Lý do FPT đổ tiền vào game

Hai năm gần đây, tập đoàn FPT liên tục có nhiều hoạt động liên quan đến mảng thể thao điện tử, gây bất ngờ cho thị trường.

Ông Hoàng Việt Anh, Giám đốc FPT Telecom. Ảnh: FPT.

FPT từng tham gia vào mảng phát hành game ở Việt Nam trong giai đoạn đầu, nhưng rút lui sau đó. Trong thời gian dài, tập đoàn này không có hoạt động nổi bật ở ngành trò chơi online hay thể thao điện tử. Tuy nhiên từ 2024, các công ty con của tổ chức này đồng loạt tham gia vào eSports ở Việt Nam. Động thái cho thấy bước đầu tư ở quy mô lớn của FPT cho mảng mới.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Hoàng Việt Anh, Giám đốc FPT Telecom cho biết eSports là dự án quan trọng, đầu tư lâu dài của toàn tập đoàn. Hoạt động này nhắm vào tập khách hàng trẻ, chuẩn bị cho tương lai xa 5-10 năm tới.

“Ở kỷ niệm 35 năm thành lập tập đoàn, Chủ tịch Trương Gia Bình đặt vấn đề về phương hướng để FPT duy trì sự phát triển ổn định trong 10-15 năm nữa. Sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra ở mảng giải trí, người dùng trẻ đang quan tâm đến game và eSports”, ông Việt Anh nói.

FPT tham gia vào cuộc chiến livestream game.

Theo lãnh đạo FPT Telecom, đây là khoản đầu tư lâu dài, khi có thể đa phần những người theo dõi eSports hiện tại vẫn chưa đến tuổi lao động, tự chủ chi tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, sau vài năm nữa, họ sẽ là động lực tăng trưởng cho công ty.

Chỉ trong thời gian ngắn FPT khuấy động ngành thể thao điện tử Việt Nam bằng việc tài trợ chiến lược cho hai đội game GAM Esports và Team Flash. Họ còn tự “nuôi” câu lạc bộ chuyên nghiệp dưới trướng trường FPT Polytechnic và FPT Retail. Gần đây, tập đoàn giới thiệu nền tảng phát sóng FangTV, một app phát sóng trực tiếp tập trung vào nội dung game.

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Hai năm qua chúng tôi làm quen, lấy kinh nghiệm với thị trường. Sắp tới mới là giai đoạn mở rộng hơn nữa”, Giám đốc FPT Telecom trả lời.

Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet và chơi game lớn, lên đến hàng chục triệu. Các giải đấu eSports nổi tiếng có lượng xem chỉ sau bóng đá, lên đến đơn vị triệu người. Tuy nhiên, đây không phải thị trường dễ dàng chinh phục.

Các app phát sóng trực tiếp tương tự FangTV của FPT tồn tại ở Việt Nam nhiều năm qua, nhưng chưa nền tảng nào duy trì được lượng người dùng. TalkTV của VNG, Azubu, Facebook Gaming hay các phần mềm Trung Quốc như NimoTV, Nono Live, Cube TV đều biến mất sau một thời gian hoạt động.

Cerberus Esports, GAM Esports hay The Expendable đạt được thành tích nổi bật ở Liên Minh Huyền Thoại hay PUBG. Tuy nhiên, đây vẫn là những trường hợp cá biệt. Nhiều game thủ trong nước vẫn ở trong môi trường làm việc bán chuyên, không được bảo vệ và định hướng lâu dài. Các vụ bán độ, cá độ của người làm việc trong mảng này bị phanh phui, gây mất niềm tin ở khán giả.

Trên bức tranh toàn cầu, eSports vẫn là mảng kinh doanh giàu tiềm năng. Ở góc độ thể thao thành tích cao, bộ môn là cơ hội cho các nước châu Á, như Việt Nam, có thể cạnh tranh, vì không yêu cầu yếu tố thể chất quá nhiều.

Hàn Quốc trở thành “cường quốc eSports” với khả năng vô địch hàng loạt bộ môn. Các đội như T1 hay Gen.G nhận khoản đầu tư lớn. Tuyển thủ Faker được mệnh danh “quốc bảo”, nổi tiếng toàn cầu.