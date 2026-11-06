Nữ KOL Hong Kong bị bạn trai tố ngoại tình ngay ngày kỷ niệm

Tưởng được bạn trai chuẩn bị bất ngờ trong ngày kỷ niệm 3 năm yêu, nữ KOL Hong Kong (Trung Quốc) bị đối chất bằng những tin nhắn mà người yêu cho là bằng chứng ngoại tình.

Chàng trai đối chất với bạn gái về việc cô ngoại tình trong ngày kỷ niệm 3 năm yêu. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 4/11, một chàng trai Hong Kong (Trung Quốc) có tên tài khoản Threads là Jack hút hơn 2 triệu lượt xem khi đăng video ghi lại cảnh đối chất bạn gái trong dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Theo Sing Tao Daily, chàng trai cho biết trước đó đã nhận thấy bạn gái có những biểu hiện bất thường. Khi kiểm tra điện thoại của cô lúc đang ngủ, anh phát hiện những cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn gái và một người đàn ông khác, được cho là có liên quan đến nhà hàng nơi cô làm việc.

Jack cáo buộc hai người từng gặp gỡ riêng vào đêm khuya. Thậm chí, trong lúc anh đi mua quà sinh nhật cho bạn gái, cô được cho là đã nhắn tin bày tỏ mong muốn gặp người đàn ông kia. Dù phát hiện những tin nhắn trên, chàng trai quyết định chưa chất vấn ngay mà chờ đến ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Trong video, Jack đưa bạn gái đến một địa điểm ven biển, dùng tay che mắt cô như đang chuẩn bị món quà bất ngờ. Tuy nhiên, khi bỏ tay ra, anh đưa điện thoại hiển thị những đoạn hội thoại được cho là bằng chứng đối phương không chung thủy.

Cô gái ban đầu mỉm cười, không chịu thừa nhận lời cáo buộc. Chàng trai sau đó liên tục chất vấn về những tin nhắn và cuộc gặp gỡ mà anh cho rằng cô đã che giấu. Theo HK01, cô gái được truyền thông Hong Kong mô tả là một influencer, từng tham gia sản xuất video cho một đơn vị truyền thông trực tuyến.

Sau khi video của Jack lan truyền, sự chú ý chuyển sang người đàn ông được nhắc đến trong bài đăng, được cho là có quan hệ tình cảm với bạn gái của chàng trai.

Cô gái trong vụ việc được cho là KOL có hơn 10.000 người theo dõi. Ảnh: TOPick.

Theo chuyên trang TOPick của Hong Kong Economic Times, ngày 5/11, nhà hàng Layback Matters tại khu Sham Shui Po đăng thông báo xác nhận người liên quan là Tse Yin-cho, một trong ba cổ đông của cơ sở. Hai cổ đông còn lại gửi lời xin lỗi đến khách hàng và chàng trai đăng video vì những tranh cãi phát sinh. Họ cho rằng hành vi cá nhân của ông Tse đi ngược lại các nguyên tắc về sự trung thực và đạo đức mà nhà hàng đề cao.

Sau khi thảo luận, nhà hàng quyết định chấm dứt ngay mọi chức vụ của ông Tse, không để ông tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời tiến hành thủ tục rút vốn để kết thúc quan hệ hợp tác. Layback Matters khẳng định vẫn hoạt động bình thường và những hành vi cá nhân sau này của ông Tse không liên quan đến nhà hàng.

Sự việc còn khiến Layback Cafe, một quán cà phê tại Causeway Bay, bị chỉ trích và nhận nhiều đánh giá tiêu cực do tên gọi gần giống Layback Matters. Ngày 5/11, Layback Cafe cũng phải đăng thông báo đính chính, khẳng định hai cơ sở hoàn toàn độc lập, không có quan hệ sở hữu hay góp vốn.

Chủ quán cũng phủ nhận liên quan đến người đàn ông bị nhắc tên, hài hước giải thích bản thân bận đứng bếp nấu mì Ý và làm món tráng miệng mỗi ngày, không có thời gian đi đón người khác lúc 2h sáng như tình tiết đang lan truyền.

Trong khi đó, trang cá nhân hơn 10.000 người theo dõi của cô gái đã khóa. Cô cũng chưa lên tiếng công khai về vụ việc.