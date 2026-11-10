Càng giàu càng dễ ngoại tình?

Vụ Jensen Huang thừa nhận ngoại tình đặt lại câu hỏi về tiền bạc và lòng chung thủy. Các khảo sát ở Mỹ và Trung Quốc cho thấy mối liên hệ này thay đổi tùy cách đo.

Jensen Huang thừa nhận việc ngoại tình.

Tháng 6/2026, trên một chương trình truyền hình Hàn Quốc, Jensen Huang kể rằng sau khoảng 40 năm kết hôn, ông và vợ vẫn nắm tay nhau khi đi bộ. Nhà đồng sáng lập Nvidia cũng nhắc lại chuyện làm quen Lori Mills ở Đại học bang Oregon. Khi ấy, hai người học kỹ thuật điện. Huang rủ bà làm bài tập cùng mỗi cuối tuần và mất khoảng sáu tháng mới ngỏ lời hẹn hò.

Năm tháng sau, trong lá thư gửi nhân viên được Nvidia công bố ngày 8/11, Huang viết: “Tôi đã không chung thủy với vợ”. Ông nói hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con, bày tỏ hy vọng có thể lấy lại niềm tin của gia đình và đề nghị công chúng tôn trọng sự riêng tư của họ.

Giàu có và ngoại tình

Trước Huang, chuyện ngoài hôn nhân của một nhà sáng lập công nghệ khác cũng từng được công khai. Tháng 5/2021, sau khi Bill Gates và Melinda French Gates thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống, người phát ngôn của ông xác nhận với The Wall Street Journal rằng Gates từng có quan hệ ngoài hôn nhân khoảng hai thập niên trước.

Microsoft cho biết đã xem xét mối quan hệ giữa nhà đồng sáng lập và một nhân viên sau khi nhận được thông tin vào năm 2019. Vai trò của mối quan hệ này trong quyết định ly hôn chưa được xác định công khai.

Trong giới thể thao, Tiger Woods từng thừa nhận không chung thủy với vợ vào tháng 12/2009 và tuyên bố tạm rời sân golf vô thời hạn. Khi ấy, Forbes ước tính ông đã kiếm hơn 1 tỷ USD trong sự nghiệp. Đến năm 2022, tạp chí mới xếp Woods vào nhóm tỷ phú xét theo tài sản ròng.

Bill Gates đã công khai thừa nhận từng có quan hệ ngoài hôn nhân trong quá khứ khi còn chung sống với vợ cũ Melinda French Gates.

Năm 2001, các nhà nghiên cứu tâm lý học David Atkins, Douglas Baucom và Neil Jacobson công bố phân tích dữ liệu Khảo sát Xã hội Tổng quát của Mỹ giai đoạn 1991-1996. Trong nhóm kiếm tới 30.000 USD mỗi năm, các tác giả không tìm thấy mối liên hệ giữa thu nhập và việc từng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Trên mốc đó, người có thu nhập cao hơn có xu hướng báo cáo từng quan hệ ngoài hôn nhân nhiều hơn.

Nhóm Atkins dùng thu nhập và tình trạng việc làm làm chỉ dấu gián tiếp cho cơ hội. Họ đặt giả thuyết rằng có thêm tiền có thể giúp một người duy trì một mối quan hệ bí mật. Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát ghi nhận thu nhập và hành vi do người tham gia tự khai, nên chưa cho biết tiền đã tạo ra cơ hội nào trong từng trường hợp.

Một phân tích khác cho kết quả dè dặt hơn. Hai nhà nghiên cứu về dân số và xã hội học gia đình Weixiang Luo và Jia Yu sử dụng dữ liệu Khảo sát Đời sống Riêng tư Trung Quốc năm 2020. Khi xét quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong 12 tháng trước khảo sát, họ không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với thu nhập ở nam giới đã kết hôn trong mô hình có tính đến các yếu tố khác.

Cảm giác được phép ngoại lệ

Trong cuốn Not Just Friends, nhà tâm lý học Shirley Glass mô tả cách một tình bạn ở nơi làm việc hoặc trên mạng có thể dần trở thành quan hệ ngoài luồng. Chẳng hạn, hai đồng nghiệp ban đầu chỉ trò chuyện về công việc, rồi dần chia sẻ những chuyện riêng tư và giữ kín mức độ thân thiết với bạn đời. Cách tiếp cận của Glass giúp hình dung một cơ hội có thể hình thành ra sao ngay trong những tương tác hàng ngày.

Quyền lực cũng được nghiên cứu theo một nghĩa khác, ngay trong quan hệ giữa hai người. Trong một thí nghiệm của nhóm Gurit Birnbaum, người đang có bạn đời được gợi nhớ về tình huống mình có nhiều hoặc ít quyền quyết định hơn trong mối quan hệ, rồi đánh giá ảnh của những người lạ hấp dẫn.

Vợ chồng Jensen Huang từng thường xuyên xuất hiện hạnh phúc bên nhau trước truyền thông.

Nhìn chung, qua bốn nghiên cứu, nhóm tác giả ghi nhận cảm giác có nhiều quyền lực hơn trong mối quan hệ đi cùng sự quan tâm lớn hơn đến các đối tượng khác. Riêng thí nghiệm với ảnh đo mức độ quan tâm tại thời điểm đó. Việc người tham gia sau này có thực sự ngoại tình nằm ngoài phép đo.

Trao đổi với truyền thông Đài Loan sau vụ Huang, bác sĩ tâm thần Yang Tsung-tsai nêu một khả năng khác. Người quen được tán thưởng và ít nghe phản biện có thể dần tự cho mình những ngoại lệ. Một cách tự biện hộ, theo ông, là xem chuyện ngoài luồng như một phần riêng biệt của cuộc sống và tin rằng nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến gia đình. Yang đưa ra các khả năng này khi bàn về người thành đạt nói chung.

Trong một khảo sát đại diện tại Mỹ với người đã kết hôn hoặc đang sống cùng bạn đời, hai nhà nghiên cứu Judith Treas và Deirdre Giesen ghi nhận quan hệ tình dục ngoài luồng có liên hệ với cả cơ hội gặp gỡ, quan niệm về tình dục và mức độ hài lòng với mối quan hệ. Đặt cạnh kết quả của Atkins và Luo, dữ liệu cho thấy thu nhập có liên hệ với ngoại tình trong một số mẫu và cách đo nhưng không thể đại diện cho tất cả.