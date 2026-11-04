Hội viên chuỗi phòng tập California có quyền khởi kiện

Sau khi nhận phản ánh việc một số phòng tập California Fitness & Yoga tạm dừng hoạt động, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hướng dẫn hội viên phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga liên tiếp đóng cửa hàng loạt chi nhánh thời gian qua, khiến việc tập luyện của hội viên bị ảnh hưởng. Ảnh: California Fitness & Yoga/Facebook.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông tin về việc tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của hội viên California Fitness & Yoga, liên quan đến tình trạng một số cơ sở thuộc hệ thống tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến quyền sử dụng dịch vụ theo hợp đồng.

Trong đó, nhiều khách hàng đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả khoản phí đã thanh toán trước.

Theo cơ quan này, những yêu cầu liên quan đến việc thực hiện, chấm dứt hợp đồng và hoàn tiền thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của mỗi bên và giải quyết tranh chấp cần căn cứ vào hợp đồng đã giao kết và các quy định pháp luật liên quan.

Qua rà soát Cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhận thấy Điều 21 quy định tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định, nếu điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung, người tiêu dùng vẫn có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Như vậy, hội viên California Fitness & Yoga có thể lựa chọn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền thay vì giải quyết bằng trọng tài, đối với những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mẫu có điều khoản trọng tài do doanh nghiệp đưa vào.

Sau khi các chi nhánh ở Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng đóng cửa, hệ thống chỉ còn một phòng tập đón khách trên cả nước là Cali Bình Dương Square (TP.HCM). Ảnh: Anh Nguyễn.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể trực tiếp khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và các quyền lợi hợp pháp khác.

Ngoài ra, theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, khách hàng có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện khi có yêu cầu và ủy quyền theo quy định.

Để chuẩn bị cho quá trình giải quyết tranh chấp, cơ quan quản lý khuyến nghị hội viên lưu giữ đầy đủ hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo từ doanh nghiệp, tài liệu phản ánh tình trạng cung cấp dịch vụ, những yêu cầu đã gửi đến California Fitness & Yoga và những chứng cứ liên quan khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng lưu ý việc hội viên có được chấm dứt hợp đồng, hoàn tiền hay không, cũng như mức hoàn trả cụ thể, sẽ do tòa án xem xét, giải quyết nếu vụ việc được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, California Fitness & Yoga liên tục thông báo tạm ngừng hoạt động các phòng tập tại nhiều địa phương, khiến hàng loạt hội viên đã thanh toán trước các gói tập dài hạn bị gián đoạn sử dụng dịch vụ. Sự việc cũng thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn bộ 9 cơ sở tại Hà Nội đã đóng cửa, cùng với các chi nhánh ở Nha Trang, Đà Nẵng và nhiều địa điểm tại TP.HCM. Tính đến ngày 3/11, sau khi cơ sở Aeon Mall Bình Tân tạm ngừng hoạt động, hệ thống chỉ còn một phòng tập đón khách trên cả nước là Cali Bình Dương Square (TP.HCM).

Theo thông báo, California Fitness & Yoga dự kiến mở lại hai cơ sở tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5/11, song chưa công bố lịch hoạt động trở lại của các địa điểm còn lại.