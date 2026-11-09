Cuộc hôn nhân hơn 40 năm của CEO Nvidia trước khi thừa nhận ngoại tình

Trước khi đưa ra lời xin lỗi vì không chung thủy, Jensen Huang từng nổi tiếng với chuyện tình lãng mạn với người bạn gái quen từ thời đại học.

Ngày 8/11, cả thế giới chấn động khi CEO Nvidia, ông Jensen Huang, lên tiếng thừa nhận không chung thủy với vợ và đưa ra lời xin lỗi.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi làm tổn thương vợ và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", vị tỷ phú viết trong thông điệp gửi nhân viên, Reuters đưa tin.

Thông tin nhanh chóng bùng nổ khiến những người theo dõi tỷ phú công nghệ bất ngờ. Trước đó, ông Huang được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân bền chặt, kéo dài hơn 40 năm với người bạn thời đại học - bà Lori Mills Huang.

Chuyện tình từ phòng thí nghiệm

Jensen Huang từng kể về chuyện tình của mình và vợ trong một cuộc phỏng vấn khi nhận bằng danh dự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong vào năm 2024, Business Insider đưa tin.

Ông cho biết cả hai gặp nhau tại Đại học bang Oregon (OSU), khi được ghép cặp làm bạn cùng phòng thí nghiệm trong một lớp học về các nguyên lý cơ bản của điện. Lúc đó, Jensen Huang 17 tuổi, còn Lori Mills 19 tuổi.

Jensen Huang và Lori Mills gặp nhau từ thời đại học. Ảnh: JD Supra/Instagram.

"Tôi là sinh viên nhỏ tuổi nhất trường. Trong lớp 250 sinh viên, chỉ có 3 nữ sinh", Huang kể, nói thêm rằng ông đã lợi dụng vẻ ngoài trẻ trung của mình để tiếp cận người bạn học, hy vọng cô sẽ nghĩ rằng mình thông minh hơn người.

Huang đã dùng bài tập về nhà như một cái cớ để bắt chuyện làm quen với Lori. "Tôi tiến đến chỗ cô ấy và nói 'Bạn có muốn xem bài tập về nhà của mình không? Tôi còn thỏa thuận rằng 'Nếu bạn làm bài tập về nhà cùng mình mỗi chủ nhật, mình hứa em sẽ đạt điểm A tuyệt đối'", ông kể.

Sau đó, cặp đôi đã hẹn hò mỗi chủ nhật. Với mong muốn Lori sẽ cưới mình, cậu thanh niên Huang đã hứa với cô rằng sẽ trở thành CEO trước năm 30 tuổi.

Lời hứa thời sinh viên của Huang cuối cùng đã trở thành hiện thực khi ông thành lập Nvidia vào năm 1993 và hiện là tỷ phú công nghệ với khối tài sản ròng hơn 192 tỷ USD , xếp thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo tiểu sử của vị giám đốc điều hành trên trang web của OSU, 5 năm sau lần gặp gỡ đầu tiên tại trường, Huang kết hôn với Lori Mills vào năm 1985. Sau 41 năm hôn nhân, họ có hai con là Madison, giám đốc tiếp thị tại Nvidia, và Spencer, quản lý sản phẩm cấp cao tại công ty này.

Khi nhìn lại hành trình, Huang gọi cuộc gặp gỡ với Lori là khoảnh khắc định hình những năm tháng đại học của mình. Trong những bình luận liên quan đến chiến dịch tuyển sinh ngành kỹ thuật gần đây của OSU, ông nói rằng đó là "sự kiện quan trọng nhất, duy nhất trong sự nghiệp tại OSU và trong cuộc đời tôi".

Chân dung Lori Huang

Trong khi chồng trở nên nổi tiếng toàn cầu với vai trò điều hành tập đoàn Nvidia, bà Lori Huang lại rất kín tiếng về cuộc sống hôn nhân. Bà hiếm khi trả lời phỏng vấn hay xuất hiện tại các sự kiện trong ngành.

Những thông tin công khai về mối quan hệ của hai vợ chồng đều xuất phát từ chuyện tình từ thời đại học. Ngay cả khi ông Huang trở thành CEO được truyền thông săn đón, người vợ cũng ít khi được nhắc đến.

Bà Lori Huang bắt đầu sự nghiệp thiết kế vi mạch tại Hewlett-Packard vào đầu những năm 1980. Sau khi kết hôn, bà được giới thiệu là kỹ sư kiêm nhà từ thiện, danh tiếng gắn liền với tên tuổi của chồng.

Hôn nhân của vị tỷ phú được giữ kín trước truyền thông. Ảnh: Oregon State University/Facebook.

Đến năm 2007, bà cùng chồng thành lập Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang. Bà Lori giữ chức chủ tịch của quỹ, còn ông Jensen Huang giữ chức thư ký kiêm giám đốc tài chính.

Hiện quỹ này nắm giữ 69 triệu cổ phiếu của Nvidia. Hồ sơ thuế cho thấy cả hai đều không nhận lương. Mỗi người dành khoảng một giờ/tuần cho công việc của quỹ. Quỹ không có nhân viên được trả lương nào khác.

Quỹ duy trì hình ảnh kín đáo, cả trên mạng và trên các phương tiện truyền thông. Tài sản của quỹ duy trì ở mức dưới 50 triệu USD trong nhiều năm. Sau đó, quỹ tăng mạnh lên 287 triệu USD vào năm 2017 nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của Nvidia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tài sản của quỹ tăng vọt lên ước tính 8 tỷ USD vào giữa năm 2024 và tiếp tục tăng kể từ đó. Hồ sơ thuế gần đây nhất của quỹ cho thấy tài sản vào khoảng 9,2 tỷ USD , biến nó thành quỹ từ thiện lớn thứ 20 tại Mỹ.

Đến nay, Jensen Huang và vợ đã có 41 năm hôn nhân. Trước khi lời xin lỗi vì ngoại tình của ông Huang được đưa ra, họ là một trong những cặp đôi bền chặt nhất trong làng kinh doanh và công nghệ.

Cặp đôi từng được ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp và gia đình viên mãn. Hai người con của họ ban đầu không có ý định nối nghiệp kinh doanh của cha, nhưng về sau đã thay đổi định hướng.

Con gái cả Madison theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ và sau đó được đào tạo về làm bánh ngọt và rượu vang tại Le Cordon Bleu ở Paris (Pháp), trong khi cậu con trai Spencer dành nhiều năm điều hành một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trước khi đổi sang theo học trường kinh doanh.

Hiện tại, Madison là giám đốc cấp cao phụ trách mảng tiếp thị mô phỏng tại Nvidia và kiếm được hơn 1 triệu USD trong năm tài chính 2025. Trong khi đó, Spencer làm việc trong lĩnh vực robot đám mây và công nghệ mô phỏng với tư cách là quản lý dòng sản phẩm trong nhóm Isaac Sim, kiếm được khoảng 530.000 USD trong cùng kỳ.

Khi trở thành một tỷ phú công nghệ, Jensen Huang thường xuyên nhắc đến gia đình, khẳng định vợ con đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp và thành công của mình.

Ông vui vẻ tiết lộ rằng phong cách áo khoác da đen đặc trưng của mình là nhờ vợ và các con định hình. "Tôi rất vui vì vợ và con gái tôi chọn trang phục cho tôi", ông từng chia sẻ trong chương trình trực tuyến "The Moment" của HP.