền Kỳ suốt nhiều năm.

Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 mang đến trải nghiệm mượt hơn. Ảnh cắt từ game.

Không chỉ cải tiến hình ảnh, bối cảnh trong game cũng được làm mới dựa trên nét đặc trưng cũ. Bản đồ Công Thành Chiến được thiết kế lại toàn diện, nâng cấp về thể thức thi đấu để tăng độ thử thách, đẩy mạnh tinh thần tổ đội và phối hợp bang hội.

Hệ thống trang bị cải tiến linh hoạt và đột phá

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 nằm ở hệ thống trang bị. Game mở rộng trang bị xanh đến bậc 13, đồng thời bổ sung các thuộc tính cải tiến như tăng thời gian làm chậm, tăng thời gian choáng... giúp nâng tầm chiến thuật trong mỗi trận đấu.

Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 thay đổi hệ thống trang bị. Ảnh cắt từ game.

Đặc biệt, trang bị xanh giờ đây có thể nâng cấp thành trang bị hoàng kim, bổ sung hiệu ứng đặc biệt. Ngoài ra, trang bị hoàng kim môn phái cũng được cải tiến, với nhiều dòng mới, chẳng hạn gây thêm sát thương lên mục tiêu khắc hệ... Không còn hệ thống trang bị bộ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 cho phép game thủ tự do phối trang bị theo phong cách và chiến thuật riêng, gia tăng tính cá nhân hóa trong trải nghiệm.

Đặc biệt, hệ thống chuyển sinh được loại bỏ, tạo nên hành trình liền mạch, tối ưu cho người chơi ở giai đoạn cấp độ cao. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển cũng tiết lộ sẽ thay bằng nội dung khác, dự kiến thông báo trong thời gian tới.

Lộ trình ra mắt của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0

Từ 23/7, sự kiện “Ghi danh giang hồ” được khởi động, mở màn cho chiến dịch ra mắt Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0. Thông tin của sản phẩm lần đầu được giới thiệu tại “Đại hội võ lâm 2025”, mang đến nhiều bất ngờ cho cộng đồng game thủ.

Trong lộ trình này, người chơi có thể trải nghiệm Alpha Test từ 12/8. Theo VNGGames, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 chính thức ra mắt vào tháng 9/2025.

Sau khi thay đổi toàn diện về giao diện, hình ảnh, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 vừa công bố lộ trình ra mắt. Ảnh cắt từ livestream của VNGGames.

Cùng với đó, ban điều hành hé mở bước đi đầu tiên trong lộ trình phát triển của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0. Dự kiến trong năm đầu ra mắt, game thủ được trải nghiệm 3 phiên bản. Mỗi phiên bản đều cập nhật nội dung mới mẻ, bám sát tiến độ phát triển của nhân vật và kỳ vọng của cộng đồng.

Với thông tin được tiết lộ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 là lời khẳng định từ VNGGames về sản phẩm chất lượng, được đầu tư chỉn chu để phục vụ cộng đồng trung thành cũng như game thủ thế hệ sau này. Từ hình ảnh, gameplay đến hệ thống trang bị - mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để giữ vững tinh thần võ hiệp, đồng thời làm mới trải nghiệm cho thế hệ người chơi hiện đại.

Hành trình mới sẵn sàng bắt đầu. Alpha Test của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 chính thức khởi động từ 12/8. Đây là cơ hội để cộng đồng cùng trải nghiệm và đóng góp cho phiên bản được kỳ vọng tái định nghĩa lại dòng game kiếm hiệp kinh điển.