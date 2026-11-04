Bỏ phòng gym cao cấp, cô gái TP.HCM đi tập lúc 3h sáng

Ở TP.HCM, có người đổi phòng gym để tập được cả lúc 3h sáng, có khách chi 12 triệu đồng cho ba tháng để được huấn luyện viên sửa từng động tác.

3h sáng, Nhã Vi (phường Linh Xuân, TP.HCM) bước vào một phòng gym ở phường Thủ Đức. Đèn vẫn sáng, phòng vắng, cô có thể chọn máy tập mà không phải chờ. Phòng mở cửa 24/7, thu 320.000 đồng/tháng. Khi đăng ký ba tháng, Vi được tặng thêm một tháng.

Trước đây, Vi từng trả hơn 5 triệu đồng/tháng cho một gói tập kèm một số buổi với huấn luyện viên cá nhân (PT). Làm việc tự do, có hôm đang ở xa, cô vẫn phải thu xếp quay về cho kịp lịch tập.

“Có khi đi làm ở Bình Tân, tôi vẫn phải canh giờ quay về Thủ Đức để tập luyện. Ở phòng tập mới, tôi rảnh giờ nào đi giờ đó, đi chi nhánh nào cũng như nhau nên rất thoải mái”, cô nói với Tri Thức - Znews.

Vi đổi phòng để chủ động giờ giấc và địa điểm. Với những người tập khác, quyết định ấy đến từ trải nghiệm trong mỗi buổi, như có người sửa động tác hoặc cảm thấy thoải mái khi đi tập một mình. Những nhu cầu này đang được các phòng gym ở TP.HCM cố gắng nắm bắt và đáp ứng bằng những cách khác nhau.

Linh hoạt về giờ và địa điểm tập

Từng mua gói tập 23 triệu đồng/năm tại một chuỗi gym cao cấp, Hải Đăng (phường Sài Gòn, TP.HCM) hiện trả 399.000 đồng/tháng tại một phòng tập mở cửa 24/7, kể cả ngày lễ.

Mỗi quý, Đăng thường có những chuyến công tác hoặc du lịch kéo dài 3-5 ngày. Với giờ mở cửa của phòng mới, anh dễ thu xếp tập trước và sau mỗi chuyến đi.

“Tôi muốn tìm nơi có thể chủ động đến tập bất cứ lúc nào, kể cả ngày lễ hay ngoài giờ hành chính”, anh nói.

Các phòng tập 24/7 cung cấp đầy đủ dịch vụ trong một không gian nhỏ gọn. Ảnh: Ways Station.

Một khảo sát năm 2025 của Trường Đại học Lao động - Xã hội về hành vi tập luyện thể dục thể thao của Gen Z Việt Nam ghi nhận nhóm này có thói quen tập luyện đa dạng về thời gian và hình thức. Thiếu thời gian, khó tìm địa điểm phù hợp và hạn chế về tài chính là những trở ngại đối với việc duy trì tập luyện thường xuyên.

Tại TP.HCM, Ways Station chọn mở cửa xuyên đêm và cho khách tập ở nhiều địa điểm với cùng một gói hội viên. Ông Nguyễn Hà Duy, nhà sáng lập hệ thống, cho biết đơn vị hiện có 36 chi nhánh. Mức phí được giữ ở 299.000 đồng/tháng trong bốn năm đầu hoạt động, sau đó tăng lên 320.000 đồng/tháng. Hội viên có thể sử dụng các chi nhánh mà không đóng thêm phí liên cơ sở.

Theo ông Duy, hệ thống điều phối các chi nhánh từ một đầu mối để giảm chi phí quản lý và áp dụng cùng quy trình phục vụ. Tại mỗi cơ sở, diện tích được ưu tiên cho máy móc và khu vực tập luyện. Khăn lau, nước uống và giữ xe được tính trong phí hội viên. Khi mở thêm điểm tập, ông Duy cho biết hệ thống muốn rút ngắn quãng đường từ nhà hoặc nơi làm việc của khách đến phòng gym.

Không gian phù hợp, bài tập cá nhân hóa

Sau khi hết hạn thẻ hội viên tại một phòng gym trên đường 3 Tháng 2, Lam Như (phường Bình Thạnh, TP.HCM) chuyển sang một phòng nhỏ hơn và mua gói tập riêng giá 12 triệu đồng cho ba tháng. Tại đây, cô được huấn luyện viên theo sát và chỉnh tư thế trong từng buổi.

Với bài đẩy hông với tạ, Như kể trước đây cô thường đặt chân quá xa và ưỡn lưng khi nâng hông. Huấn luyện viên hướng dẫn cô chỉnh vị trí bàn chân, giữ thân người ổn định và tránh nâng hông quá cao khiến lưng dưới bị võng.

“Sau khi được sửa tư thế, tôi cảm thấy nhóm cơ mông được tác động rõ hơn, tình trạng đau lưng dưới khi tập cũng giảm”, cô chia sẻ.

