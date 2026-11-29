Những năm gần đây, với tình trạng số người sống một mình không ngừng gia tăng, dịch vụ dọn dẹp hiện trường sau khi có người qua đời tại Trung Quốc ngày càng được chú ý.

Theo South China Morning Post, đây là ngành nghề còn khá mới mẻ tại Trung Quốc. Những người làm công việc này thường được thuê khi thi thể được phát hiện sau nhiều ngày, để lại các dấu vết sinh học cần xử lý bằng phương pháp chuyên biệt.

Dayu (34 tuổi), nhân viên dọn dẹp tại Bắc Kinh, đã gắn bó với công việc này được 4 năm. Ban đầu, anh chỉ cung cấp dịch vụ dọn dẹp cao cấp cho người nổi tiếng. Anh tình cờ bén duyên với nghề khi nhận được yêu cầu làm sạch căn hộ của một người cao tuổi qua đời trong cô độc.

Thời điểm đó, Dayu thậm chí chưa biết mình cần mặc đồ bảo hộ khi làm việc. Anh và các cộng sự thu phí 28.000 nhân dân tệ (khoảng 4.200 USD ), tương đương giá dịch vụ dọn dẹp cao cấp thông thường. Sau khi hoàn thành công việc, cả đội phải vứt bỏ toàn bộ dụng cụ đã sử dụng.

Công việc này có thể gây buồn nôn khi người làm phải loại bỏ các chất phân hủy, mùi hôi nồng nặc và những mối nguy hại sinh học khác. Ảnh: QQ.com.

Sau đó, Daya ngày càng nhận được nhiều yêu cầu tương tự. Anh quyết định chuyển hẳn sang công việc dọn dẹp hiện trường sau tử vong, giao lại nhóm khách hàng là người nổi tiếng cho vợ phụ trách.

Công việc của Dayu chỉ bắt đầu sau khi cảnh sát, chuyên gia pháp y và nhân viên tang lễ hoàn tất nhiệm vụ. Phần lớn hiện trường anh xử lý là nơi có người qua đời trong cô độc, thi thể không được phát hiện kịp thời.

Trong hơn 100 trường hợp Dayu tiếp nhận suốt 4 năm qua, khoảng 70% là người cao tuổi sống một mình.

Các nhân viên phải khử trùng kỹ lưỡng để không gian từng xảy ra sự cố có thể tiếp tục được sử dụng để sinh sống. Ảnh: QQ.com.

Một lần, Dayu được yêu cầu dọn dẹp căn hộ của một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Khi đến nơi, con dâu của người quá cố từ chối bước vào nhà hay nhận lại bất kỳ món đồ nào của mẹ chồng, ngoại trừ thẻ căn cước và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mà Dayu tìm thấy trong đống rác.

Người con dâu kể mẹ chồng mắc bệnh tâm thần, từng đấm vào mắt khiến cô suýt mất thị lực. Cô chỉ muốn căn hộ sớm được dọn sạch để bán đi.

Một trường hợp khác khiến Dayu nhớ mãi là cái chết của một nam nhân viên giao hàng trẻ tuổi do đau tim trong căn hộ thuê chung. Những gì người này để lại trong phòng là bộ đồng phục, vài lọ thuốc và những tấm vé xổ số.

Dayu hiện sở hữu hai tài khoản trên một nền tảng video ngắn của Trung Quốc với tổng cộng 100.000 người theo dõi.

Giống anh, nhiều người làm công việc dọn dẹp hiện trường sau tử vong trên khắp Trung Quốc cũng đăng tải video ghi lại quá trình làm việc. Họ làm mờ hình ảnh để quảng bá dịch vụ. Phần lớn bình luận dưới các video thể hiện sự tò mò, rất ít người đặt câu hỏi về khía cạnh đạo đức của việc công khai hình ảnh những hiện trường này.

Khác với Nhật Bản, ngành nghề này chưa được liệt kê chính thức trong hệ thống chứng chỉ nghề quốc gia của Trung Quốc. Ảnh: Shiho Fukada/The Washington Post qua Getty Images.

Hiện nay, nghề dọn dẹp hiện trường sau tử vong vẫn chưa được đưa vào hệ thống chứng chỉ nghề quốc gia của Trung Quốc.

Trong khi đó, ngành nghề này đã hình thành từ sớm tại Nhật Bản, nơi những cái chết trong cô độc từ lâu được nhìn nhận là một vấn đề xã hội.

Năm 2013, Trung tâm Dọn dẹp Đặc biệt (Special Cleaning Centre) được thành lập tại Nhật Bản nhằm chuẩn hóa quy trình làm việc và cấp chứng chỉ cho những người chuyên xử lý hiện trường có nguy cơ lây nhiễm sinh học.

Dayu cho rằng ngành dịch vụ này sẽ phát triển nhanh chóng khi ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân.

“Dù là người cao tuổi hay người trẻ, nhiều người hiện phải đối mặt với áp lực lớn trong cuộc sống, chưa kể tỷ lệ ly hôn cũng ở mức cao”, anh nói.

Số người sống một mình tại Trung Quốc đã tăng đáng kể trong những năm qua. Theo kết quả tổng điều tra dân số quốc gia lần thứ sáu năm 2010, nước này có 58 triệu hộ gia đình chỉ gồm một người. Đến năm 2020, con số này đã tăng lên 125 triệu.

Dayu hiện đăng tải các video tuyển người học việc với mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn quốc. Theo anh, công việc này không phân biệt giới tính, song ứng viên cần có đủ can đảm, không sợ máu, không mắc bệnh tim hay cao huyết áp.