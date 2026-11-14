Nhân viên vệ sinh U60 gây sốt MXH với ngoại hình như tài tử

Một nhân viên vệ sinh tại trung tâm thương mại ở Thẩm Dương, Trung Quốc được nhiều người ví von giống tài tử Hồ Ca hay Nghiêm Khoan nhờ thần thái lịch lãm, sắc nét, theo SCMP.

Ông Trần Cảnh Phú lái xe lau sàn tại trung tâm thương mại. Ảnh: Sina.

Cuối tháng 10/2026, những video ghi cảnh ông Trần Cảnh Phú (Chen Jingfu, 74 tuổi) lái xe lau sàn tại một trung tâm thương mại cao cấp ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (đông bắc Trung Quốc), lan truyền trên mạng xã hội. Gương mặt góc cạnh của nam nhân viên vệ sinh khiến nhiều người liên tưởng đến các tài tử điện ảnh.

Dưới các video, một số người xem đùa rằng ông trông như một nhân vật quyền lực đang cải trang. Số khác nhận xét ông có nét giống Hồ Ca, diễn viên nổi tiếng qua Phồn hoa và Tiên kiếm kỳ hiệp, hoặc nam tài tử Nghiêm Khoan.

Ông Trần được nhiều người so sánh với nam tài tử Nghiêm Khoan. Ảnh: QQ.com

Ông còn được gọi là “T-Bag phiên bản Trung Quốc” vì có nét giống nhân vật phản diện do Robert Knepper thủ vai trong loạt phim truyền hình Mỹ Vượt ngục.

Khi được hỏi về ngoại hình, ông Trần cho biết mình không phải con lai. Theo ông, phần lớn đường nét trên gương mặt được thừa hưởng từ mẹ, người quê Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Sau khi nổi tiếng, ông được mời dự một trận đấu thuộc giải bóng đá Liaoning Super League. Xuất hiện bên cạnh ông tại sự kiện, phó thị trưởng Thẩm Dương nói đùa rằng nhiệm vụ của vị khách mời chỉ là “phải thật đẹp trai”.

Ông Trần được tuyển vào làm nhân viên vệ sinh khu vực sảnh từ năm 2025. Lương của ông cao hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 150 USD ) so với mức trung bình của các nhân viên vệ sinh khác.

Sau khi nổi tiếng, ông Trần vẫn tiếp tục công việc nhân viên vệ sinh một cách nghiêm túc. Ảnh: Sina

Ban quản lý trung tâm sau đó đổi đồng phục của ông sang áo sơ mi, áo gile và nơ cổ. Nhiều khách đi qua sảnh cũng dừng lại xin chụp ảnh cùng ông.

Trên tài khoản mạng xã hội mang tên “Chú lao công Thẩm Dương”, ông đăng những đoạn video về ca làm của mình, từ lau kính đến lái xe lau sàn.

Ông Trần cho biết sẽ tiếp tục công việc và tự nhắc mình phải “giữ đôi chân trên mặt đất, không được để bản thân trở nên kiêu ngạo hay ảo tưởng”.