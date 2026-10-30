HLV California bị nợ lương 4 tháng, dọn đồ trong đêm sau một tin nhắn

Nhiều cơ sở California tạm ngưng khiến HLV phản ánh bị nợ bốn tháng lương chưa rõ ngày trở lại làm việc, còn hội viên lo khoản phí đã đóng.

21h ngày 25/10, anh Nguyễn Thành Trung, chuyên gia đào tạo cấp cao tại California Fitness & Yoga, nhận tin nhắn từ hệ thống công ty thông báo cơ sở Thảo Điền tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 31/10.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trung cho biết nhân viên nhận thông báo chỉ sớm hơn hội viên khoảng một giờ. Thay đổi đột ngột khiến anh chưa kịp thu xếp công việc, trong khi công ty vẫn còn nợ lương và chưa đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội (BHXH), theo phản ánh của anh.

"Tôi và đồng nghiệp phải đến chi nhánh thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, gần như không có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới và sinh hoạt những ngày tiếp theo", anh nói.

Nhiều cơ sở Cali tại Hà Nội và TP.HCM đã tạm ngừng hoạt động trong tháng 10, khiến hội viên phải tìm địa điểm tập thay thế. Ảnh: California Fitness & Yoga Centers Vietnam/Facebook.

Tính đến ngày 30/10, hai cơ sở còn hoạt động của chuỗi là Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square. Tại Hà Nội, cả 9 cơ sở đều đã đóng cửa. Các chi nhánh ở Đà Nẵng và Biên Hòa cũng tạm ngừng hoạt động.

Trong các thông báo gửi hội viên, thương hiệu nêu thời hạn tạm dừng đến hết ngày 31/10. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được thực hiện, lịch mở cửa trở lại và phương án giải quyết quyền lợi của nhân viên, hội viên vẫn chưa được làm rõ.

Tri Thức - Znews nhiều lần liên hệ với California Fitness & Yoga nhưng chưa nhận được phản hồi.

Bốn tháng lương chưa được trả

Anh Trung làm việc tại California từ tháng 4/2015. Trước khi thu nhập bị gián đoạn, mỗi tháng anh nhận khoảng 25 triệu đồng, gồm lương và hoa hồng.

Theo anh, việc chậm trả lương bắt đầu xuất hiện vào khoảng tháng 11-12/2025, ban đầu kéo dài 1-2 ngày. Đầu năm 2026, thời gian chậm tăng lên 3-4 ngày nhưng công ty vẫn thanh toán đủ.

Từ tháng 5, việc chi trả không còn đều đặn. Đến nay, anh cho biết còn bị nợ bốn tháng lương và chưa được đóng đầy đủ BHXH.

Ngày 27/10, anh nhận email từ phòng nhân sự khảo sát nguyện vọng của nhân viên, với lý do "để công ty lập kế hoạch vận hành và bố trí nhân viên".

Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square là hai cơ sở còn hoạt động theo ghi nhận đến ngày 30/10. Ảnh: California Fitness & Yoga Centers Vietnam/Facebook.

Theo anh Trung, khảo sát đưa ra ba phương án: tiếp tục đồng hành; tạm nghỉ không lương và quay lại khi công ty có thể trả lương; hoặc chấm dứt hợp đồng để chủ động với kế hoạch cá nhân.

"Tôi cùng các PT đang bị nợ lương nhưng vẫn phục vụ hội viên đến ngày thông báo tạm đóng cửa. Chúng tôi gánh khó khăn, chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp và kết quả nhận được là 3 phương án còn nhiều mập mờ về nghĩa vụ", anh Trung nói.

Anh chưa chọn phương án nào vì những câu hỏi liên quan trực tiếp đến thu nhập và công việc vẫn bỏ ngỏ: Khi nào khoản lương cũ được thanh toán? Nếu tiếp tục làm, anh sẽ được bố trí ở đâu, lương và hoa hồng tính thế nào? Nếu nghỉ không lương, thời gian nghỉ kéo dài bao lâu?

Anh Trung dự định chờ đến ngày 31/10 để xem công ty có phương án cụ thể và các cơ sở có mở cửa trở lại hay không. Nếu thời điểm thanh toán lương vẫn chưa được làm rõ, anh sẽ cân nhắc nghỉ việc.

Trong khi đó, huấn luyện viên Nam Trung (tên đã được thay đổi vì nhân vật lo ngại ảnh hưởng đến công việc) vẫn phục vụ khách hàng cá nhân tại cơ sở Bình Dương. Mỗi ngày đến phòng tập, anh đều thấp thỏm vì công ty còn nợ bốn tháng lương và chưa đóng đầy đủ BHXH, theo lời anh.

Sau ngày 31/10, nếu quyền lợi chưa được giải quyết, anh dự định gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu thanh toán các khoản còn thiếu.

Thẻ đến năm 2030, chưa biết tập ở đâu

Những thông báo tạm ngừng hoạt động liên tiếp cũng khiến hội viên phải thay đổi lịch tập và tìm địa điểm thay thế. Chu Tuấn Anh (sống tại Hà Nội) thường xuyên tập luyện ở cơ sở Hai Bà Trưng. Sau khi nơi này đóng cửa, anh chuyển sang Royal City.

Tối 26/10, khi đến tập, anh nhận thấy một số thiết bị, vật dụng như tạ và máy sấy tóc không còn ở vị trí thường ngày. Đây cũng là ngày cuối cùng cơ sở này hoạt động trước đợt tạm ngừng.

