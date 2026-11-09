Hai người con đối lập của CEO Nvidia

Thay vì đảm nhận các vai trò chủ chốt ngay từ đầu tại Nvidia, Spencer và Madison Huang, hai con của Jensen Huang, bắt đầu công việc từ vị trí thực tập sinh.

Jensen Huang bên vợ Lori và con trai Spencer, con gái Madison.

Sau khi CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, sự chú ý của dư luận không chỉ đổ dồn vào cuộc hôn nhân kéo dài hơn 4 thập kỷ của ông, mà còn hướng đến phản ứng của hai người con đang làm việc tại công ty này.



Theo Wall Street Journal, Spencer và Madison Huang đều giữ những vị trí quan trọng tại doanh nghiệp do cha sáng lập. Xét trên một số khía cạnh, Jensen Huang đã biến Nvidia thành một doanh nghiệp gia đình độc nhất vô nhị tại Thung lũng Silicon.

Đi đường vòng

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng ban đầu, cả Spencer và Madison đều không có mục tiêu nối nghiệp kinh doanh của cha. Cả hai anh em đều bắt đầu từ vị trí thực tập sinh và từng bước phát triển.

Madison từng theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ và sau đó được đào tạo về làm bánh ngọt và rượu vang tại Le Cordon Bleu ở Paris (Pháp). Cô có thời gian tích lũy kinh nghiệm tại LVMH, tập đoàn xa xỉ của Pháp.

Cô hoàn thành bằng MBA tại Trường Kinh doanh London trước khi bước chân sang lĩnh vực kinh doanh và gia nhập NVidia vào năm 2020. Cô bắt đầu ở vị trí thực tập sinh marketing và nhanh chóng tiến xa.

Madison Huang thường xuyên tháp tùng cha tại các sự kiện lớn. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, Madison Huang dành phần lớn thời gian làm việc tại Omniverse, một bộ phận phần mềm được xem là chìa khóa giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực phần cứng.

Trong khi đó, Spencer cũng bước vào ngành công nghệ bằng con đường phi truyền thống. Anh từng theo học Columbia College Chicago và có kinh nghiệm kinh doanh.

Thời gian chuyển đến sinh sống ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Spencer sáng lập R&D Cocktail Lab - quán bar cocktail mà anh điều hành trong nhiều năm. Sau đó, anh theo học tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York và hoàn thành chương trình MBA.

Năm 2019, hai anh em nhà Huang cùng tham gia một khóa học ngắn hạn về trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Jensen Huang định hướng cho cả hai con mình vào những lĩnh vực mà ông cho là có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Spencer Huang từng là chủ quán bar trước khi gia nhập công ty gia đình. Ảnh: SemiVision.

Đến năm 2021, Spencer đóng cửa quán bar của mình rồi gia nhập Nvidia vào năm 2022. Anh bắt đầu sự nghiệp tại đây với vai trò quản lý sản phẩm trong nhóm Isaac Sim Cloud, chuyên cung cấp các dịch vụ và cơ sở hạ tầng mô phỏng dựa trên điện toán đám mây. Anh hiện quản lý dòng sản phẩm robot, chịu trách nhiệm phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và phần mềm mô phỏng cho robot.

Tổng thu nhập của Spencer trong năm tài chính 2026 là 1,3 triệu USD , trong khi của Madison Huang là 1,2 triệu USD , theo một bản báo cáo ủy quyền do Nvidia đệ trình vào tháng 5.

Người kế nghiệp

Spencer và Madison được các đồng nghiệp nhận xét là có phong cách lãnh đạo đối lập.

Madison thường xuyên tháp tùng cha mình trong các chuyến công tác và là thành viên của một nhóm nhỏ các giám đốc điều hành của Nvidia, được gọi một cách không chính thức là "The Band". Nhóm thường đi cùng để giúp quản lý bài thuyết trình của vị CEO tại các buổi diễn thuyết, theo thông tin từ những người thân cận.

Trong khi đó, Spencer Huang, người làm việc trong nhóm robot của Nvidia, được các nhân viên nhận xét là nói năng nhỏ nhẹ hơn so với người em gái năng động của mình.

Nvidia do Jensen Huang đồng sáng lập đã phát triển thành công ty có giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường hơn 4.000 tỷ USD , theo Wall Street Journal.

Là một CEO không có người phó hay người kế nhiệm rõ ràng, ông Huang tự mình quản lý phần lớn công ty - đồng thời ngày càng giao phó nhiều trách nhiệm cho thế hệ kế tiếp trong gia đình, bao gồm cả con rể.

Hai người con của Jensen Huang được kỳ vọng sẽ kế nhiệm vị trí của cha mình. Ảnh: Oneida Baptist Institute.

Khi Huang thành lập Nvidia vào năm 1993, ông đã có hai con. Ông và vợ đã nuôi dạy các con ở San Jose, trước khi chuyển đến một ngôi nhà ở Los Altos Hills.

Spencer và Madison lớn lên cùng các sự kiện phát triển của Nvidia. Khi các con còn nhỏ, Jensen Huang từng nói với một người bạn thân của gia đình rằng ước mơ của ông là một ngày nào đó một trong số chúng sẽ điều hành Nvidia.

Tuần trước, Madison Huang và chồng mới cưới, Nico Caprez, đã tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ cho Nhà hát Opera San Francisco do Jensen Huang tổ chức, với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới điều hành trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu chúc mừng tại buổi dạ tiệc, CEO Nvidia cảm ơn Madison vì sự chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc, bao gồm những đồ trang trí công phu gợi nhớ đến bối cảnh của vở opera "Đám cưới của Figaro" của Mozart, các món khai vị như thịt bò Wellington và cá ngừ carpaccio, và một loại cocktail whisky được đặt theo tên của Bá tước Almaviva...

Caprez, người hẹn hò với Madison Huang từ khi cả hai còn học trường kinh doanh ở London, cũng gia nhập công ty vào năm 2024 với tư cách nhà quản lý phát triển doanh nghiệp. Là cựu vận động viên trượt tuyết, hiện Caprez là một trong những giám đốc điều hành chính phụ trách các mối quan hệ của Nvidia với các nhà cung cấp điện toán đám mây mới nổi và chiến lược cung cấp bảo lãnh tài chính cho khách hàng.