Meta 'hút máu' Apple

Ít nhất 6 nhân sự mảng AI của Apple đã rời công ty để nhận khoản thưởng hậu hĩnh từ Meta, bao gồm các lãnh đạo chủ chốt.

Công cụ Meta AI trên ứng dụng Whatsapp. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, ngay cả khi được cho là đang giảm tốc độ tuyển dụng, Meta vừa có thêm một giám đốc điều hành AI. Frank Chu, người từng dẫn dắt các nhóm trí tuệ nhân tạo của Apple, tập trung vào hạ tầng điện toán đám mây, đào tạo và tìm kiếm, sẽ gia nhập công ty mạng xã hội này.

Frank Chu quản lý vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn và giám sát một phần quá trình đào tạo phần mềm. Ông cũng tham gia vào các nỗ lực phát triển công cụ tìm kiếm cho trợ lý giọng nói Siri và các dịch vụ giải trí.

Chu là một trong ít nhất 6 nhân sự của Apple đã rời công ty để sang Meta, bao gồm trưởng nhóm phụ trách mô hình AI. Làn sóng này bắt đầu từ tháng 7, khi Ruoming Pang, người sáng lập nhóm trí tuệ nhân tạo của Táo khuyết, nghỉ việc để nhận gói đãi ngộ trị giá 200 triệu USD từ Meta. Kể từ đó, nhiều kỹ sư AI gồm Tom Gunter, Mark Lee, Bowen Zhang và Yun Zhu lần lượt nối gót.

Bên cạnh Pang, Chu được xem là nhân sự quan trọng nhất trong số các trường hợp nghỉ việc, dựa trên phạm vi trách nhiệm và vị trí của ông trong công ty cũ. Người này được mệnh danh “cánh tay phải” của Benoit Dupin, Giám đốc phụ trách Hạ tầng AI tại Apple. Dupin báo cáo trực tiếp cho John Giannandrea, Giám đốc Chiến lược AI của công ty.

Tại Meta, Chu sẽ làm việc trong một nhóm mới có tên MSL Infra, phụ trách mảng hạ tầng AI. Đầu tuần này, Meta đã tái cơ cấu bộ phận trí tuệ nhân tạo thành 4 nhóm, tất cả đều dưới sự giám sát của Alexandr Wang, cựu giám đốc Scale AI.

Việc tiếp nhận Chu diễn ra trong bối cảnh Meta đã chi hàng tỷ USD để xây dựng nhóm Superintelligence.

“Để quản lý một cách có trách nhiệm và đảm bảo các vị trí hiện tại cũng như tương lai phù hợp, chúng tôi tạm thời dừng tuyển dụng trên toàn bộ các nhóm MSL. Việc này ngoại trừ những nhân sự có tính chất then chốt cho hoạt động kinh doanh”, công ty cho biết trong một bản ghi chú gửi đến các quản lý tuyển dụng trong tuần này.

Chiến lược mới cho phép ban lãnh đạo thận trọng cho việc tuyển nhân sự năm 2026, khi tiếp tục mở rộng. “Nhân sự của Alex (Alexandr Wang) sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể đối với các vị trí tuyển dụng mang tính chất then chốt”, đoạn ghi chú viết. Tuy nhiên, Wang chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/8 rằng công ty đang “đầu tư ngày càng nhiều vào phòng thí nghiệm Meta Superintelligence”.

Trong khi đó, làn sóng ra đi đang làm xáo trộn thêm nỗ lực AI vốn đã gặp nhiều khó khăn của Apple. Công ty phải chật vật để bắt kịp các đối thủ và đã trì hoãn một bản cập nhật quan trọng cho Siri. Sau đợt thay đổi nhân sự cấp cao, Apple đang cân nhắc sử dụng các mô hình AI của bên thứ 3 cho trợ lý giọng nói Siri, thay cho công nghệ phát triển nội bộ.