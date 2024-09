Lý do Elon Musk phải thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp

Khi các mối đe dọa đến sự an toàn cá nhân ngày càng nghiêm trọng, Elon Musk đã quyết định xây dựng một đội vệ sĩ hoạt động giống như một Cơ quan Mật vụ thu nhỏ.

Một ngày trước khi Elon Musk phát biểu tại lễ kỷ niệm mẫu xe bán tải Cybertruck vào tháng 11/2023, một người đàn ông có tên Paul Overeem đã bị bắt gần nhà máy của Tesla tại Austin, Texas.

“Tôi định bắn chết Elon Musk và phá tung nhà máy”, Paul Ryan Overeem tuyên bố. Sau khi bị bắt, Paul Ryan Overeem khai với cảnh sát rằng anh có vũ khí trong xe và đang có ý định tự sát.

Bảo vệ như nguyên thủ quốc gia

Sự việc sau đó đã trở thành tiêu đề trên các báo. Tuy nhiên, điều ít được chú ý hơn là những gì thật sự đã xảy ra tại sự kiện của Tesla.

Theo New York Times, lực lượng an ninh đã được cảnh báo về các mối đe dọa của Overeem. Danh sách những người được mời tham dự sự kiện được sàng lọc cẩn thận trước thời hạn.

Hơn 30 nhân viên an ninh của Tesla đã có mặt khắp căn phòng khi ông Musk bước lên sân khấu. Những vệ sĩ từ Foundation Security - công ty tư nhân của riêng CEO Tesla, liên tục túc trực xung quanh.

Vị tỷ phú 53 tuổi được thế giới biết đến với tính cách bất chấp, thích đi khắp thế giới, giao du với những ông trùm, các nhà lãnh đạo thế giới cùng người nổi tiếng.

Tuy nhiên, ở nơi riêng tư, Elon Musk ngày càng tự cô lập mình sau một đội vệ sĩ có vũ trang. Việc tỷ phú này càng giàu có, nổi tiếng và thẳng thắn hơn cũng kéo theo những mối đe dọa chống lại ông ngày càng gia tăng.

Theo các tài liệu của cảnh sát và hồ sơ nội bộ của Tesla, người đàn ông giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng hơn 240 tỷ USD hiện thường xuyên phải đối mặt với những kẻ theo dõi và lời đe dọa.

Để đối phó, ông Musk đã thay đổi biện pháp bảo vệ cá nhân trong những năm gần đây, mở rộng hệ thống an ninh cá nhân vốn đã vượt xa các tỷ phú khác.

Elon Musk thường xuyên được hai vệ sĩ hộ tống, đi cùng tới 20 chuyên gia an ninh xuất hiện để nghiên cứu các tuyến đường thoát hiểm. Ảnh: Bloomberg.

Các tài liệu nội bộ của Tesla tiết lộ các công ty của Musk như Tesla hay SpaceX cũng trả hàng triệu USD mỗi năm cho việc bảo vệ ông. Chưa hết, để kiểm soát chặt chẽ hơn việc bảo vệ mình, CEO Tesla còn thành lập công ty an ninh Foundation Security.

New York Times dẫn lời từ các chuyên gia an ninh cho biết, đội an ninh của Elon Musk hiện hoạt động như một Cơ quan Mật vụ thu nhỏ, còn vị tỷ phú này được bảo vệ giống như một nguyên thủ quốc gia.

Cụ thể, Elon Musk thường xuyên được hai vệ sĩ hộ tống, đi cùng tới 20 chuyên gia an ninh xuất hiện để nghiên cứu các tuyến đường thoát hiểm hoặc dọn dẹp khán phòng trước khi ông bước vào.

Đội ngũ an ninh này cũng thường mang theo súng bên mình và có một chuyên gia y tế đi cùng ông Musk, người được đội an ninh đặt biệt danh là "Voyager".

Theo đơn kiện năm 2023 do các cựu nhân viên đệ trình về tiền trợ cấp thôi việc, vị tỷ phú hiếm khi không có vệ sĩ bên cạnh, ngay cả khi ông đi vệ sinh tại X.

Hóa đơn khổng lồ

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla vào tháng 6, Elon Musk cho biết ông nghĩ những lời đe dọa nhắm vào mình đang trở nên điên rồ hơn.

Một hóa đơn chi trả cho đội ngũ an ninh bảo vệ Elon Musk. Ảnh: New York Times.

"Xác suất một kẻ giết người điên cuồng sẽ cố thủ tiêu bạn tỷ lệ thuận với số lượng kẻ giết người điên cuồng nghe thấy tên bạn. Họ nghe thấy tên tôi rất nhiều, vậy nên có thể tôi cũng nằm trong danh sách ấy", vị tỷ phú 53 tuổi nói.

Thực tế, những gì mà Elon Musk lo sơ không phải vô căn cứ. Các mối đe dọa nhắm vào người đàn ông giàu nhất thế giới đang có dấu hiệu gia tăng.

Kể từ khi Tesla mở nhà máy tại Austin vào đầu năm 2022, văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Travis đã phản ứng với 8 vụ việc "đe dọa khủng bố", trong đó có ít nhất hai vụ nhắm trực tiếp vào ông Musk.

Theo hồ sơ cảnh sát, lực lượng chức cũng đã phản ứng với 5 vụ đe dọa khủng bố trong thập kỷ qua tại nhà máy Tesla ở Fremont, California.

Ám ảnh về việc bị ám sát khiến cách sống hiện tại của Elon Musk có phần hơi khác với những người siêu giàu khác.

Warren Buffett, vị tỷ phú với giá trị tài sản hơn 145 tỷ USD , chỉ thuê một vệ sĩ riêng trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhà sáng lập X (Twitter) Jack Dorsey thường đi bộ quãng đường dài qua San Francisco mà không có vệ sĩ nào đi cùng.

Năm 2024, Tesla lần đầu tiên tiết lộ trong hồ sơ rằng đã trả tới 2,4 triệu USD cho một phần trong chi phí bảo vệ của ông Musk vào năm 2023.

Các hóa đơn và biên lai thanh toán, từ năm 2015-2018, cho thấy ông Musk đã chi trung bình 145.000 USD mỗi tháng cho an ninh. Ảnh: New York Times.

Theo các tài liệu của Tesla, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024, công ty cũng phải trả hóa đơn lên tới 500.000 USD , cao hơn 5 lần so với mức trung bình chi tiêu trong hai tháng vào năm 2019.

New York Times cho biết thêm từ các hóa đơn và biên lai thanh toán, từ năm 2015-2018, ông Musk đã chi trung bình 145.000 USD mỗi tháng cho an ninh.

Để so sánh, Apple đã chi 820.000 USD trong năm 2023 để bảo vệ CEO Tim Cook. Trong khi đó, Amazon chi 1,6 triệu USD một năm để bảo vệ nhà sáng lập Jeff Bezos.

Một trong số ít công ty chi nhiều hơn Tesla là Meta khi phân bổ 23,4 triệu USD theo hồ sơ năm 2023 cho việc bảo vệ Mark Zuckerberg.