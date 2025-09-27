Lý do Điện lực TP.HCM thay mới các công tơ đang hoạt động

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa có giải đáp chính thức về lý do thay thế các công tơ điện tử đang hoạt động.

EVNHCMC khẳng định việc thay kiểm định định kỳ công tơ là hoàn toàn miễn phí. Ảnh: EVNHCMC.

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại TP.HCM thắc mắc về việc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thay thế các công tơ điện tử vẫn đang hoạt động.

Trước phản ánh này, EVNHCMC khẳng định đây là hoạt động thay thế định kỳ để kiểm định theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm đảm bảo độ chính xác của thiết bị đo đếm, chứ không phải thay mới toàn bộ công tơ.

Theo tổng công ty, hiện đơn vị đang quản lý hơn 3,9 triệu công tơ phục vụ việc kinh doanh bán điện trên địa bàn TP.HCM. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNHCMC đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi 100% công tơ trên lưới điện sang công tơ điện tử, kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm hoàn toàn tự động (gọi tắt là công tơ đo xa).

Theo quy định sửa đổi về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thời hạn kiểm định định kỳ (thay bảo trì) là 3 năm với công tơ điện tử ba pha và 6 năm đối với công tơ điện tử một pha.

"Hiện nay, 100% công tơ trên lưới điện là công tơ điện tử nên việc thay thế hiện nay chỉ là thay bảo trì các công tơ khi đến hạn kiểm định", EVNHCMC nêu rõ.

Để triển khai, hàng năm các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC gửi văn bản đến 100% phường, xã trên địa bàn. Chính quyền địa phương sẽ phổ biến rộng rãi đến từng khu phố hoặc ban quản trị chung cư, nhằm tránh trường hợp có bộ phận giả danh ngành điện để làm việc với khách hàng.

"Đồng thời, việc thay kiểm định định kỳ công tơ là hoàn toàn miễn phí", EVNHCMC nhấn mạnh.

Các công tơ sau khi tháo dỡ được chuyển đến đơn vị kiểm định để bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng. Công tơ đạt yêu cầu sẽ được tái sử dụng, còn thiết bị không đạt chuẩn sẽ được chuyển về kho để sửa chữa hoặc thanh lý.

Liên quan đến việc một số khách hàng tự lắp công tơ đối chứng để so sánh với công tơ ngành điện, EVNHCMC cho rằng đây là quyền lợi và hoàn toàn do khách hàng tự quyết định. Tuy nhiên, đơn vị cũng khuyến cáo khách hàng cần tuân thủ đúng quy định và đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn điện trong quá trình lắp đặt và vận hành.