Mỹ Ngọc (26 tuổi, phường Thủ Đức) đổi phòng vì muốn thoải mái hơn khi đi tập một mình. Ở những phòng tập lớn, cô thường ngại bị nhìn hoặc phán xét về ngoại hình. Hôm nào bạn đi cùng nghỉ, cô cũng nghỉ theo.

Hai tháng qua, Ngọc tập tại một phòng dành riêng cho nữ. Cô chọn gói cả năm, có huấn luyện viên hướng dẫn cùng một học viên khác. Theo Ngọc, mức giá 45 triệu đồng của gói cao hơn một số lựa chọn cô từng cân nhắc, nhưng cô thấy dễ trao đổi hơn khi phần lớn huấn luyện viên và học viên là nữ.

“Bây giờ tôi rất thích đi tập, cứ có thời gian là lại đến phòng. Có tuần, tôi đi đến 5 buổi mà vẫn thấy rất vui, khỏe”, cô nói.

Hệ thống phòng tập dành riêng cho nữ được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Ms.Pi.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, nhà sáng lập Ms.Pi Women’s Fitness, cho biết bà nhận ra nhu cầu về không gian dành cho nữ từ khi còn trực tiếp làm huấn luyện viên. Có người muốn tập nhưng chưa biết sử dụng máy, ngại nơi đông người hoặc thiếu tự tin về ngoại hình nên chần chừ đăng ký.

Hệ thống hiện có 5 cơ sở tại TP.HCM, tổ chức các buổi tập một kèm một hoặc theo nhóm nhỏ. Trước khi lên chương trình, huấn luyện viên hỏi học viên về mục tiêu, tiền sử sức khỏe, kinh nghiệm tập luyện và thói quen sinh hoạt. Trong quá trình tập, họ theo dõi kỹ thuật và điều chỉnh bài theo tiến độ của từng người. Bà Kim Anh cho biết đơn vị cũng dự kiến triển khai huấn luyện trực tuyến cho khách ở xa hoặc khó sắp xếp thời gian đến phòng tập.

Ở mô hình phòng tập chung, Ways Station bổ sung khu dành riêng cho nữ từ tháng 9/2026. Theo ông Duy, khu này hiện có ở 7 chi nhánh. Hội viên nữ đóng thêm 99.000 đồng/tháng nếu muốn sử dụng cả khu chung và khu riêng, nâng tổng phí theo tháng lên 419.000 đồng.

Trên thế giới, báo cáo Boutique Gym Studios Market Analysis Report 2025 dự báo giá trị thị trường studio thể hình chuyên biệt tăng từ 37,15 tỷ USD năm 2024 lên 59,91 tỷ USD vào năm 2030.

Thị trường tập luyện được chia nhỏ

Theo dự báo của OMR Research được VnEconomy dẫn lại, thị trường fitness Việt Nam có thể đạt 3,78 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 19,08% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2030. Cũng theo nguồn này, thẻ hội viên phòng gym chiếm khoảng 55% thị phần.

Ông Vũ Hải, nhà sáng lập Học viện Personal Trainer thực chiến, nhận định thị trường đang phân hóa theo cách người tập ưu tiên thời gian, địa điểm và mức độ hướng dẫn. Phòng gym 24/7 có lợi thế về giờ mở cửa, còn phòng gym mini trong chung cư giúp cư dân giảm thời gian di chuyển. Một số phòng tập dùng mã QR hoặc công nghệ tự động để quản lý việc ra vào, qua đó giảm nhu cầu bố trí nhân sự ở khâu này. Việc ưu tiên diện tích cho máy tập cũng giúp họ kiểm soát chi phí đầu tư mặt bằng và tiện ích.

Sự thay đổi trong nhu cầu, hành vi tập luyện của người trẻ buộc nhà cung cấp phải thay đổi dịch vụ. Ảnh: Pexel.

Ở nhóm khách sẵn sàng trả thêm để tập ít người hoặc được hướng dẫn sát hơn, ông Hải cho rằng các phòng gym dành cho nữ và studio chuyên biệt có thể phục vụ những nhu cầu cụ thể. Chẳng hạn, studio pilates, yoga hoặc đạp xe trong nhà có thể tập trung vào một bộ môn và tổ chức lớp nhỏ.

Các phòng gym quy mô lớn vẫn có nhóm khách riêng, gồm những người muốn tập gym, học yoga, bơi và xông hơi tại cùng một địa điểm.

Sự phân hóa cũng thể hiện ở cách bán gói tập. Theo ông Hải, một số thương hiệu đã bớt ưu tiên bán thẻ dài hạn giảm giá sâu khi người tập cân nhắc kỹ hơn khoản tiền trả trước và tần suất sử dụng. Thời hạn gói tập vẫn tùy vào dịch vụ khách cần.

“Phòng gym tương lai sẽ ngày càng tinh gọn hơn khi có thể đăng ký nhanh, quét QR, tối ưu máy móc, giảm các hạng mục ít được sử dụng để kiểm soát chi phí vận hành”, ông Hải nhận định.