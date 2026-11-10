Lý do Citigym đóng cửa vĩnh viễn phòng tập Vạn Hạnh Mall

Citigym đã đàm phán lại với chủ mặt bằng và điều chỉnh giá gói tập tại Vạn Hạnh Mall. Theo doanh nghiệp, nguồn thu vẫn chưa đủ bù chi phí vận hành.

Doanh nghiệp đóng cửa chi nhánh Vạn Hạnh Mall từ ngày 10/11 do áp lực chi phí vận hành và biến động trên thị trường fitness. Ảnh: Citigym/Website.

Citigym từng đàm phán lại với chủ mặt bằng, đưa ra các hạng thẻ mới và khôi phục lớp yoga, GroupX để duy trì phòng tập Vạn Hạnh Mall (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Nhiều hội viên quay lại, nhưng theo ông Vũ Bá Khiêm, Phó tổng giám đốc phụ trách quản trị hệ thống Citigym, nguồn thu từ các hạng thẻ mới chưa đủ bù chi phí vận hành. Cơ sở đóng cửa từ ngày 10/11.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Khiêm cho biết từ đầu tháng 9, doanh nghiệp đã tính đến việc dừng hoạt động tại Vạn Hạnh Mall để dành nguồn lực mở phòng tập quy mô nhỏ hơn. Sau khi nhận phản ánh từ hội viên, Citigym đàm phán lại với chủ mặt bằng, đồng thời điều chỉnh giá gói tập và nâng cấp dịch vụ để duy trì cơ sở.

Khi các lớp học được khôi phục, Citigym tiếp tục trả phí bản quyền chương trình giảng dạy quốc tế và lương nhân viên. Tuy nhiên, phòng tập vẫn gặp khó trong việc bố trí huấn luyện viên, duy trì vệ sinh và xếp lịch lớp học, ảnh hưởng đến trải nghiệm của hội viên, theo ông Khiêm.

Ông Khiêm cho biết quyết định đóng cửa xuất phát từ áp lực chi phí và điều ông gọi là “hiệu ứng gãy đổ dây chuyền” trên thị trường phòng tập. Citigym sẽ tập trung nguồn lực cho các cơ sở còn lại, đồng thời tiếp tục rà soát quy mô và chi phí vận hành của hệ thống.

Theo Citigym, các gói tập tại một câu lạc bộ gồm Off-Peak, Express, Classic, Bronze và Silver đăng ký tại Vạn Hạnh Mall được tự động chuyển sang cơ sở Thành Thái, cách khoảng 2 km. Hội viên muốn tập ở một cơ sở khác trong hệ thống được hỗ trợ đổi địa điểm một lần miễn phí.

Những người từng tập tại Vạn Hạnh Mall từ ngày 9/5 đến 9/11 được tặng phiếu khám với bác sĩ y khoa thể thao trị giá 1,5 triệu đồng từ đối tác phục hồi chức năng của Citigym.

Cùng đợt rà soát, Citigym cho biết sẽ tạm ngưng phòng tập Lê Văn Việt từ ngày 11/11, dự kiến đến hết ngày 18/11, để sắp xếp lại công tác vận hành.



Để giải quyết khó khăn trong thời gian tới, ông Khiêm cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực vào các cơ sở sử dụng mặt bằng của chủ đầu tư là Nova Services thuộc NovaGroup, nhằm giảm áp lực chi phí mặt bằng.

Hình ảnh Citigym đóng cửa chi nhánh Vạn Hạnh Mall. Ảnh: Nhật Nam.

Trước Citigym, một số chuỗi phòng tập lớn cũng thu hẹp mạng lưới. Hồi tháng 5, Elite Fitness dừng cơ sở Thảo Điền, phòng tập cuối cùng của chuỗi tại TP.HCM, sau khi không đạt thỏa thuận gia hạn mặt bằng.

Tháng 7, California Fitness & Yoga đóng 4 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM. Đến cuối tháng 10, chuỗi này thông báo tạm ngưng thêm nhiều phòng tập, trong đó có Landmark 81, Cali Tower, Gigamall và Thảo Điền Pearl. Sau đó, California thông báo mở lại hai cơ sở tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5/11.

Trong bài viết của Tri Thức - Znews ngày 21/10, bà Giang Đây, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Uptrend Việt Nam, nhận định các chuỗi gym cao cấp chịu sức ép từ chi phí cố định cao và sự cạnh tranh của những mô hình cần ít vốn đầu tư hơn. Khi doanh số thẻ mới chững lại, nguồn thu có thể khó theo kịp chi phí mặt bằng và vận hành hàng tháng.

Cũng trong bài viết này, ông Vũ Hải, Tổng giám đốc Ladyfits, phân tích rằng các gói tập dài hạn giúp phòng tập thu tiền sớm, trong khi nghĩa vụ phục vụ hội viên kéo dài nhiều năm. Nếu thiếu nguồn lực để duy trì dịch vụ, phòng tập có thể mất dần niềm tin của hội viên, kéo theo nguồn thu từ các gói gia hạn giảm.