Giá đỡ tạ trống được Tuấn Anh ghi lại tối 26/10 tại chi nhánh Royal City, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Theo Tuấn Anh, một số vật dụng như thảm tập và áo còn được chào bán tại cơ sở. Những gì chứng kiến khiến anh lo lắng về khả năng phòng tập mở cửa trở lại, dù thông tin hội viên nhận được là tạm ngừng hoạt động.

Thẻ tập của anh còn hạn đến năm 2030. Hiện anh chưa biết có thể tiếp tục sử dụng ở đâu, thời gian gián đoạn có được bảo lưu hay khoản phí chưa sử dụng sẽ được giải quyết thế nào.

"Tôi chỉ biết chờ đến ngày 31/10", anh nói.

Ý Nhi, sống ở phường Bình Thạnh, TP.HCM, cũng lần lượt tập tại ba cơ sở sau những thông báo tạm ngưng.

Trước đây, chị thường đến chi nhánh Landmark 81. Khi nơi này tạm đóng ngày 24/10, chị chuyển sang Vincom Thủ Đức. Một ngày sau, cơ sở này cũng ngừng hoạt động đến hết ngày 31/10.

Hiện chị đến tập tại cơ sở Bình Dương, cách nhà khoảng 15 km.

Dù vẫn tìm được nơi tập, chị Nhi lo cơ sở mình đang đến cũng có thể tạm ngưng. Thẻ của chị còn hạn đến năm 2030, nhưng phương án bảo đảm quyền lợi cho thời gian còn lại chưa rõ ràng.

Trong lúc chờ thông tin về việc tiếp tục sử dụng dịch vụ, bảo lưu hay hoàn phí, một số hội viên đã tập hợp hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán để chuẩn bị yêu cầu giải quyết quyền lợi nếu các phòng tập không mở cửa trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, một nhóm trao đổi về quyền lợi hội viên đã có khoảng 900 thành viên. Các thành viên chia sẻ tình trạng cơ sở đang tập, thời hạn thẻ và những phản hồi nhận được từ hệ thống.

Người lao động, hội viên có thể làm gì?

Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát tại TP.HCM, cho rằng khi phòng tập thay đổi địa điểm hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, cần đối chiếu tình hình thực tế với hợp đồng đã ký để xác định quyền lợi của từng hội viên.

Nếu dịch vụ không còn được cung cấp như cam kết, hội viên có thể yêu cầu doanh nghiệp giải quyết, trong đó có việc xem xét hoàn khoản phí tương ứng với phần dịch vụ chưa sử dụng. Căn cứ và mức hoàn cụ thể phụ thuộc nội dung hợp đồng, mức độ thực hiện nghĩa vụ và tình huống của từng người.

Luật sư Trương Hồng Điền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, đối với dịch vụ liên tục, khi buộc phải ngừng cung cấp để sửa chữa, bảo trì hoặc vì lý do khác, đơn vị cung cấp phải thông báo cho người tiêu dùng về thời gian ngừng và thời gian cung cấp lại dịch vụ chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày ngừng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo ông, hội viên cần giữ hợp đồng, thẻ tập, hóa đơn, biên lai, sao kê chuyển khoản cùng tin nhắn trao đổi với nhân viên hoặc quản lý.

Luật sư Trương Hồng Điền khuyến nghị người lao động lưu hợp đồng, bảng lương và thông tin quá trình đóng BHXH để làm căn cứ yêu cầu giải quyết quyền lợi. Ảnh: NVCC.

Khi gửi yêu cầu đến doanh nghiệp, người tập nên nêu rõ gói dịch vụ đã mua, số tiền đã thanh toán, thời hạn còn lại và phương án mong muốn được giải quyết, như tiếp tục tập tại cơ sở nào, bảo lưu trong bao lâu hoặc hoàn phần phí chưa sử dụng. Phản hồi bằng văn bản sẽ giúp hội viên có căn cứ theo dõi quá trình xử lý.

Nếu thương lượng không thành, hội viên có thể đề nghị tổ chức bảo vệ người tiêu dùng hỗ trợ hoặc khởi kiện dân sự theo quy định.

Luật sư Điền lưu ý việc doanh nghiệp tạm đóng cửa hoặc chậm hoàn tiền chưa đủ để kết luận có hành vi lừa đảo. Nếu có tài liệu cho thấy dấu hiệu cố ý lừa dối hoặc chiếm đoạt, hội viên có thể cung cấp cho cơ quan công an để xem xét theo thẩm quyền.

Đối với nhân viên bị nợ lương, luật sư Điền cho biết người lao động có thể yêu cầu công ty thanh toán khoản còn thiếu và làm rõ quá trình đóng BHXH.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương đúng hạn, trừ trường hợp ngoại lệ luật định.

Khi hợp đồng chấm dứt, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan, trong đó có thanh toán các khoản thuộc quyền lợi của người lao động, hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại giấy tờ đã giữ.

Với anh Trung, điều anh chờ đợi trước mốc 31/10 là một câu trả lời cụ thể về khoản lương còn thiếu và công việc sắp tới. Còn những hội viên như Tuấn Anh, Ý Nhi cần biết thẻ tập còn nhiều năm của mình sẽ được sử dụng hoặc giải quyết ra sao.