Lý do gì khiến giá vàng lập đỉnh?

Giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối ngày 25/1, nhà đầu tư ồ ạt tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại gia tăng bất ổn địa chính trị.

Nhân viên cửa hàng giới thiệu một thỏi vàng nặng 1 kg tại tiệm vàng Galeri 24 ở Jakarta, Indonesia, ngày 9/10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, chỉ trong 26 ngày đầu năm 2026, giá vàng đã tăng 15%; nối tiếp đà tăng kỷ lục của năm 2025, khi kim loại quý này từng bật tăng tới 65%, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Tính đến 20h14 ngày 25/1 (giờ miền Đông Mỹ), giá vàng tăng 1,4%, lên mức 5.058 USD /ounce. Trong khi đó, bạc, một tài sản trú ẩn khác, cũng tăng mạnh 4,5% lên mức 107,8 USD /ounce. Tương tự vàng, bạc cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979; trong năm 2025, bạc có mức tăng lên tới 141%.

Dù đã vượt mốc 5.000 USD , nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng còn dư địa tăng vì bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt.

Theo báo cáo công bố tuần trước, trước khi vàng lập kỷ lục mới trong tuần này, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD /ounce, viện dẫn sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư tư nhân đối với kim loại quý trong bối cảnh “bất định chính sách toàn cầu kéo dài”.

Chưa đầy một tháng kể từ đầu năm 2026, những thay đổi chính sách khó lường của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng bất ổn địa chính trị, khiến thị trường toàn cầu bị tác động, thúc đẩy dòng tiền đổ vào kim loại quý.

Vàng từ lâu đã được xem là “hầm trú ẩn” trong thời kỳ bất ổn và là thước đo mức độ lo ngại của thị trường. Đợt tăng giá lần này được thúc đẩy bởi hàng loạt động thái của ông Trump gây xáo trộn thị trường xảy ra ở cả trong và ngoài nước Mỹ.

Nhu cầu vàng còn gia tăng vì đồng USD suy yếu, lạm phát cao hơn dự báo, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, cũng như việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đều đang tăng cường mua vàng.

Các thỏi vàng và bạc được xếp trong phòng an toàn của hãng kinh doanh vàng Pro Aurum tại Munich (Đức), ngày 10/1/2025. Ảnh: Reuters.

Giá vàng vốn đã tăng mạnh sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, cũng như sau các đe dọa của ông Trump nhằm vào Iran, đặt trong bối cảnh Iran vừa chứng kiến làn sóng biểu tình gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng có thời điểm đẩy cao căng thẳng xung quanh vấn đề Greenland, đồng thời đe dọa khơi lại chiến tranh thương mại toàn cầu bằng các biện pháp áp thuế đối với các đồng minh châu Âu phản đối việc Mỹ thâu tóm Greenland. Dù sau đó ông Trump đã chủ động hạ nhiệt căng thẳng trong vấn đề Greenland, thị trường vẫn bị ám ảnh bởi sự khó đoán của ông Trump.

Cuối tuần qua, ông Trump còn cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, dù phía Canada khẳng định “không có ý định thực hiện” thỏa thuận này.

Ở trong nước, Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell. Việc các công tố viên liên bang mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell trong tháng này cũng làm dấy lên nghi ngờ về tính độc lập chính trị của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tổng hòa những diễn biến trên đã khiến giới đầu tư bất an, đẩy nhanh làn sóng tìm đến vàng và bạc như những kênh trú ẩn an toàn.