Threads vẫn kém xa X

Sau 2 năm ra mắt, mạng xã hội của Meta ghi nhận hơn 400 triệu người dùng hàng tháng, vẫn thấp hơn so với X (trước đây là Twitter).

Màn hình chào mừng của Threads. Ảnh: Bloomberg.

Adam Mosseri, Giám đốc Instagram vừa cho biết nền tảng Threads đã vượt mốc 400 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU). Con số này được ghi nhận chỉ 2 năm sau khi Threads ra mắt với tư cách đối thủ cạnh tranh của Twitter (nay là X).

“Tính đến vài tuần trước, đã có hơn 400 triệu người dùng hoạt động trên Threads mỗi tháng.

2 năm qua là chặng đường đầy biến động. Khởi đầu như một ý tưởng kỳ quặc để cạnh tranh với Twitter, Threads đã phát triển thành nền tảng có ý nghĩa, thúc đẩy sự thảo luận cởi mở về những quan điểm khác nhau”, Mosseri viết.

Theo TechCrunch, cột mốc mới đồng nghĩa Threads có thêm 50 triệu người dùng chỉ trong một quý. Trước đó vào tháng 4, CEO Mark Zuckerberg của Meta tuyên bố nền tảng này đạt hơn 350 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Dù ghi nhận người dùng tăng vọt, Threads vẫn chưa phổ biến bằng X. Theo tuyên bố của cựu CEO Linda Yaccarino vào tháng 4, nền tảng này sở hữu hơn 600 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Theo số liệu từ Similarweb, lượng người dùng hàng ngày của Threads dần bắt kịp X. Tính đến tháng 6, ứng dụng di động của Threads trên Android và iOS ghi nhận 115,1 triệu người dùng mỗi ngày, tăng 127,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Để so sánh, lượng người dùng X hàng ngày trên di động đạt 132 triệu trong cùng giai đoạn, giảm 15,2% so với năm ngoái.

Dù vậy, lượng người dùng truy cập X mỗi ngày trên máy tính vẫn vượt xa Threads với 145,8 triệu lượt trên toàn thế giới vào tháng 6, trong khi Threads chỉ đạt 6,9 triệu.

Giai đoạn tăng trưởng của Threads diễn ra sau khi nền tảng này bổ sung nhiều tính năng như nhắn tin trực tiếp (DM), tương tác phi tập trung (fediverse), tùy chỉnh bảng feed, cải tiến AI… Dù vậy, tình trạng nội dung câu view, thiếu kiểm soát vẫn là vấn đề lớn trên nền tảng.